東南亞最年輕國家東帝汶獨立20週年，總統霍塔稱加強與中國關係

20年前的5月20日，聯合國安理事會設立的聯合國東帝汶過渡行政當局將控制權移交給東帝汶政府，這個東南亞最年輕的國家從此宣佈獨立。20年後的今天（20日），前東帝汶獨立戰士、諾貝爾和平獎得主霍塔（José Ramos-Horta）宣誓就職總統。

在首都帝力（Dili）國民議會大廈舉辦的總統就職儀式上，霍塔聲稱他將執行和捍衛東帝汶憲法與法律，並呼籲東帝汶不同黨派和政治派別之間團結一致。另外，他強調國內食安問題，並提議建立一個咖啡基金來保護農民免受全球價格波動影響。同時，霍塔也期盼解決營養不良及貧困的問題，提高母嬰健康服務水平。

中國恭賀建交20年

霍塔希望東帝汶可以和鄰國關係密切，期待在他任職期間，東帝汶可以成為東南亞國家協會（ASEAN）第11個成員國，協助推動世界和平。另外他也表示，東帝汶打算擴大與中國的雙邊合作，「特別是在永續、有機農業、小型工業貿易、新技術、再生能源、連接性、數位化、人工智能及城鄉基礎建設方面。」

East Timor’s new president pledges stronger ties with China https://t.co/437vVZZNIx pic.twitter.com/ffGe6bDUen — Reuters Asia (@ReutersAsia) May 20, 2022

根據《新華網》，中國國家主席習近平今日致電霍塔，恭賀東帝汶恢復獨立20週年，同時也慶祝兩國建交20年。習近平指出，建交20年來雙方政治信任持續深化，兩國關係穩定發展，也願意和霍塔總統推動中東互利互惠的全面合作夥伴關係。

根據《日經亞洲》報導，中國正擴大在東帝汶的影響力，該國最大購物中心張貼中國知名手機品牌Oppo廣告，商場內也有一家華人經營的超市，主要售賣從中國進口的食品；在首都帝力行政區的一個建築工地標誌上出現中文字，由一家中國公司承建一座城市法院

中國與東帝汶2002年建立外交關係，2010年成為中國倡議「一帶一路」的夥伴國之一。這樣的情況令澳洲及美國開始擔憂，中國將擴大它們在西太平洋的影響。報導也指出，東帝汶距離澳洲達爾文市僅約600公里，這裡設有澳洲軍事基地及美國海軍陸戰隊輪換部隊。一名日本政府內部官員表示：「中國干涉東帝汶南部海岸港口將造成重大的安全問題。」

流亡的諾貝爾和平獎得主

72歲的霍塔並非首次當選，他在2007年至2012年期間第一次成為東帝汶總統，也在2006年擔任一年的東帝汶總理。今年4月19日，霍塔以62.1%得票率在第二輪投票中擊敗前總統弗朗西斯科·古特雷斯（Francisco Guterres），再次成功當上東帝汶總統。

東帝汶位於印尼東南部努沙登加拉群島最東端，曾是葡萄牙殖民地，於1975年被印尼統治。24年來，東帝汶人民遭受印尼系統性的屠殺、酷刑、法外解決、人為饑荒等折磨。霍塔流亡在外近30年，於1999年回到東帝汶。

流亡期間，他與卡洛斯·菲利普·西門內斯·貝洛（Carlos Filipe Ximenes Belo）主教在1996年獲得諾貝爾和平獎，表彰他們「為爭取公正與和平工作」。2008年，他曾在一次叛軍的暗殺行動中倖存活下來。

就職典禮上，霍塔強調，「今天，我們比任何時候都更需要意識到，只有團結一致才能實現我們的發展目標，只有透過對話和互相尊重才能實現世界和平。」葡萄牙總統馬塞洛·雷貝洛·德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）及印尼政治、法律和安全事務協調部部长穆罕穆德瑪赫弗德（Mohammad Mahfud）等國家領袖皆出席就職典禮。

東帝汶實行行議會制，總理為政府首腦；總統則為國家元首，有權解散國會及發起大選，透過普選上任，任期5年。這位新總統正面臨著疫情打擊下的經濟發展困難，世界銀行顯示，42%東帝汶人口生活在貧困線以下。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒