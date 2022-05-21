連金正恩都沒打過疫苗，北韓用茶、鹽水、「韓版陳時中」對抗COVID-19

北韓在今年4月底傳出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，至今已傳出超過200萬例的確診。這個國家過去以封鎖邊境的方式抵抗病毒，2500萬人口幾乎都沒有接種過疫苗，疫情爆發後有可能成為一場大規模的災難。在無法獲得足夠的疫苗和藥物時，北韓是如何抵抗疫情的呢？

自北韓承認境內發生COVID-19疫情以來，疑似確診的發熱病例每日遞增，最高曾達到單日39.2萬例，累計已有超過224萬起確診，65人死亡。不過《韓聯社》指出，雖然北韓每天通報疫情相關的統計數據，意在凸顯官方正在控制疫情以穩定民心，但通報的疫情數據可信度令人質疑 。

迄今為止，北韓領導層拒絕接受外部醫療支持，去年拒絕了COVAX（COVID-19疫苗全球取得機制）提供的300萬劑疫苗。南韓情報機構推測，北韓至今尚未引進COVID-19疫苗，甚至連國家領導人金正恩都還沒接種疫苗 。

Photo Credit: AP / 達志影像 北韓領導人金正恩5月15日視察平壤藥局。

據報導，北韓16日派出3架飛機飛往中國瀋陽，當天下午急飛回北韓，據稱飛機上裝滿醫藥品。中國外交部並未透露飛機上物資細節，只說「中朝雙方有守望相助的優良傳統，中方願同朝方一道，在抗擊疫情過程中相互支持、加強合作。」

沒有疫苗，北韓靠什麼對抗疫情？

熱飲

對於疫情不那麼嚴重的人，北韓官媒《勞動新聞》 推薦民眾服用加了薑、金銀花或柳葉的熱茶，每天喝3次。

薑和柳葉可以緩解發炎並減輕疼痛， 但它們並不是病毒本身的治療方法。 中藥材金銀花則被證實能增強抵抗力、對抗COVID-19（飲用金銀花茶可以誘導人體產生大量微小的RNA），感染初期症狀輕微或沒有症狀者可以參考使用金銀花與黃耆。但金銀花性寒涼，孕婦及經期中婦女不宜飲用。

鹽水

據官方通訊社報導，數千噸鹽已被送往平壤，用來製作消毒液。北韓官媒還採訪當地一對夫婦，他們讓孩子每天早晚用鹽水漱口，「 傳統療法是最好的！」這對夫婦表示。

雖然一些研究顯示，用鹽水漱口和清洗鼻腔可以對抗普通感冒的病毒，但 幾乎​​沒有證據指出它們能減緩COVID-19 病毒的傳播。

藥物

北韓國家電視台建議COVID-19患者使用止痛藥（如布洛芬）、阿莫西林和其他抗生素。

布洛芬和 乙醯胺酚這類的止痛劑可以治療發燒並緩解頭痛、喉嚨痛等症狀，但仍無法祛除或阻止病毒傳播。醫界 不推薦使用對抗細菌感染而非病毒的抗生素，另外不必要的 使用抗生素，可能會產生耐藥性細菌等不良影響。

隔離

北韓面對疫情大流行主要的應對措施，主要集中在隔離疑似患者上。北韓領導人金正恩已下令實施全國性封鎖，全國進入「 最高緊急狀態」， 以減緩疫情在未接種疫苗的人群中傳播，北韓官媒稱已經動用了100萬公職人員找出疑似確診病患。截至18日已有74萬人在隔離中。

不過外界擔憂，隔離政策對於本來就很難滿足基本需求的群眾，恐怕會造成可怕後果。

不再沈默，北韓改變策略靠「韓版陳時中」安撫民心

過去兩年來，北韓以沈默作為對抗COVID-19疫情的方式，不過在疫情爆發、全國進入緊急狀態後，北韓已經改變了防疫策略 ── 它借鑒了其他國家的做法，頻繁發布疫情相關數據，並 教導民眾 如何面對病毒，其中最重要的就是每天的電視簡報會。

每天早上9點30分，北韓電視上定時出現一位聲音輕柔的官員，除了報告新增的發燒人數和死亡人數，並解釋北韓的防疫措施。不同於北韓官方電視台主播誇張的播報方式，這名身穿西裝、帶著粗框眼鏡的男子給人的印象是明智簡明。

這是柳永哲（Ryu Yong Chol，音譯），過去他是一名知名度並不高的官員，但如今他已成為北韓這波抗疫措施中家喻戶曉的發言人。

Health official Ryu Yong-chol has become the face of North Korea’s fight against Covid-19, reporting cases and death every day on state broadcast pic.twitter.com/bN5ZAhkaW5 — South China Morning Post (@SCMPNews) May 20, 2022

國際媒體如《路透社》、《南華早報》稱他如美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）或南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬。在台灣的話，大約是如中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中這樣的人物。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）帶領美國挺過兩年來的COVID-19疫情。

不過與其他國家不同的是， 北韓疫情簡報會上沒有媒體記者提問。

另外，外界對柳永哲的了解很少，包括他是否有醫學背景。根據《朝中社》，柳永哲在國家緊急防疫指揮部工作，該指揮部似乎是為了應對COVID-19而新成立的。

《南華早報》指出，2017年7月北韓官媒一篇報導中，衛生部門一位叫做 柳永哲 的首長指控南韓「策劃對北韓領導人金正恩進行生化恐怖襲擊」（南韓否認了這項指控），雖然柳永哲過去曾擔任過該職位，但並不清楚他是否就是報導中提到的那個人。

Andy Vermaut shares:North Korea’s Dr. Fauci? Health official emerges as face of COVID campaign.: The little-known official, Ryu Yong Chol, has become the public face of the isolated country's battle against the coronavirus. https://t.co/suzNqLssdU Thank you. pic.twitter.com/x9zMz7CIdu — Andy Vermaut (@AndyVermaut) May 20, 2022

不過，人在國外的脫北者們對於北韓的防疫仍感到擔憂。

「他們提供的指引毫無意義。」2011年逃往南韓的北韓前農業官員趙鐘輝（Cho Chung Hui，音譯）告訴《美國之音》，北韓國家電視台播放的動畫宣傳片中，建議人們在出現呼吸問題、咳血或暈倒時去看醫生。

「政府要人們在呼吸困難的時候才去看醫生，也就是說，叫他們死前才去看醫生。」趙鐘輝說，想到他在北韓的家人他的心就很痛。

另一名脫北者 姜美珍（Kang Mi-jin，音譯）則說，北韓人知道世界各地有許多人死於COVID-19，他們害怕他們其中一些人也會死。」她說，能負擔得起的人都在購買傳統藥物來緩解焦慮。

脫北者們表示，雖然市場上有很多國產藥品，但由於質量問題，北韓人更喜歡南韓、中國、俄羅斯製造的藥物，不過外國藥通常很貴，多數窮人都負擔不起。 批評人士指出，設備良好的醫院主要是服務北韓統治精英階層，免費醫療服務現在已經陷入一片混亂狀態。

「在北韓，如果你生病了，我們經常說你會死」，一名脫北者崔松竹表示。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元