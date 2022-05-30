【專訪】「INCEPTION 啟藝」策展人梁浩軒：從圓環到中山足球場，在音樂地標看見台北城的故事
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過往的音樂地標不只是歷史的陳跡，也是每個時代音樂脈動的結晶，或許更能成為台北未來的旅遊主題，引領樂迷前往歌手或樂團曾經開唱的場域、走過的足跡，感受城市與音樂人的連結，開啟一場城市裡的音樂探險。
文：郭慧
攝影：林冠良
圖：INCEPTION 啟藝、激射樂團
漫步在台北街頭，不經意路過的街弄裡，埋藏著往日的音樂地景，靜待人們發掘那段在歷史中悠悠響起的旋律。讓我們跟著重度樂迷暨策展團隊「INCEPTION 啟藝」策展人梁浩軒的腳步，一起走過暗藏在大城小巷、時光之河中的音樂地標，穿梭過去與現在，成為音樂的時空旅人。
昔日表演場地埋藏音樂記憶
聊起自己曾經造訪或因緣際會下認識的台北昔日音樂地景，梁浩軒回憶，自己從小便對音樂深深著迷，2000年上大學後更會特意從南部搭車到台北，參與喜愛歌手們的音樂表演。
其中他較常造訪的音樂場域之一， 便是如今已改為花博公園爭艷館的「中山足球場」。在「台北小巨蛋」尚未啟用及剛開始營運時，中山足球場是國外歌手來台北舉辦演唱會熱門場地，像是流行樂天王麥可・傑克森（Michael Jackson）1996 年的台北演唱會，便是在此舉辦。
「我還記得自己曾在中山足球場觀賞加拿大龐克歌手艾薇兒（Avril Lavigne）、英國搖滾樂團繆斯（Muse）的表演，那種國際巨星開唱時的盛大場面，還有全場歌迷為之瘋狂、沉浸在巨星表演魅力中的感動，實在令人難以忘懷。」梁浩軒回憶起那段對音樂狂熱的青春歲月。
而另一類讓梁浩軒留下深刻記憶的音樂地景，則是在他大學時期方興未艾的各式音樂展演空間（Live House）。像是過去藏身在師大路地下室，如今已然熄燈的「地下社會」， 便有著梁浩軒大學時期，於此聆聽獨立樂團演唱的美好記憶。
「相較於中山足球場澎湃盛大的國際演唱會規格，地下社會等Live House則能讓人在小空間中，近身感受音樂脈動。尤其當時台灣獨立樂團非常活躍，這些Live House提供了很棒的平台，喜歡獨立音樂的人總會前來親身感受那充滿生命力的現場氛圍。」梁浩軒說道。
圓環與電器行流瀉出點點音符
身兼樂迷與策展人身分的梁浩軒，2021年也受台北流行音樂中心之邀，策畫「唱我們的歌 流行音樂故事展」。策展過程中，梁浩軒與團隊訪談了多位前輩音樂人，發現更多自己未曾參與，卻在音樂史上舉足輕重的台北地標。
例如梁浩軒從「國寶歌王」文夏的訪談中得知，如今已成為公園綠地的「建成圓環」， 在日本時期是許多歌手傳唱的落腳處。「文夏老師跟我們分享，早期許多工人下班後， 會到圓環一帶用餐，所以歌手們就會在這個時候到那裡唱歌，順便兜售『歌仔冊』。在唱片尚未普及的時代，歌手們賺錢的方式便是販售叫作歌仔冊的歌詞本，歌手在旁邊演唱，聽眾則是拿著歌仔冊看歌詞。」
如今走在圓環廣場，可見藝術家王秀杞的〈八音〉、〈思想起〉等雕塑作品矗立其中，讓人遙想昔日圓環風光。
此外，梁浩軒也在爬梳相關文獻的過程中，發現電器行等乍看與音樂無關的場域， 其實也是昔日台北流行音樂的重要象徵。他表示，販售家電用品的電器行，實則埋藏了老式電視、錄音機、隨身聽等音樂載體的改變，記錄著人們透過廣播、電視歌唱比賽、連續劇認識音樂的美好時光。
「像是過去大家會用收音機收聽廣播電台播放的音樂，而在電視普及後，人們會收看《五燈獎》等歌唱競賽節目，每當經過電器行時，常會不自覺停下腳步，看著店裡展售的電視機螢幕上播放著歌手唱歌的畫面，可說是極為深入日常的音樂地景。」
從音樂地標看見城市故事
從日本時期的圓環、昔日街角的電器行、國際巨星登台的中山足球場，到獨立樂團熱血開唱的Live House，這些台北地景如同時光機的入口，讓樂迷漫步今日的台北街頭時，也能從中發現悠久的音樂故事。因此梁浩軒認為，這些昔日的音樂地標，或許也能成為發展城市觀光的種子。
「畢竟樂迷們總會好奇音樂人與城市的連結，想知道他們曾在哪裡生活、傳唱、錄音、開演唱會……就像英國搖滾天團『披頭四』（The Beatles）發跡的利物浦便推出音樂旅行路線，帶領樂迷前往他們曾居住的地方、表演的場地等。」
過往的音樂地標不只是歷史的陳跡，也是每個時代音樂脈動的結晶，或許更能成為台北未來的旅遊主題，引領樂迷前往歌手或樂團曾經開唱的場域、走過的足跡，感受城市與音樂人的連結，開啟一場城市裡的音樂探險。
本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。