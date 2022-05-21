2022/05/21,
國際

COVID-19後又有不尋常病毒：歐洲暴增100多起「猴痘」病例，WHO召開緊急會議

COVID-19後又有不尋常病毒：歐洲暴增100多起「猴痘」病例，WHO召開緊急會議
在50倍放大鏡下感染猴痘病毒的猴子皮膚組織切片。Photo Credit: Reuters / 達志影像

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猴痘是一種由病毒引起的疾病，首先在猴子身上發現，人類偶爾也會遭到感染，過去很少在非洲以外的地區傳播。

就在世界認為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）要結束的時候，一種原來僅在非洲地區流行的病毒「猴痘」（monkeypox）接連在歐洲、北美等國家爆發，由於這波病毒傳播有一些不尋常的跡象，連非洲的病毒學家都表示，「西方世界可能有新的病毒在發生」。世界衛生組織（WHO）週五（20日）已召開緊急會議討論對策。

自今年5月以來，目前至少有8個歐洲國家（比利時、法國、德國、義大利、葡萄牙、西班牙、瑞典和英國）以及美國、加拿大、澳洲和以色列出現猴痘病例。根據牛津大學學者追蹤，非洲以外已經出現超過100例的猴痘病例。

西班牙猴痘主要與「桑拿」有關

英國於5月6日在一名從奈及利亞返國的人身上發現猴痘，成為歐洲第一個出現猴痘病例的國家，截至週五該國病例已經翻倍，已有20例猴痘確診由於該國發現的病例中，有很大一部分發生在男同性戀和雙性戀男性身上，英國衛生安全局特別提醒同志社群保持警惕，也呼籲民眾注意任何不尋常的皮疹或病變，如有疑慮應聯繫相關單位。

西班牙衛生局週五公布了24例新的猴痘確診病例（該國猴痘病例總數達30例），主要都發生在馬德里地區的一間桑拿，當地政府已經關閉了該桑拿。根據《路透社》，桑拿（sauna）一詞在西班牙文中也用來描述受男同性戀者尋求性行為的場所，不僅限於澡堂。

德國中央醫療軍（Germany's armed forces' medical service）表示，「這是歐洲有史以來規模最大、範圍最廣的猴痘爆發」，世界衛生組織週五召開緊急會議，討論最近爆發的猴痘病毒感染。

什麼是猴痘？

猴痘是一種由病毒引起的疾病，首先在猴子身上發現，通常發生在動物宿主（嚙齒類如老鼠、松鼠）身上，人類偶爾也會遭到感染。

猴痘於1970年在剛果民主共和國首次在人類身上發現。2017年以來，這個疾病在奈及利亞和剛果民主共和國大規模爆發，不過過去很少在非洲以外的地區傳播。

猴痘是透過密切接觸（傷口感染、飛沫、體液）傳染，或者接觸受污染的物品（如衣服或床單）感染。目前還不確定是否會透過性行為傳染。

猴痘與天花屬於同一家族的病毒引起的疾病，臨床反應也類似，始於發燒、肌肉痠痛、淋巴腫大和頭痛。在發燒開始後1-3天內會出現明顯凹凸不平的皮疹──通常從臉部開始蔓延，包括手和腳。

有什麼治療方法？

目前還沒有針對猴痘的專門疫苗，不過猴痘的致命性不如天花。

猴痘病毒有兩種主要毒株，其中剛果毒株比較嚴重，但致死率低於10%，目前在英國流行的病毒種類（西非毒株）比較溫和，致死率不到1%，在歐洲爆發的病例中還沒有死亡案例，但猴痘可以讓患者臥床數天，症狀通常持續2到4週。

根據世界衛生組織數據，天花疫苗對猴痘的有效率高達85%。英國和西班牙等國家正向猴痘感染者的密切接觸者提供天花疫苗，以抑制病毒傳播。

科學家們擔心什麼？

世衛組織表示，目前發現的病例之所以不尋常有以下3個原因：多數的病例都沒有前往猴痘流行地區的相關旅行史；這波病例多數是透過性服務感染，以及多出現在男男性行為之間；從已知的傳播範圍來看，由於遍及歐洲和其他地區，可見這波病毒傳播可能已經持續了一段時間，未來可能會發現更多的病例。

連熟悉此病毒的西非科學家也對這波在歐洲爆發的猴痘感染感到困惑。來自奈及利亞的病毒學家Oyewale Tomori表示，「我感到震驚。每天醒來，都有更多的國家出現感染病例。」他更表示

「這不是我們在西非看到的那種傳播方式。可能有些新的事正在西方國家發生。

奈及利亞每年約有3000例猴痘病例，疫情通常發生在農村地區，因人們與受感染的老鼠和松鼠有密切接觸。

世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）也形容這波疫情「非典型」

不過專家們強調，他們不確定這些傳播是否透過性行為，還是性行為時的密切接觸所導致。

而有鑑於猴痘病毒不像COVID-19的病毒（SARS-COV-2）那麼容易傳播，科學家們預計疫情不會演變成像COVID-19這樣的大流行。

新聞來源

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


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2022/05/19,
科技

飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器

飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器
Photo Credit:飛宏科技

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本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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