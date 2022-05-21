【影評】《異星入境》：生命繞成一幅語言，「因」和「果」連帶著過程鋪展在意識裡
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《異星入境》透過剪接，打破了線性時間觀，將「Arrival」於不同時間節點上的多義相互纏繞。開場所誤以為的「倒敘」，隨著Louise於語言的體悟而轉置成了前敘。在Louise每每撞見那些「似曾相似」的片段，每一次都漸漸解構原本因時序而必然存在的因果關係。
文：過期映像 Expired Imagine
融廣袤地景與淺景臉孔的《異星入境》，丹尼．維勒納夫（Denis Villeneuve）藉著拿手的科幻類型，改編自姜峯楠小說《你一生的故事》（1998），援引語言學理論「語言相對論」的主旨作為全片高概念。
在抹去了確切時間和背景的景框裡，語言學家的視角是田野式的、雙向地與新型態的語言溝通、引發時間感知的共振。記憶在新的時間觀裡，不再只是固化過的往昔，而是成為生命星叢（konstellation）裡與當下、未來相互輝映、指引的要素。
《異星入境》裡，存著兩種鮮明對照的攝影風格。一是特寫人物臉孔的淺焦鏡頭，另一則是得力於寬銀幕景框所呈現的建立鏡頭。
前者的臉孔特寫淺焦與移焦手法相輔，藉著不斷置換前後景的焦點，讓視點反覆躍動於主角與嬰兒／女孩的臉部。結合畫外聲源的旁白，開場乍似是嬰兒／女孩一生的綜觀，而唯一能指示資訊的「聲音」於此斷言「人們是受限於線性時間秩序的」全片自此試著解構敘境時間的開始與結束。
類似的正臉特寫淺焦鏡頭，亦接續在開場之後。主角Louise Banks作為語言學家，正對著鏡頭接收電視畫面傳來的外星人降落地球等各地新聞。此時，「客觀」新聞聲音亦是於畫外左右著畫內人們的反應與資訊接收。
延續至主角回到家中，更徹夜聽著報導入睡，配合著放置在景深處的電視機。在此，他者的言說成了人們對於外界現實認識／認知的依據，在失接觸的狀態下，口說成為人們賴以為真的確鑿證據。
這點荒謬，在Weber上校將與外星溝通的音檔拿給Louise翻譯時方顯現出來，在從未接觸且從未理解全貌的狀態下，口說作為推論他人意圖與真實的證據，是否必然存在偏誤（bias）呢？
此外，當Louise逐步破譯Heptapods的環形文字時，她在無意識中也習得了對應的非線性時間觀。在被未來預視所侵入的現下時間中，往往先是聲音侵擾了當下時間，再出現未來對應事件的畫面。
隨著預視與當下的重疊性越高，兩者於此也長成了共時的雙重結構，顯示著語言的使用與習得已然影響了主角的時間觀念，過去、現在、未來並非塌縮成同時的平面，而是交融著成為貫穿時序的立體。
在遠景的鏡頭語言裡，丹尼．維勒納夫展示的並不單純是蒙大拿草場的壯麗，而是與外星機殼內部與軍事基地裡的逼仄製造對比。
在主角初次進入機殼內部，重力場的轉換結合單點透視的隧道鏡頭，建構了不同於人類世界、且物理運作也全然顛覆的外星空間。而當一行人來到類寬銀幕的2.35:1異空間視窗時，更以顛倒畫面來展現思維與既有物理規則的顛覆。
而起初，主角與軍官就如同觀看畫面那樣進行溝通，就如同藉著電影銀幕般橫展的玻璃窗開始一段銀幕內／外的互動，在此也衍生出媒介的反身性——畫內的人物靜待著一場鋪展，並試圖用人類工具以帶有距離地去解釋他者的語言和行為。
這樣的互動方式，之於語言學的田野方法而言，看似荒謬，實是現代普遍可及的溝通樣態——語言的兩造在銀幕兩端兀自展演自己、詮釋對方，而偏誤就與中央的隔閡／隔絕那樣形成必然的屏障——這將不會是真正的溝通。
影像的聲畫構成了相互交雜的形式，又建構出另一種想像的物理維度以指示他種時間／世界觀的可能。《異星入境》以語言學家的視角／身份切入人類對新思維的接收，而一切的變動都得以引溯至語言相對論的「Sapir-Whorf假說」。
當年，Sapir與學生Whorf兩位語言學家大膽地認為，人們的母語將會決定每個人思考的模式與看待世界的方式。由此，世界就在丹尼．維勒納夫的「異境」景框裡顛倒了。
儘管「Sapir-Whorf假說」在後續的語言學研究中不斷修正、推翻，今日較為適合的解釋為「語言間基於文法的個殊，而規範了不同語言『必須』表達出哪些資訊，進而限制使用者表達與理解的論點。」
然這點文法學上的修正，移至《異星入境》的脈絡中或許仍然成立，如Heptapods的環形文字，在Louise的破譯下，歸納出其結構上的元素，並以這些圖像元素構成語意。
環形文字沒有句首句尾的設計，使得語意闡述不會受到語詞陳列先後的限制，故在Heptapods的思考範式裡，也許就缺少了線性時間進程的觀念，因而造就了非線性時間的認知。
如果說，語言相對論提供了觀者理解Heptapods語言的理論基礎，那麼在交錯發話的人類語言之間，人們也因語言所致的認知差異彼此斷裂，就如同軍營中閃爍著各國領袖畫面的分割螢幕，眾口在同個平面同時發話、競逐成為唯一的「聲音」。
也因為語言和溝通策略的個殊，人類之間無法對Heptapods的「提供武器」做出有共識的詮釋，故也從個別語言的無交集堆高了《異星入境》最終的衝突。
除了語種的差異，從本片中多個多義詞（polysemy）的揀用，也能看出人類語言與思考之間的交互作用。「一詞多義」的現象源自於人類的認知系統其階層高於語言系統，詞彙的總數與既存的文法結構並不足以負荷人類所有的思想內涵。語言形塑思考的背後，實是反應了思考遠超於語言表述的可能。
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。