《疫起面對，我願意！》：採檢結果時陽時陰，關上厚重隔離門的那一刻，小瑜嚎啕大哭

文：楊金燕

第六章：別哭， 我們都在！

又到了要看採檢結果的日子，護理師楊家嘉既期待又緊張。一個多禮拜前（二○二○年三月），大林慈院送來一位年輕的確診病人小瑜（化名），她原本是到海外體驗學習的國際交換學生，因新冠肺炎疫情延燒海外而返台。家住台北的她，為了方便獨自隔離，一下飛機，便前往嘉義已無人居住的外婆家，卻在隔離期間採檢確診，被送到大林慈院治療。

小瑜的病情雖屬輕中症，但當時要歷經三次採檢皆為陰性，才能出院。護理師楊家嘉每次在電腦前要點開採檢報告時，都像在「擲筊」，多麼希望擲出陰性這個聖杯，但有時天不從人願，小瑜的採檢結果更是起伏不定。

她記得，小瑜剛進病房時，看似頗能「接受自己確診且須住院的狀態」，她每天打開筆電上網，每當楊家嘉進病房量血壓血氧、給藥時，也能如常閒聊，可是隨著時間一天又一天過去，採檢時陽時陰，小瑜的心情也跟著起起伏伏，有時甚至盪到低谷。

小瑜曾提到，在國外最想念的便是珍珠奶茶，為了讓這位小妹妹心情好一點，楊家嘉趁著上班前去買了杯珍珠奶茶，送進病房時，向來溫文有禮的小瑜一看到珍奶，竟興奮地尖叫：「珍珠奶茶！謝謝！謝謝！沒想到妳竟然還記得！」住院期間，偶爾遇到需協助事項，小瑜總是很不好意思的說，「可不可以麻煩妳們……」就連病室廁所裡的燈壞了，她也如此謙和請託，讓這群護理師大姊姊更加疼愛她。

小瑜好不容易通過兩次採檢陰性，她很期待這次結果，若是陰性就能順利出院了，偏偏天空飄來烏雲，篩檢報告是「陽性」。醫師解釋病情，告訴小瑜因為又呈現陽性，還是得繼續住院觀察，小瑜也非常鎮靜地回應：「嗯，好。」但就在醫師、楊家嘉離開病室，關上厚重隔離門的那一刻，小瑜嚎啕大哭。

「啊，我聽到都想哭了，真的很難過，該怎麼幫她啊？」楊家嘉到護理站跟夥伴們商量著。那晚，她去書局買了一張大卡片，讓大家在上面寫滿鼓勵與祝福；專科護理師林千儷則親手縫製了眼罩要給小瑜。

專責隔離病房為了降低感染、便於徹底清潔消毒，把病室內窗簾全拆了，改貼上霧面磨砂玻璃貼紙，因此，若白天想休息時，戴上眼罩比較好睡；而微負壓病室裡有兩台抽風機，鎮日發出嗡嗡的旋轉聲，若有耳塞會更舒服。次日，楊家嘉把大家的心意——卡片、眼罩與耳塞送進了病房，也讓小瑜一掃陰霾，溫柔的笑了。

「我們想讓她知道，她不孤單，我們都在！她只有二十出頭，大家不是只把她當病人在照顧，是把她當成自己家的小妹妹在疼愛。」楊家嘉說。小瑜似乎也把住院點點滴滴告訴了家人，護理站在她住院期間，還收到兩次她的父母從台北寄來的謝卡。

再過六天後，小瑜終於達到第三次採檢「陰性」標準，可以出院了，醫護們都很歡喜。意外的是，小瑜後續回診時，特地帶了一大箱的蒟蒻果凍、十餘條護手霜，要送給曾照顧過她的每位醫護，她在卡片上寫著：「雖然住院這段時間，說長不長，說短不短，但因為你們，我改變了對人生的看法，讓我覺得這個世界充滿了愛……。」

疫情雖然隔離了人與人之間的距離，卻阻隔不了大林慈院的醫病之愛，這愛還要繼續蔓延呢。

相關書摘 ▶《疫起面對，我願意！》：就在她幫確診病人插管後的五、六天，她開始喉嚨痛、微微發燒

書籍介紹

本文摘錄自《疫起面對，我願意！：新冠蔓延下的人物放大鏡 慈濟醫療以愛戰疫》，心靈工坊出版

作者：楊金燕

【作者介紹】

楊金燕，曾任職於報社、雜誌社及出版社，現任職於慈濟醫療法人人文傳播室，喜愛閱讀、電影及文字工作，特別對人與土地、醫療之愛的故事深感於心。

【本書特色】

新冠肺炎抗疫現場，第一線醫護人員的作戰實況報導，體現台灣人不畏艱險的團結和決心！

透過四十個現場真實故事、近百張紀實照片，細緻展現疫情照護的各種樣貌，有創意、有勇氣、有反思、有感恩。

Photo Credit: 心靈工坊

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航