日本武士從櫻花體悟人生無常，中國文士從桃花體會戰與逃的兩難
我們想讓你知道的是
日本的武士從櫻花中體悟了人生無常，而中國的文士從桃花中體會出「戰」與 「逃」的兩難，巧合的是，這兩種花都是薔薇科。
文：蓮子水共同體
在自然萬物的演化中，花登場的時間遠比人要早得多，所以，人絕不是花的創造者。不過，喜愛馴養生命的人類，在開始發展出權力概念之餘，想必不會忘了設置照護花朵的專職，以美麗的花朵來彰顯權位的高貴。
薔薇科大概就是在這種情況下，成為園藝分類中最受重視的一科。薔薇科下種類繁多，從灌木、喬木、藤本、多年生草本、一年生草本到高山植物都有，提供園藝愛好者各式各樣的栽培選擇。
另一方面，薔薇科中雖有許多要細心照料才能開花結果的品種，卻往往因此激發愛花人想要擁有的心願與爭相栽培的風潮。進而使得許多薔薇科的花（如玫瑰、山楂、梅花、櫻花）成為名列「國花候選名單」，成為國家重要的代表象徵。
另一方面，雖然從近代開始，許多國家都有選出國花，但說到讓人印象最深刻的國花，大概就屬日本的櫻花了。只要對日本稍有興趣的人，對于日本人「瘋」櫻花的情況都不至於太陌生。
櫻花對日本文化的影響穿透了生活的每一個層面，不只進入了歌詞與食物，甚至成為武器的代號。
那麼，日本是櫻花的原產地嗎？
根據生物地理學的研究推測，現存的100多種野生櫻的祖先其實是源自喜馬拉雅的山區，然後再向北部溫帶地區傳播。也就是說，野生櫻花其實並不特別垂青今天的日本作為安身立命之處，日本也並不是因為提供了特殊的自然環境，才造就了今天處處有櫻花樹的景象。
那麼日本的櫻花是由誰最先馴化的呢？日本還是中國呢？
這就很難說了。
先談中國。根據日本著名的櫻花著作《櫻大鋻》的記載，櫻花在2000多年前的中國宮苑內，就開始栽培了。不過，雖是很早就被選入宮中當「庭花」，但顯然並未受到帝王或貴族甚至文人的特別青睞，所以未在中國詩詞中留下特別的身影。
倒是在中國分裂的南北朝時期，開始有人詠櫻。南朝宋時王僧達留下的詩：「初櫻動時豔，擅藻灼輝芳，緗葉未開蕾，紅花已發光」形容的正是櫻花短暫而燦爛的花期與先花後葉的生長特性。
那麼，唐詩裡有櫻花嗎？
這倒是有的。中唐詩人白居易就有留下好幾首「詠櫻」詩。其中，在《酬韓侍郎張博士雨後游曲江見寄》一詩中，白居易就寫下了「小園新種紅櫻樹，閒繞花行便當游。何必更隨鞍馬隊，沖泥蹋雨曲江頭。」
根據記載，白居易應該是有史以來將山櫻花從長江流域移植到洛陽的第一人。所以這首寫給張博士的詩中透露的，大約是從杭州官職退休的白居易，身為栽花人的自足與自豪。
那麽，日本的櫻花也是從中國南方移植過去的嗎？
這倒也未必。
大和民族似乎對櫻花情有獨鍾，所以很早就致力於栽培櫻花，而且，日本人在培育櫻花新品種上的熱情大概是其他民族所比不上的。正是日本人的「慧眼獨具」讓櫻花可以進駐到世界各地庭園 —— 可以說「櫻花的美，日本人說了算。」
到底，日本的（野）櫻花是從那裡來的呢？
最有可能的媒介大概還是鳥吧。日本刻意栽培出的櫻花基本上算是適應溫帶氣候的品種，但是不同品系的櫻花開花的時間也不同。可能就是因為不同地方的鳥類與不同的遷徙習慣帶來了不同的野生種，而日本人再以此為基礎創造出新的人工品種。
到底，日本人為何如此喜愛櫻花呢？
我們或許可以從櫻花與武士的關係談起。
其實，日本天皇家的家紋是菊花，日本護照上印的花也是菊花，所以，如果現今日本要選代表花紋的話，菊花其實比櫻花更有正當性。
櫻花之所以能特別觸動日本的心靈，應該與日本傳統文化中的武士道精神有關。
在日本，武士階級的興起大約在西元11世紀，主因是年輕的天皇想要反抗「攝關」對於天皇家族乃至天皇政治權力的掌控。基本上，「攝關」這一職位是從平安朝的第59代天皇所頒布，而「藤原家族」雖然在此之前就與天皇家族成為政治夥伴，但也是從這時開始，成為牢牢掌控天皇冊立與國政大權的家族。
換句話說，從（11世紀的）第72代天皇起，天皇家族對攝關的反抗，其實就是不甘當傀儡的年輕天皇對「藤原舅舅」或「外公」的反抗。
值得注意的是，這些幫助天皇反抗藤原家族的武士其實也是源出於皇室，因此與天皇家族也有一定的親戚關係。所以最初的武士階級，也算是自幼就受過相當良好的教育的貴族。然而，當時禪宗既已傳入日本，身為要冒死幫助天皇奪回權力的武人，看見花期短暫的櫻花，自然會對生命的無常別有感受，櫻花漸漸成為武士之花。
另一方面，真正讓櫻花走入近代日本人生活，讓賞花成為每年重要活動的人，應該還是16世紀戰國時期的武將豐臣秀吉。豐臣秀吉不是貴族出身，但他除了積極廣種櫻花，讓更多人可以體會到櫻花綻放時的絢爛外，更在京都醍醐寺舉辦大規模的賞花活動，在日本史上留下「醍醐の花見」的雅名。
至於，為什麼中國人很早就馴化了櫻花，卻始終未與其「心靈交會」呢？
答案或許也與「花期」有關。
皇家固然不會特別喜歡欣賞櫻花凋落的一瞬之美，宋代以後的中國士人的性格受到宋代「重文輕武」的影響，也不會特別欣賞落櫻中那種短暫而絢麗的無常之美。
至於，漢文化中有沒有武士階級呢？
當然是有的，只是都在唐代以前，而一代史學大師陳寅恪所點出的「關隴集團」大概就是中國史上最後有「漢族血緣」的「貴族武士集團」吧。這個胡漢混血集團在北朝時期透過軍職和聯姻逐漸形成，後來聯合其他北方世家大族共同結束了中國南北朝的分裂，建立了文治武功盛極一時的隋朝和初唐。只是，這個集團的首腦長孫無忌被武則天鬥垮，從此失去了政治舞台。
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
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接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
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站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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