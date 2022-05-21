連金正恩都沒打過疫苗，北韓用茶、鹽水、「韓版陳時中」對抗COVID-19
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迄今為止，北韓領導層拒絕接受外部醫療支持。北韓尚未引進COVID-19疫苗，甚至連國家領導人金正恩都還沒接種疫苗。
北韓在今年4月底傳出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，至今已傳出超過200萬例的確診。這個國家過去以封鎖邊境的方式抵抗病毒，2500萬人口幾乎都沒有接種過疫苗，疫情爆發後有可能成為一場大規模的災難。在無法獲得足夠的疫苗和藥物時，北韓是如何抵抗疫情的呢？
自北韓承認境內發生COVID-19疫情以來，疑似確診的發熱病例每日遞增，最高曾達到單日39.2萬例，累計已有超過224萬起確診，65人死亡。不過《韓聯社》指出，雖然北韓每天通報疫情相關的統計數據，意在凸顯官方正在控制疫情以穩定民心，但通報的疫情數據可信度令人質疑。
迄今為止，北韓領導層拒絕接受外部醫療支持，去年拒絕了COVAX（COVID-19疫苗全球取得機制）提供的300萬劑疫苗。南韓情報機構推測，北韓至今尚未引進COVID-19疫苗，甚至連國家領導人金正恩都還沒接種疫苗。
據報導，北韓16日派出3架飛機飛往中國瀋陽，當天下午急飛回北韓，據稱飛機上裝滿醫藥品。中國外交部並未透露飛機上物資細節，只說「中朝雙方有守望相助的優良傳統，中方願同朝方一道，在抗擊疫情過程中相互支持、加強合作。」
沒有疫苗，北韓靠什麼對抗疫情？
- 熱飲
對於疫情不那麼嚴重的人，北韓官媒《勞動新聞》 推薦民眾服用加了薑、金銀花或柳葉的熱茶，每天喝3次。
薑和柳葉可以緩解發炎並減輕疼痛，但它們並不是病毒本身的治療方法。中藥材金銀花則被證實能增強抵抗力、對抗COVID-19（飲用金銀花茶可以誘導人體產生大量微小的RNA），感染初期症狀輕微或沒有症狀者可以參考使用金銀花與黃耆。但金銀花性寒涼，孕婦及經期中婦女不宜飲用。
- 鹽水
據官方通訊社報導，數千噸鹽已被送往平壤，用來製作消毒液。北韓官媒還採訪當地一對夫婦，他們讓孩子每天早晚用鹽水漱口，「傳統療法是最好的！」這對夫婦表示。
雖然一些研究顯示，用鹽水漱口和清洗鼻腔可以對抗普通感冒的病毒，但幾乎沒有證據指出它們能減緩COVID-19病毒的傳播。
- 藥物
北韓國家電視台建議COVID-19患者使用止痛藥（如布洛芬）、阿莫西林和其他抗生素。
布洛芬和乙醯胺酚這類的止痛劑可以治療發燒並緩解頭痛、喉嚨痛等症狀，但仍無法祛除或阻止病毒傳播。醫界不推薦使用對抗細菌感染而非病毒的抗生素，另外不必要的使用抗生素，可能會產生耐藥性細菌等不良影響。
- 隔離
北韓面對疫情大流行主要的應對措施，主要集中在隔離疑似患者上。北韓領導人金正恩已下令實施全國性封鎖，全國進入「最高緊急狀態」，以減緩疫情在未接種疫苗的人群中傳播，北韓官媒稱已經動用了100萬公職人員找出疑似確診病患。截至18日已有74萬人在隔離中。
不過外界擔憂，隔離政策對於本來就很難滿足基本需求的群眾，恐怕會造成可怕後果。
不再沈默，北韓改變策略靠「韓版陳時中」安撫民心
過去兩年來，北韓以沈默作為對抗COVID-19疫情的方式，不過在疫情爆發、全國進入緊急狀態後，北韓已經改變了防疫策略──它借鑒了其他國家的做法，頻繁發布疫情相關數據，並教導民眾如何面對病毒，其中最重要的就是每天的電視簡報會。
每天早上9點30分，北韓電視上定時出現一位聲音輕柔的官員，除了報告新增的發燒人數和死亡人數，並解釋北韓的防疫措施。不同於北韓官方電視台主播誇張的播報方式，這名身穿西裝、帶著粗框眼鏡的男子給人的印象是明智簡明。
這是柳永哲（Ryu Yong Chol，音譯），過去他是一名知名度並不高的官員，但如今他已成為北韓這波抗疫措施中家喻戶曉的發言人。
國際媒體如《路透社》、《南華早報》稱他如美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）或南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬。在台灣的話，大約是如中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中這樣的人物。
不過與其他國家不同的是，北韓疫情簡報會上沒有媒體記者提問。
另外，外界對柳永哲的了解很少，包括他是否有醫學背景。根據《朝中社》，柳永哲在國家緊急防疫指揮部工作，該指揮部似乎是為了應對COVID-19而新成立的。
《南華早報》指出，2017年7月北韓官媒一篇報導中，衛生部門一位叫做柳永哲的首長指控南韓「策劃對北韓領導人金正恩進行生化恐怖襲擊」（南韓否認了這項指控），雖然柳永哲過去曾擔任過該職位，但並不清楚他是否就是報導中提到的那個人。
不過，人在國外的脫北者們對於北韓的防疫仍感到擔憂。
「他們提供的指引毫無意義。」2011年逃往南韓的北韓前農業官員趙鐘輝（Cho Chung Hui，音譯）告訴《美國之音》，北韓國家電視台播放的動畫宣傳片中，建議人們在出現呼吸問題、咳血或暈倒時去看醫生。
「政府要人們在呼吸困難的時候才去看醫生，也就是說，叫他們死前才去看醫生。」趙鐘輝說，想到他在北韓的家人他的心就很痛。
另一名脫北者姜美珍（Kang Mi-jin，音譯）則說，北韓人知道世界各地有許多人死於COVID-19，他們害怕他們其中一些人也會死。」她說，能負擔得起的人都在購買傳統藥物來緩解焦慮。
脫北者們表示，雖然市場上有很多國產藥品，但由於質量問題，北韓人更喜歡南韓、中國、俄羅斯製造的藥物，不過外國藥通常很貴，多數窮人都負擔不起。批評人士指出，設備良好的醫院主要是服務北韓統治精英階層，免費醫療服務現在已經陷入一片混亂狀態。
「在北韓，如果你生病了，我們經常說你會死」，一名脫北者崔松竹表示。
新聞來源
- 朝鮮新增26.337萬例發熱病例累計超200萬例（韓聯社）
- 韓情報機構：金正恩或尚未接種新冠疫苗（韓聯社）
- North Korea: Fighting Covid with traditional medicine（BBC）
- North Korea's Dr Fauci? Health official emerges as face of COVID campaign（Reuters）
- North Korea’s Dr Fauci? Health official emerges as face of Covid-19 campaign（South China Morning Post）
- Tea and Infomercials: North Korea Fights COVID With Few Tools （Voice of America）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。