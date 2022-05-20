上海解封在即，港外塞了130艘船等待靠岸，下半年經濟前景不佳、運價恐驟降
我們想讓你知道的是
近日航運公司馬士基、赫伯羅特等航運巨頭也對外示警，下半年運價恐將驟降，不過也有國內航商、貨代業則認為還不能下定論，預估等待上海問題趨緩，5月底後才會更清楚。
上海疫情已經獲得初步控制，但是積累已久的貨物，導致上海港外仍有多達130艘船等待靠岸，比去年中位數高出11%。不過，業內人士強調現在市場對景氣的看法和去年大相徑庭，普遍存有疑慮，致使運價難再創新高，處於盤整格局。
上海港有130艘船在海上等待入港
中國為了貫徹「動態清零」，重災區上海自今年3月底開始實施封城措施，導致港口堵塞，嚴重影響了貨運流通。
5月18日，上海公布截至17日已經連續第4天實現社會清零，當地政府已經開始為該市解封做準備，包含超市和藥局等在內的一些店家恢復營業。
上周上海大半的製造業也已經開始營運動工，不過要全面恢復可能還需要一段時間，例如上海特斯拉（Tesla）是首批開工的企業之一，但其產量仍不及封控的產能。
由於中國嚴厲的清零措施，已經影響全球經濟。中國貨物轉運中心、港口積累的貨物還需要一段時間，還需要工人返回崗位才能夠順利運作。
日本航運巨頭海洋網聯船務（Ocean Network Express，ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）告訴《彭博社》，美國和中國的鐵路、公路和港口都面臨人力短缺的問題，這些都導致港口貨輪延宕。
尼克森強調，目前洛杉磯到漢堡，尚有數十艘貨輪必須在海上等待數週才可以靠岸；加拿大溫哥華貨船則上要等待3週，其中全球最大的港口上海，還有至少130艘船隻在外停留。
日本航運巨頭海洋網聯數據顯示，雖然中國正亟欲放寬封控，但是上海、寧波舟山港外的貨輪數量，仍比去年中位數高出11%。
此外，直至17日，香港和深圳在港口外貨輪達到184艘，是7個月以來高點，相較於去（2021）年同期該地區只有95艘。
經濟前景疑慮重，運價難再創新高
面對上海解封問題，上海市副市長張為昨日表示，上海港貨櫃單日吞吐量已達11.9萬的標準箱，已經恢復到9成，還有浦東機場貨物日吞吐量超7000噸，恢復至7成水平，以及高速公路進出口貨運車輛單日已達7.8萬輛，是常態的三分之二。
順豐、圓通、中通和京東等物流公司均在復工白名單。一名台商告訴《工商時報》物流確實開始復工，但是消費類恢復相較於工業產品快速，工業品主要是因為閉環生產，貨運仍有阻礙。
一名在熟悉貿易轉運的業內人士告訴《關鍵評論網》，雖然過去一年積累的訂單仍未完全消化完畢，但是下半年的訂單已經開始顯著下降。他說這和去年同期氛圍有很大的不同，主要是因為通貨膨脹、股市重挫和升息等影響，各種因素環環相扣，經濟前景不明朗，業者也變得保守。
根據上海航交所5月13日出口貨櫃運價指數SCFI連續17周下跌，只有美西運價小幅回升0.15%，整體而言都是盤整格局，意味著運價要再攀上前波高點，仍有難度。
業內人士指出，受到通貨膨脹影響，各大企業叫貨趨於保守。近期，馬士基、赫伯羅特等航運巨頭也對外示警，下半年運價恐將驟降，不過也有國內航商、貨代業則認為還不能下定論，預估等待上海問題趨緩，5月底後才會更清楚。
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核稿編輯：翁世航
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。