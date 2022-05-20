東南亞最年輕國家東帝汶獨立20週年，總統霍塔稱加強與中國關係
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東帝汶慶祝建國20週年，霍塔宣誓二度成為總統。他在就職典禮上提及與中國建交關係，中國習近平也致電祝賀東帝汶建國週年。《日經亞洲》報導卻指出，兩國密切關係令澳洲及美國擔憂。
20年前的5月20日，聯合國安理事會設立的聯合國東帝汶過渡行政當局將控制權移交給東帝汶政府，這個東南亞最年輕的國家從此宣佈獨立。20年後的今天（20日），前東帝汶獨立戰士、諾貝爾和平獎得主霍塔（José Ramos-Horta）宣誓就職總統。
在首都帝力（Dili）國民議會大廈舉辦的總統就職儀式上，霍塔聲稱他將執行和捍衛東帝汶憲法與法律，並呼籲東帝汶不同黨派和政治派別之間團結一致。另外，他強調國內食安問題，並提議建立一個咖啡基金來保護農民免受全球價格波動影響。同時，霍塔也期盼解決營養不良及貧困的問題，提高母嬰健康服務水平。
中國恭賀建交20年
霍塔希望東帝汶可以和鄰國關係密切，期待在他任職期間，東帝汶可以成為東南亞國家協會（ASEAN）第11個成員國，協助推動世界和平。另外他也表示，東帝汶打算擴大與中國的雙邊合作，「特別是在永續、有機農業、小型工業貿易、新技術、再生能源、連接性、數位化、人工智能及城鄉基礎建設方面。」
根據《新華網》，中國國家主席習近平今日致電霍塔，恭賀東帝汶恢復獨立20週年，同時也慶祝兩國建交20年。習近平指出，建交20年來雙方政治信任持續深化，兩國關係穩定發展，也願意和霍塔總統推動中東互利互惠的全面合作夥伴關係。
根據《日經亞洲》報導，中國正擴大在東帝汶的影響力，該國最大購物中心張貼中國知名手機品牌Oppo廣告，商場內也有一家華人經營的超市，主要售賣從中國進口的食品；在首都帝力行政區的一個建築工地標誌上出現中文字，由一家中國公司承建一座城市法院
中國與東帝汶2002年建立外交關係，2010年成為中國倡議「一帶一路」的夥伴國之一。這樣的情況令澳洲及美國開始擔憂，中國將擴大它們在西太平洋的影響。報導也指出，東帝汶距離澳洲達爾文市僅約600公里，這裡設有澳洲軍事基地及美國海軍陸戰隊輪換部隊。一名日本政府內部官員表示：「中國干涉東帝汶南部海岸港口將造成重大的安全問題。」
流亡的諾貝爾和平獎得主
72歲的霍塔並非首次當選，他在2007年至2012年期間第一次成為東帝汶總統，也在2006年擔任一年的東帝汶總理。今年4月19日，霍塔以62.1%得票率在第二輪投票中擊敗前總統弗朗西斯科·古特雷斯（Francisco Guterres），再次成功當上東帝汶總統。
東帝汶位於印尼東南部努沙登加拉群島最東端，曾是葡萄牙殖民地，於1975年被印尼統治。24年來，東帝汶人民遭受印尼系統性的屠殺、酷刑、法外解決、人為饑荒等折磨。霍塔流亡在外近30年，於1999年回到東帝汶。
流亡期間，他與卡洛斯·菲利普·西門內斯·貝洛（Carlos Filipe Ximenes Belo）主教在1996年獲得諾貝爾和平獎，表彰他們「為爭取公正與和平工作」。2008年，他曾在一次叛軍的暗殺行動中倖存活下來。
就職典禮上，霍塔強調，「今天，我們比任何時候都更需要意識到，只有團結一致才能實現我們的發展目標，只有透過對話和互相尊重才能實現世界和平。」葡萄牙總統馬塞洛·雷貝洛·德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）及印尼政治、法律和安全事務協調部部长穆罕穆德瑪赫弗德（Mohammad Mahfud）等國家領袖皆出席就職典禮。
東帝汶實行行議會制，總理為政府首腦；總統則為國家元首，有權解散國會及發起大選，透過普選上任，任期5年。這位新總統正面臨著疫情打擊下的經濟發展困難，世界銀行顯示，42%東帝汶人口生活在貧困線以下。
新聞來源：
- China looms large in East Timor 20 years after independence（日經亞洲）
- East Timor’s new president pledges stronger ties with China（路透社）
- Timor-Leste presidential election: José Ramos-Horta wins in landslide（衛報）
- Nobel winner Jose Ramos-Horta sworn in as East Timor president（半島電視台）
- 東帝汶新總統宣誓就職 期待任內加入亞細安（聯合早報）
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。