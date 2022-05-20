香港晚報：警方移走悼念單車事故亡者用「幽靈單車」，稱確保道路使用者安全

1）警方移走悼念用幽靈單車

Instagram帳號@hkghostbikes管理員James Ockenden，上週在香港8處放置「幽靈單車」，亦發起「沉默騎行（Ride of Silence）」，悼念去年在交通事故中死亡的8名單車車手。Ockenden稱，獲警方告知，為「確保道路使用者安全」，已移走放置在太子的幽靈單車。

Ockenden指並不驚訝，但對警方在短期內藉詞把單車移除感到憤怒。他說，把幽靈單車移走，不會影響活動的精神，因這個活動旨為一個簡單儀式，讓更多人了解單車事故的嚴重性。

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2）旺角雷生春等3建築列法定古蹟

港府今刊憲，公佈將中環回教清真禮拜總堂、香港大會堂及旺角雷生春列為法定古蹟。

其中回教清真禮拜總堂，是香港歷史最悠久的清真寺，現時是穆斯林社群重要的聚集場所；香港大會堂是引領香港60年代的建築潮流的現代主義建築；而具新古典主義風格的雷生春唐樓，最初由九龍巴士創辦人之一雷亮擁有，雷氏家族2003年把它捐給政府作保育，浸會大學在2012年活化其為中醫藥保健中心。

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3）立會大樓擴建成本超預期近4億港元

建築署向立法會交文件，指立法會綜合大樓擴建工程的所有投標報價，都高於核准預算，需由原本11.7億港元增至15.6億港元。署方解釋，承建商需確保維持立法會運作下開展工程，因此造價較預期高。

工務小組主席盧偉國指，因為撥款尚未批出，工程亦未開始，所以不算超支。他又指，議員或要接受現實，「無法唔批呢筆錢」。不過，民建聯立法會議員劉國勳認為，新增成本的理由不太成立，因此不太接受。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin