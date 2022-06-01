《歷史獵人：追尋失落的世界寶藏》：失落已久的甘迺迪遇刺事件錄音帶現正銷售中！
我們想讓你知道的是
被譽為「歷史文物界福爾摩斯」的奈森．拉伯，是美國傑出的稀有文物經銷商。透過本書，他要述說自己成為「歷史獵人」的學習與養成，以及追尋那些珍貴發現與探究真偽的故事。
文：奈森．拉伯（Nathan Raab）、盧克．巴爾（Luke Barr）
15 甘迺迪的錄音（節錄）
The JFK Tapes
這次的發現迫使「拉伯收藏」頓時要擔當起歷史新發現的守護者角色，也迫使我們將自己商人與歷史保管人的角色分開，或者說是迫使我們去調和這兩種角色。我們是否有告知社會大眾的義務呢？如果想要錄音帶的買家要求「不可」釋出錄音內容呢？帶子雖然是我們買下的，但是政府是否對此擁有什麼權利呢？如果最後的買主是美國政府，而政府買它的目的就是要將其銷毀呢？律師能不能幫助我們度過這片地雷區呢？
設定售價也是一件同樣複雜的事。一份上有簽名的甘迺迪（John F. Kennedy）總統就職演講稿，曾以七十五萬美元的價格售出，而這份錄音帶的重要性肯定遠遠高於前者，但是那份歷史文件跟這些錄音帶是可以相比擬的嗎？未必。那我們可以拿曾經研究過的其他物件來類比嗎？也未必。某方面來說這些新發現的錄音帶是無價之寶。既然從來沒人賣過這樣的東西，你要怎麼替這種東西訂價呢？我們把一切都研究過了，之間也有些爭論，這是討論價錢時很常見的情況。老爸想把價格訂得比較高，而我則希望價格比較低，最後達成的共識是五十萬美元是合理價格。
接下來的一個月，我們架了一個獨立網站，上面有圖片、有音訊，包括新出的錄音短輯，準備要發表我們的發現。保密是決定我們能獲得多少曝光率的關鍵。我當起公關，邀請美聯社記者喬安．拉維格麗歐，她過去曾寫過老羅斯福從黃石公園寫信給「昆弟弟」的故事，後來也持續刊登我們發現的歷史文物故事。我邀請喬安到費城里頓豪斯廣場旁的咖啡店見面，我們先確認本次談話內容全屬於不公開性質，接著我說：「我要提供給你一些東西，很驚人的東西。」我將整件事娓娓道來，然後把錄音帶原件放到桌上。
她說：「這看來是個大新聞，為什麼政府沒有取得這些東西呢？」
「我們也自問了相同的問題。喬安，我想要讓你獨家取得這個故事，但你不可以讓美聯社以外的人得知消息。我完全沒讓別人知道，只有跟你一個人說。在我們還沒上線發布訊息之前，你不可以先刊出，但你可以跟我們同步發表。媒體傳播界不會有其他人獲得通知。」
喬安同意了，但她需要讓她的主編也參與此事，這個要求合乎情理。幾週之後，記者喬安、她的編輯與我在我們的辦公室祕密會面，此刻距離我們買下卡帶已有將近四個月時光。眾人圍著小咖啡桌坐下，我解釋了我們的發現，喬安的主編比喬安還要興奮：這一定會是個大新聞！大家達成共識，當我們將公開訊息寄給收件名單上的眾人，並且解禁專門網站之際，喬安可以率先讓故事報導上線，內容會收錄我們這邊的發言。兩週之後，所有人各就各位，我們發布官方通告，同時喬安寫的故事登上美聯社新聞頭條：「失落已久的甘迺迪遇刺事件錄音帶現正銷售中」。
我雖然預期外界會立即有所反應，但我當時卻因別的行程而必須離開辦公室參加會議，我心想，要是有需要，我可以趁午餐休息時回覆一些來電。事後證明，我的這個想法實在太天真了。過去以來我們也曾獲得全美或國際性的曝光、關注，但這次狀況很不一樣。我人坐在一間安靜的大會議室裡，幾分鐘之內就收到了十幾則語音信箱留言，CNN、福斯新聞、《紐約時報》、BBC等等單位來電，希望我能立即回覆。
這個時間、這個地方實在不適合同時進行多項任務，所以我告罪離開會議室，在路邊招了計程車回到辦公室，回覆先前的來電、應付新進的來電，一待就待到晚上。
「嗨，我可以跟負責出售甘迺迪事件錄音帶的人講話嗎？」
「你可以和我談。」然後我向對方自我介紹。
「我叫蓋瑞．史騰（Gary Stern）。我是美國國家檔案館的總法律顧問。那些錄音帶是屬於我們的。」
他用很清楚（而且很有效）的方式跟我解釋，我（和我們公司）遇上了大麻煩，我們讓一些重要人物丟臉了。我們後來得知有些國會人士打電話給蓋瑞，要求知道天殺的到底發生了什麼事，為什麼一九九○年代的研究小組沒有發現這些錄音帶，為什麼現在卻被一個費城的交易商拿到了？然後竟然要價五十萬美元？
蓋瑞說話很有禮貌但也很堅定，他傳達的訊息令人害怕，甚至帶有威脅性：錄音帶的所有權歸屬政府，沒有任何模糊地帶。他警告我們：「你可以選擇嘗試賣掉錄音帶，如果你想要這樣做。不過你應該要知道，我們堅信這是我們的東西，而我們從來沒輸過。」
我不知道該如何回應。我們準備了那麼多，卻沒準備該如何回應「這個」要求。
我只知道，我們無意舉白旗投降，輕易交出花費了大量時間、心血、金錢才獲得的事物；但我也知道只是說「不」絕對無法了結此事，更覺得弄到跟政府鬥爭實在很不值得。
我深呼吸一口氣，俯身前傾說：「我聽見你說的了，我們會再回電給你。」
我們後來確實回電了，但又經過了熱騰騰的幾天。研究者與文獻學者要求得知細節，還有國會人士與我們聯絡；我參加了十五場左右的訪談；我們為錄音帶專門設置的網站流量暴增，其中大量訪客是來自一個身分顯示為「美國總統行政辦公室」的伺服器。
法律方面，蓋瑞．史騰來電的那晚，我們隨即尋找起適任的律師，而且在一個小時之內便找到了合適人選。這位律師馬上開始工作，隔天就打電話來講了一些好消息。我們那兩份錄音帶的日期，早於「總統檔案法」（Presidential Records Act）以及一九九二年的「甘迺迪檔案法」（JFK Records Act），其中，總統檔案法規定行政單位的檔案記錄歸屬於社會大眾；最後，因為那時候的美國總統擁有任意處置事物的權利，如果包含這些錄音帶的物件是在行政主管命令下，由白宮通訊局（White House Communications Agency）送給克里夫頓將軍，那麼這些東西的所有權便是屬於克里夫頓以及他的子嗣，他們也有權出售。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：