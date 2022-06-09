中古屋買賣若是驗屋沒過，買方「不一定」有權拒絕付款？
我們想讓你知道的是
我通常會建議買方當事人，要先把未付的款項，依約撥付至履保帳戶中，再向履保公司表示雙方有瑕疵爭議款要處理，請履保公司暫勿撥款給買方。為什麼呢？因為在錢已經進履保帳戶的狀況下，若產生瑕疵爭議，通常履保帳戶都有預留款的爭議解決機制。
文：林明忠律師
買房子是許多人一輩子的大事，很多人怕買到有瑕疵的房屋（例如漏水，關於買到漏水屋怎麼辦，可以參考我的這篇文章）。因為賣方交屋後，依據《民法》第373條的規定：
買賣標的物之利益及危險，自交付時起，均由買受人承受負擔，但契約另有訂定者，不在此限。
交屋後如果房子有什麼問題，依照上面的法條，變成買方要承擔風險。
所以，為了避免交屋後才發現瑕疵，而有瑕疵到底是在交屋前產生？還是交屋後才發生的爭議？現在越來越多買方會進行中古屋交屋前驗屋的程序。
驗屋時間點，通常是在已過戶未交屋的時候。因為中古屋買賣，通常交屋完畢後，房款的最後一筆款項（通常也是最大筆款項）才會由履保機構撥付給買方。這本來是一件好事，但是常衍生出一個特殊的問題：驗屋沒過撥款怎麼辦？買方可以拒絕付款嗎？
案例：桃園千萬中古豪宅買方A驗屋撥款的難題
A在桃園買了一棟新台幣4000萬元的百坪中古豪宅，因為格局方正、交通位置也符合A的需求，A很是喜歡馬上就簽約了。A也很快支付簽約、完稅款金等款項約600萬元、但還有3400萬元的交屋款還沒付。交屋款要等雙方約定的交屋日4月1日，交屋完成後，賣方B才會拿到款項。
A於3月10日取得桃園豪宅的所有權後，A心想，雖然去看過幾次屋都沒啥問題，但畢竟房子蠻大也蠻貴的，怕自己看不周全，所以A在3月15日找了驗屋公司來驗屋。沒想到驗屋公司來驗後，發現房屋有大面積的地磚空心問題，而且驗屋公司用水分計測量發現主臥有一面牆濕度有點高，把裝潢天花板打開後，才發現有滲水問題。
A聽到驗屋公司的報告都傻眼了，但心裡慶幸還沒交屋就發現，A於是跑去跟賣方B討個說法，沒想到B只是敷衍了事。眼看4月1日已到，B還是沒處理好，A就透過仲介告訴B：
在賣方修復瑕疵之前，我是不付3400萬元的交屋款、我也不會配合交屋。
沒想到過幾天，A就收到B的存證信函，B限期A在4月7日前給付尾款3400萬元，否則就屬違約，不但要解除契約，還要沒收A的已付價金600萬元。
A著急到不行，透過友人的介紹，前來諮詢我如何處理？
- 重點：可以因為房屋有瑕疵就拒付尾款嗎？
- 答案是：不一定。
因為房屋有瑕疵，而主張在瑕疵修補或損害賠償前，拒絕給付價金的「同時履行抗辯」，目前確實有被法院承認屬買方可行使的權利。這可以參照下列最高法院的判決要旨。
最高法院〈86年度台上字第2808號判決〉：
又《民法》第三百五十四條有關物之瑕疵擔保規定，原則上固於危險移轉後始有適用，但出賣人既有給付無瑕疵物之義務，買受人亦有拒絕受領瑕疵物之權利，在特定物之買賣，該為買賣標的之特定物於危險移轉前，倘已有明顯之瑕疵，如經買受人催告出賣人補正，出賣人仍不為補正時，應解為買受人得拒絕給付相當之價金，以免往後之法律關係趨於複雜，損及買受人之權益。
不過，目前實務上，不少法院認為這樣的拒絕付款權利還是要參酌個案的狀況。例如拒絕給付的款項多寡、瑕疵狀況、瑕疵修復或減損費用等，去判斷這樣的拒絕付款是否正當。
例如，如果上述案例中A瑕疵修復起來只要50萬元，但所拒絕給付的價金是5000萬元的話，法院可能就會認為A拒絕付款行為與房屋瑕疵狀況不相當，還是有可能判定不能主張「同時履行抗辯」拒絕付款的喔。
- 不動產律師給建議：錢先進履保
因為法院的見解多少會變動，且每個法官認定何謂「可以拒絕給付的相當額度」的心證可能不一樣；所以我通常會建議買方當事人，要先把未付的款項，依約撥付至履保帳戶中，再向履保公司表示雙方有瑕疵爭議款要處理，請履保公司暫勿撥款給買方。
為什麼呢？因為在錢已經進履保帳戶的狀況下，若產生瑕疵爭議，通常履保帳戶都有預留款的爭議解決機制。
舉例來說，如果雙方的瑕疵爭執金額約100萬元，履保公司可能會先扣留履保帳戶內的100萬元，待雙方有共識或司法判決後，再讓賣方領款。這個時候，因為賣方領不到款是因為履保契約的約定，而不是買方不付款，所以當然不能說是買方拒絕付款違約喔。因為買方確實已經把錢匯到履保帳戶了。
中古屋驗屋撥款爭議，A安全下莊
A來找我後，我先請他趕在賣方所定的期限內，請銀行撥款至履保帳戶中，解決了A面臨的違約風險。再為A發律師函給履保公司，申請爭議款解決，請履保公司暫勿撥款。
另外我也代理A與賣方B進行溝通，後來也順利協調出雙方都可以接受的減價與修繕數字，避免了未來可能長達數年的官司大戰。
有些人會以為，只有要去法院提告時，再找律師就好。其實，找律師CP值最高的時間點反而是在訴訟開始之前的談判。關於訴訟以外、律師能做什麼、相關費用等問題，有興趣的讀者可以參考我這篇文章。若你也遇到跟A先生一樣或類似的問題，有任何疑問或需求，歡迎點擊問題諮詢，也可以到FB粉絲專頁，或加入LINE官方帳號：＠masterlaw私訊聯絡。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
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