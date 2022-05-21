【音樂】2022金曲獎入圍分析：主流與非主流的界線愈趨模糊，新台語歌風潮隱然成形

第33屆流行音樂金曲獎，入圍名單公布於5月18日在台北三創大樓舉行記者會，本屆評審團主席為製作人阿弟仔，會中率領幾個樂團分別說明，簡單扼要的公布後，就即將移師高雄巨蛋準備頒獎典禮的舉行。

Photo Credit: 中央社 本屆 評審團主席阿弟仔（中）與擔任揭獎嘉賓的歌手韋禮安（左4）、朱海君（右4）、雅維・茉芮（右3）、 樂團Tizzy Bac（右、右2）、春麵樂隊（左、左2、左 3）合影。

果然入圍名單揭曉後，網路上各個獲得提名的音樂人、樂團紛紛慶祝外，並接受親友粉絲的祝賀，以分享提名即是一種榮耀的喜悅。

不過，若仔細閱讀這屆的入圍名單，會發現幾個特殊現象不同以往，尤其是這幾年在歷屆評審團積極推動引領下，金曲獎的口味逐漸轉向擁抱非主流音樂，主流大眾口味與非主流音樂之間的界線越來越模糊，市場分眾族群的重複性與流動性越來越高的時候，一年一度的金曲獎，就必須適時反映出整個樂壇生態的變化。

也因此，當評審團的態度越積極謹慎，自然就會出現這屆名單各大類——各項被提名的數量就明顯增多，少的至少有五位被提名人，多的如「年度歌曲獎」則高達八位入圍，其餘獎項多至六、七位被提名人，亦比比皆是。

首先，「年度歌曲獎」可說是一級戰場，可以看到八位候選人各個來勢洶洶，各有各的精彩之處。老將如黃連煜、蔡健雅都是經歷過好幾屆的實力派，中生代如魏如萱、徐佳瑩、韋禮安等亦不可小覷，就連從原本獨立樂圈逐漸被大眾知曉的茄子蛋、蛋堡、陳芳語等人亦都屢屢出新意而被青睞。

基本上「年度歌曲獎」在概念上，只要在錄音及演奏技巧達到一定水平之上，最好又能接地氣，有一定的傳唱度，並能反映所處時代的風貌尤佳。

而在獎項提名中，又數蔡健雅的專輯《DEPART》入圍八項居冠，蔡健雅的知名度與傳唱度在此就不多提，但想提及客家歌手黃連煜的《滅人山》，共提名「年度專輯獎」、「年度歌曲獎」、「最佳客語專輯獎」、「最佳編曲人獎」、「最佳專輯製作人獎」、「最佳客語歌手獎」、「最佳裝幀設計獎」，總計入圍七項大獎，也相當風光而聲勢浩大。