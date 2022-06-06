《擺脫不安的50個情緒修補練習》：「請假會給別人添麻煩？」只是你想太多

文：和田秀樹

「請假會給別人添麻煩」只是你想太多

認真的人容易掉進「不能休息」的陷阱

許多現代人都過得相當忙碌，想要努力完成眼前堆積如山的工作。在公司裡，越認真的員工越會覺得自己不能請假。

若有人建議工作狂稍微休息一下，他們就反駁：「我請假會讓工作停擺，造成其他部門的麻煩。」

認真的人即使身心俱疲還是會硬做，不會想到要請假或是把工作交給部下來減輕自己的負擔，一心認定凡事要親力親為。

龐大的工作量會讓人誤以為自己絕對不能休息，無法做出「偶爾也要休息才不會身心俱疲」這種符合常理的判斷。

一個人請假並不會造成公司的困擾

沒有任何一間公司的業務會因為一、兩個員工沒來上班就停擺，就像是即使有人得了流感請病假或喪假，公司仍然能夠照常運轉，靠有來上班的員工設法彌補。

那些一心想著「我不能休息」、「我得努力才行」的人，處於被不安壓垮的狀態，要是繼續硬撐，很可能會導致無法挽回的後果。

但是他們卻因為害怕失去歸屬而咬牙硬撐著，結果就是身心俱疲，這樣的人屢見不鮮。

我本身也是勞工健康服務醫師，實際接觸過許多太認真工作的員工。

我給他們的建議是：「當你請假時，有責任填補工作缺口的人是公司而不是你，所以好好休息吧。」

因為組織並不是靠你一個人的力量撐起來的。

Photo Credit: 三采出版

「想跟大家一樣」的不幸時代

群體意識的安心感？

有些人不願正視不安的情緒，一心想要擺脫它。

他們採取的方法有兩種，一是什麼都不做，二是採取和大家相同的行動。人一旦進入公司這樣的組織，即使受到不合理的待遇還是不敢離開，彷彿和同溫層的人在一起才安心。

從前，當日本正處於經濟高度成長期時，只要認真上班就能出人頭地，即使做出來的成果不盡如人意也不用擔心被開除，保證能夠工作到退休為止，薪水也會隨著年資成長。

或許大家都沒意識到，社會上瀰漫著一股「和大家一樣」的安心感。

有趣的是，在大家都同等幸福的那個年代，其實有很多人都不想和大家一樣，而想要追求更大的幸福。懷抱著「我要贏過同事」、「我要比鄰居過得更好」的夢想和目標，並努力實現。

集體貧困時代到來？

當經濟低迷，越來越多人會想「反正我和大家都一樣不幸福」而選擇安於現狀。但我反而認為經濟低迷時，才更應該懷抱夢想和目標。

當貧富差距再加劇，就會出現一％的富裕階層和九十九％的貧困階層，那麼「和大家一樣」就表示你將身處集體貧困的狀況。

如果你安於現況，薪資就只會越來越低，在嚴苛的勞動環境中也無法存錢，導致對未來更不安。

就像霸凌問題的根本原因是害怕被眾人排擠。不管是霸凌者還是被霸凌者都是如此，所以霸凌才無法根絕。總之，「和大家一樣」會招來不幸。

Photo Credit: 三采出版

書籍介紹

本文摘錄自《擺脫不安的50個情緒修補練習【不被情緒勒索的51個方法 2】》，三采出版

作者：和田秀樹

譯者：伊之文

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《不被情緒勒索的51個方法》後，進入修補受傷內心的50個練習

會不安、有焦慮都不是你的錯，學習不安共處才是你能做！

坦然接受情緒產生與背後的成因，走出負能量黑洞不踩雷。

懂得情緒調節，產生由負轉正的自我修復力。

最近好多可怕的社會案件好恐怖！出門在外要更小心才行。

每天聽到的都是壞消息，看久了心情真差......

看不見盡頭的疫情讓人快要憂鬱症。

我都交不到女朋友，難怪是我沒魅力嗎？

計畫生變讓人好焦慮......

不可控的外在因素、人際煩惱，甚至是未來茫然，都容易落入「不安黑洞」的陷阱。

人生想要活得平靜、內心自在，不要被情緒牽著走，先學著轉念再行動。

你會發現不安的情緒，其實是具有建設性的行為原動力。

精神科醫師和田秀樹以森田療法的理論為基礎，

搭配4大情境漫畫Ｘ50篇圖解重點Ｘ18個練習題，

每天一個小習慣，甩開不安黑洞，學會自救。

4P的漫畫引言：無痛進入情緒的修補與養成

50個重點總結：瞬間抓重點，迷惘時就翻一下

18個練習題：低落時，快速自我覺察

不管是慣性不安，還是敏感焦慮，都有訣竅與解方！

每一種不安都是一種欲望，擔心落榜所以努力讀書、擔心生病所以注意飲食、擔心裁員所以精進工作技能。

別在意別人怎麼想，因為別人其實也沒這麼在乎你。

降低「預期性焦慮」指數，悲觀不加劇，行動更容易。

猶豫時學會用①最好②最壞③機率最高的三個方向預測結果，從機率最高的開始做。

人在享受樂趣時會暫時擺脫不安，每週找三個生活樂趣達到情緒平衡。

Photo Credit: 三采出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬