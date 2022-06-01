《歷史獵人：追尋失落的世界寶藏》：失落已久的甘迺迪遇刺事件錄音帶現正銷售中！

文：奈森．拉伯（Nathan Raab）、盧克．巴爾（Luke Barr）

15 甘迺迪的錄音（節錄）

The JFK Tapes

這次的發現迫使「拉伯收藏」頓時要擔當起歷史新發現的守護者角色，也迫使我們將自己商人與歷史保管人的角色分開，或者說是迫使我們去調和這兩種角色。我們是否有告知社會大眾的義務呢？如果想要錄音帶的買家要求「不可」釋出錄音內容呢？帶子雖然是我們買下的，但是政府是否對此擁有什麼權利呢？如果最後的買主是美國政府，而政府買它的目的就是要將其銷毀呢？律師能不能幫助我們度過這片地雷區呢？

設定售價也是一件同樣複雜的事。一份上有簽名的甘迺迪（John F. Kennedy）總統就職演講稿，曾以七十五萬美元的價格售出，而這份錄音帶的重要性肯定遠遠高於前者，但是那份歷史文件跟這些錄音帶是可以相比擬的嗎？未必。那我們可以拿曾經研究過的其他物件來類比嗎？也未必。某方面來說這些新發現的錄音帶是無價之寶。既然從來沒人賣過這樣的東西，你要怎麼替這種東西訂價呢？我們把一切都研究過了，之間也有些爭論，這是討論價錢時很常見的情況。老爸想把價格訂得比較高，而我則希望價格比較低，最後達成的共識是五十萬美元是合理價格。

接下來的一個月，我們架了一個獨立網站，上面有圖片、有音訊，包括新出的錄音短輯，準備要發表我們的發現。保密是決定我們能獲得多少曝光率的關鍵。我當起公關，邀請美聯社記者喬安．拉維格麗歐，她過去曾寫過老羅斯福從黃石公園寫信給「昆弟弟」的故事，後來也持續刊登我們發現的歷史文物故事。我邀請喬安到費城里頓豪斯廣場旁的咖啡店見面，我們先確認本次談話內容全屬於不公開性質，接著我說：「我要提供給你一些東西，很驚人的東西。」我將整件事娓娓道來，然後把錄音帶原件放到桌上。

她說：「這看來是個大新聞，為什麼政府沒有取得這些東西呢？」

「我們也自問了相同的問題。喬安，我想要讓你獨家取得這個故事，但你不可以讓美聯社以外的人得知消息。我完全沒讓別人知道，只有跟你一個人說。在我們還沒上線發布訊息之前，你不可以先刊出，但你可以跟我們同步發表。媒體傳播界不會有其他人獲得通知。」

喬安同意了，但她需要讓她的主編也參與此事，這個要求合乎情理。幾週之後，記者喬安、她的編輯與我在我們的辦公室祕密會面，此刻距離我們買下卡帶已有將近四個月時光。眾人圍著小咖啡桌坐下，我解釋了我們的發現，喬安的主編比喬安還要興奮：這一定會是個大新聞！大家達成共識，當我們將公開訊息寄給收件名單上的眾人，並且解禁專門網站之際，喬安可以率先讓故事報導上線，內容會收錄我們這邊的發言。兩週之後，所有人各就各位，我們發布官方通告，同時喬安寫的故事登上美聯社新聞頭條：「失落已久的甘迺迪遇刺事件錄音帶現正銷售中」。

我雖然預期外界會立即有所反應，但我當時卻因別的行程而必須離開辦公室參加會議，我心想，要是有需要，我可以趁午餐休息時回覆一些來電。事後證明，我的這個想法實在太天真了。過去以來我們也曾獲得全美或國際性的曝光、關注，但這次狀況很不一樣。我人坐在一間安靜的大會議室裡，幾分鐘之內就收到了十幾則語音信箱留言，CNN、福斯新聞、《紐約時報》、BBC等等單位來電，希望我能立即回覆。

這個時間、這個地方實在不適合同時進行多項任務，所以我告罪離開會議室，在路邊招了計程車回到辦公室，回覆先前的來電、應付新進的來電，一待就待到晚上。

「嗨，我可以跟負責出售甘迺迪事件錄音帶的人講話嗎？」

「你可以和我談。」然後我向對方自我介紹。

「我叫蓋瑞．史騰（Gary Stern）。我是美國國家檔案館的總法律顧問。那些錄音帶是屬於我們的。」

他用很清楚（而且很有效）的方式跟我解釋，我（和我們公司）遇上了大麻煩，我們讓一些重要人物丟臉了。我們後來得知有些國會人士打電話給蓋瑞，要求知道天殺的到底發生了什麼事，為什麼一九九○年代的研究小組沒有發現這些錄音帶，為什麼現在卻被一個費城的交易商拿到了？然後竟然要價五十萬美元？

蓋瑞說話很有禮貌但也很堅定，他傳達的訊息令人害怕，甚至帶有威脅性：錄音帶的所有權歸屬政府，沒有任何模糊地帶。他警告我們：「你可以選擇嘗試賣掉錄音帶，如果你想要這樣做。不過你應該要知道，我們堅信這是我們的東西，而我們從來沒輸過。」

我不知道該如何回應。我們準備了那麼多，卻沒準備該如何回應「這個」要求。

我只知道，我們無意舉白旗投降，輕易交出花費了大量時間、心血、金錢才獲得的事物；但我也知道只是說「不」絕對無法了結此事，更覺得弄到跟政府鬥爭實在很不值得。

我深呼吸一口氣，俯身前傾說：「我聽見你說的了，我們會再回電給你。」

我們後來確實回電了，但又經過了熱騰騰的幾天。研究者與文獻學者要求得知細節，還有國會人士與我們聯絡；我參加了十五場左右的訪談；我們為錄音帶專門設置的網站流量暴增，其中大量訪客是來自一個身分顯示為「美國總統行政辦公室」的伺服器。

法律方面，蓋瑞．史騰來電的那晚，我們隨即尋找起適任的律師，而且在一個小時之內便找到了合適人選。這位律師馬上開始工作，隔天就打電話來講了一些好消息。我們那兩份錄音帶的日期，早於「總統檔案法」（Presidential Records Act）以及一九九二年的「甘迺迪檔案法」（JFK Records Act），其中，總統檔案法規定行政單位的檔案記錄歸屬於社會大眾；最後，因為那時候的美國總統擁有任意處置事物的權利，如果包含這些錄音帶的物件是在行政主管命令下，由白宮通訊局（White House Communications Agency）送給克里夫頓將軍，那麼這些東西的所有權便是屬於克里夫頓以及他的子嗣，他們也有權出售。