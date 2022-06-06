《擺脫不安的50個情緒修補練習》：「請假會給別人添麻煩？」只是你想太多
我們想讓你知道的是
日本最懂情緒的精神科醫師和田秀樹最新續作！《不被情緒勒索的51個方法》後，進入修補受傷內心的50個練習。以森田療法的理論為基礎，搭配4大情境漫畫Ｘ50篇圖解重點Ｘ18個練習題，每天一個小習慣，甩開不安黑洞，學會自救。
文：和田秀樹
「請假會給別人添麻煩」只是你想太多
認真的人容易掉進「不能休息」的陷阱
許多現代人都過得相當忙碌，想要努力完成眼前堆積如山的工作。在公司裡，越認真的員工越會覺得自己不能請假。
若有人建議工作狂稍微休息一下，他們就反駁：「我請假會讓工作停擺，造成其他部門的麻煩。」
認真的人即使身心俱疲還是會硬做，不會想到要請假或是把工作交給部下來減輕自己的負擔，一心認定凡事要親力親為。
龐大的工作量會讓人誤以為自己絕對不能休息，無法做出「偶爾也要休息才不會身心俱疲」這種符合常理的判斷。
一個人請假並不會造成公司的困擾
沒有任何一間公司的業務會因為一、兩個員工沒來上班就停擺，就像是即使有人得了流感請病假或喪假，公司仍然能夠照常運轉，靠有來上班的員工設法彌補。
那些一心想著「我不能休息」、「我得努力才行」的人，處於被不安壓垮的狀態，要是繼續硬撐，很可能會導致無法挽回的後果。
但是他們卻因為害怕失去歸屬而咬牙硬撐著，結果就是身心俱疲，這樣的人屢見不鮮。
我本身也是勞工健康服務醫師，實際接觸過許多太認真工作的員工。
我給他們的建議是：「當你請假時，有責任填補工作缺口的人是公司而不是你，所以好好休息吧。」
因為組織並不是靠你一個人的力量撐起來的。
「想跟大家一樣」的不幸時代
群體意識的安心感？
有些人不願正視不安的情緒，一心想要擺脫它。
他們採取的方法有兩種，一是什麼都不做，二是採取和大家相同的行動。人一旦進入公司這樣的組織，即使受到不合理的待遇還是不敢離開，彷彿和同溫層的人在一起才安心。
從前，當日本正處於經濟高度成長期時，只要認真上班就能出人頭地，即使做出來的成果不盡如人意也不用擔心被開除，保證能夠工作到退休為止，薪水也會隨著年資成長。
或許大家都沒意識到，社會上瀰漫著一股「和大家一樣」的安心感。
有趣的是，在大家都同等幸福的那個年代，其實有很多人都不想和大家一樣，而想要追求更大的幸福。懷抱著「我要贏過同事」、「我要比鄰居過得更好」的夢想和目標，並努力實現。
集體貧困時代到來？
當經濟低迷，越來越多人會想「反正我和大家都一樣不幸福」而選擇安於現狀。但我反而認為經濟低迷時，才更應該懷抱夢想和目標。
當貧富差距再加劇，就會出現一％的富裕階層和九十九％的貧困階層，那麼「和大家一樣」就表示你將身處集體貧困的狀況。
如果你安於現況，薪資就只會越來越低，在嚴苛的勞動環境中也無法存錢，導致對未來更不安。
就像霸凌問題的根本原因是害怕被眾人排擠。不管是霸凌者還是被霸凌者都是如此，所以霸凌才無法根絕。總之，「和大家一樣」會招來不幸。
書籍介紹
本文摘錄自《擺脫不安的50個情緒修補練習【不被情緒勒索的51個方法 2】》，三采出版
作者：和田秀樹
譯者：伊之文
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
日本最懂情緒的精神科醫師和田秀樹最新續作！
《不被情緒勒索的51個方法》後，進入修補受傷內心的50個練習
會不安、有焦慮都不是你的錯，學習不安共處才是你能做！
坦然接受情緒產生與背後的成因，走出負能量黑洞不踩雷。
懂得情緒調節，產生由負轉正的自我修復力。
- 最近好多可怕的社會案件好恐怖！出門在外要更小心才行。
- 每天聽到的都是壞消息，看久了心情真差......
- 看不見盡頭的疫情讓人快要憂鬱症。
- 我都交不到女朋友，難怪是我沒魅力嗎？
- 計畫生變讓人好焦慮......
不可控的外在因素、人際煩惱，甚至是未來茫然，都容易落入「不安黑洞」的陷阱。
人生想要活得平靜、內心自在，不要被情緒牽著走，先學著轉念再行動。
你會發現不安的情緒，其實是具有建設性的行為原動力。
精神科醫師和田秀樹以森田療法的理論為基礎，
搭配4大情境漫畫Ｘ50篇圖解重點Ｘ18個練習題，
每天一個小習慣，甩開不安黑洞，學會自救。
- 4P的漫畫引言：無痛進入情緒的修補與養成
- 50個重點總結：瞬間抓重點，迷惘時就翻一下
- 18個練習題：低落時，快速自我覺察
不管是慣性不安，還是敏感焦慮，都有訣竅與解方！
- 每一種不安都是一種欲望，擔心落榜所以努力讀書、擔心生病所以注意飲食、擔心裁員所以精進工作技能。
- 別在意別人怎麼想，因為別人其實也沒這麼在乎你。
- 降低「預期性焦慮」指數，悲觀不加劇，行動更容易。
- 猶豫時學會用①最好②最壞③機率最高的三個方向預測結果，從機率最高的開始做。
- 人在享受樂趣時會暫時擺脫不安，每週找三個生活樂趣達到情緒平衡。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬
Tags：
生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
我們想讓你知道的是
生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」
王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
免費諮詢數位轉型服務： https://fetnet.tw/Tb8xvx0IYI
了解更多遠傳雲端服務： https://fetnet.tw/UPUj260IYJ
本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。