上海解封在即，港外塞了130艘船等待靠岸，下半年經濟前景不佳、運價恐驟降

上海疫情已經獲得初步控制，但是積累已久的貨物，導致上海港外仍有多達130艘船等待靠岸，比去年中位數高出11%。不過，業內人士強調現在市場對景氣的看法和去年大相徑庭，普遍存有疑慮，致使運價難再創新高，處於盤整格局。

上海港有130艘船在海上等待入港

中國為了貫徹「動態清零」，重災區上海自今年3月底開始實施封城措施，導致港口堵塞，嚴重影響了貨運流通。

5月18日，上海公布截至17日已經連續第4天實現社會清零，當地政府已經開始為該市解封做準備，包含超市和藥局等在內的一些店家恢復營業。

上周上海大半的製造業也已經開始營運動工，不過要全面恢復可能還需要一段時間，例如上海特斯拉（Tesla）是首批開工的企業之一，但其產量仍不及封控的產能。

由於中國嚴厲的清零措施，已經影響全球經濟。中國貨物轉運中心、港口積累的貨物還需要一段時間，還需要工人返回崗位才能夠順利運作。

日本航運巨頭海洋網聯船務（Ocean Network Express，ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）告訴《彭博社》，美國和中國的鐵路、公路和港口都面臨人力短缺的問題，這些都導致港口貨輪延宕。

尼克森強調，目前洛杉磯到漢堡，尚有數十艘貨輪必須在海上等待數週才可以靠岸；加拿大溫哥華貨船則上要等待3週，其中全球最大的港口上海，還有至少130艘船隻在外停留。

日本航運巨頭海洋網聯數據顯示，雖然中國正亟欲放寬封控，但是上海、寧波舟山港外的貨輪數量，仍比去年中位數高出11%。

此外，直至17日，香港和深圳在港口外貨輪達到184艘，是7個月以來高點，相較於去（2021）年同期該地區只有95艘。

經濟前景疑慮重，運價難再創新高

面對上海解封問題，上海市副市長張為昨日表示，上海港貨櫃單日吞吐量已達11.9萬的標準箱，已經恢復到9成，還有浦東機場貨物日吞吐量超7000噸，恢復至7成水平，以及高速公路進出口貨運車輛單日已達7.8萬輛，是常態的三分之二。

順豐、圓通、中通和京東等物流公司均在復工白名單。一名台商告訴《工商時報》物流確實開始復工，但是消費類恢復相較於工業產品快速，工業品主要是因為閉環生產，貨運仍有阻礙。

一名在熟悉貿易轉運的業內人士告訴《關鍵評論網》，雖然過去一年積累的訂單仍未完全消化完畢，但是下半年的訂單已經開始顯著下降。他說這和去年同期氛圍有很大的不同，主要是因為通貨膨脹、股市重挫和升息等影響，各種因素環環相扣，經濟前景不明朗，業者也變得保守。

根據上海航交所5月13日出口貨櫃運價指數SCFI連續17周下跌，只有美西運價小幅回升0.15%，整體而言都是盤整格局，意味著運價要再攀上前波高點，仍有難度。

業內人士指出，受到通貨膨脹影響，各大企業叫貨趨於保守。近期，馬士基、赫伯羅特等航運巨頭也對外示警，下半年運價恐將驟降，不過也有國內航商、貨代業則認為還不能下定論，預估等待上海問題趨緩，5月底後才會更清楚。

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核稿編輯：翁世航