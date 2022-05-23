長年保有中華民國護照的首屆日本國民榮譽賞得主——「世界の王」王貞治

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

唯有挺過猛烈襲來的逆風，我們才會變得剛毅、茁壯。

「世界の王」，王貞治先生（おう さだはる，1940－），5月20日生日快樂，璀璨金牛宮的壓軸守護者。

是打擊區上的金雞獨立，亦或是全壘打飛出牆外的飛龍昇天，在昔日中華民國友邦一個個拂袖離去或悄然道別的年代，手持青天白日護照的王桑，可以說是當時中華民國……這四個字「倖存」的信念與圖騰。

尤其當國際運動場上所謂Taiwan、Formosa和China的代表權正名論戰陷入混淆之際，王貞治先生貨真價實的全壘打，一發一發，不只大棒揮出了百呎之遙，更在無形之中，帶給著蓬萊島民（全國軍民同胞）一絲絲的慰藉…四海之內，你、我都是「中國人」（Chinese）。

身為第一位華裔棒壇巨星，更是留名青史的超級強打者典範。王桑原籍中國浙江省青田（與前副總統陳誠算為同鄉），昭和15年時出生於日本東京都的墨田區，生肖屬龍。

作為旅日華僑的第二代，高校（中）時的王桑已展現不出世的俊投本色，在春季甲子園賽季（第29回選拔大會）中大放異彩，以主力投手之姿帶領早稻田實（高中）奪下隊史首座錦標旗，稍後更在夏季甲子園時投出了史無前例的延長賽無安打比賽（11局），堪稱技驚四座。

但隨著敏感的國籍與政治因素擾動下，王桑無法以日本籍參加當屆國民體育大會的硬式棒球項目……他不是日本人，也沒有歸化日本人的動作。

西元1959年，王桑以破格禮遇的1800萬日圓簽約金，年薪144萬日圓，背號「1」號（one = 王），正式加入職業球隊，成為關東名門「東京讀賣巨人隊」的一員。但由於當時投手競爭者眾（同一梯次就四位投手入隊），故在教練水原茂的提點建議之下，王桑棄投從打，改練內野守備，專責一壘。

即使擁有華麗的身手，熱身賽時也有不錯的表現，但球季開始之後，王桑卻無法適應打擊區裡的快節奏，頻頻揮出空棒。連續26個打數（連10場比賽）零安打，被三振數亦偏高，縱然第27個打數就一舉揮出全壘打（生涯首安），可是首年193打數居然高達72次的被三振，打擊率更不及一成七。此窘態著實讓他陷入了龍困淺灘的局面，甚至被毒舌媒體質疑有辱巨人1番被賦予的壓力與使命。

前一位巨人1番，是南村侑広前輩，三度獲邀參加全明星賽、兩次的聯盟最佳九人賞，以及一屆「日本一（總冠軍戰）」系列最有價值球員。

隔年，王桑的實戰成績略有提升，打擊率來到了固定先發九人必備的兩成七「安全」（低標）門檻，也揮出17發全壘打，可偏高的破百被三振次數依舊是他的罩門…。但萬幸地，歷經新人球季後前三年的低潮與不振，隨著新任打擊教練，也是相識許久的荒川博老師親自從旁指導和鼓勵下，王桑把握住可能是球員生涯得以翻轉的最後機會，決心苦練獨樹一格的「一本足打法」（稻草人式打擊法）

與敵人作戰的時間很短，但跟自己的戰鬥，卻是光明與黑暗的區別。

西元1962年，重新尋求擊球手感，並抓住了攻擊的竅門下，王桑，來自龍之國度的血脈傳人，終於，終於，在加入職棒的第四年，以38轟、85打點與高達五成六五的長打率，豪氣登上了打擊雙冠王的寶座。更彷彿脫胎換骨、破繭而出般，球來就打，用全壘打寫出自己個人的場邊日記。那一年，中華民國雖已退守台灣，但邦交國還有60個左右，但山雨欲來的對匪外交惡搏，儼然已經在世界地圖上展開。

球季中的空檔，或是輪值移動日的時候，王桑沒有一般運動巨星的惡習，終日沉溺於溫柔鄉以及賽馬場，反而為加強並訓練自己的專注力，他在家自學鋼琴（哇）。藉由彈著黑白琴鍵上的顆顆音符，不只緩和與平復比賽後的高亢情緒，同時視譜也能增強注意力呢。（快，筆記寫下來）

西元1964年，台灣爆發「湖口兵變」（未遂）、法國跟共匪（咦？）建交、金馬獎因「神岡空難」停辦（多位影視聞人遇難）。王桑則在日本寫下年度55發全壘打的歷史紀錄，更在被故意保送（敬遠）高達20次的「禮讓」之下，開啟隔年（西元1965年），自昭和40年以降，讀賣巨人史無前例的九連霸（V9）黃金時期……。

西元1973、1974年，王桑成為日本職棒史上第一位蟬聯「三冠王」（打擊率、打點與全壘打都是聯盟第一）的名將；西元1976年，完成49轟的王桑，榮登美國專業體育雜誌《Sports Illustrated》的封面人物，第一位日本人？不，第一位在日本體壇效力並發光發熱的中國人。那一年，中華民國跟南非兩國升格成正式大使級關係，但邦交國只剩下……26個。

如果不斷苦練，運氣也會站在你這邊。

西元1977年9月3日，台灣基督長老教會才剛以235票贊成、49票反對，議決通過〈人權宣言〉，籲請政府「使台灣成為一個新而獨立的國家」不久後，人在東京後樂園球場出賽，並邀請雙親前來觀戰的王桑，用暢飲「養樂多」（燕子隊）的方式，擊出了打破當時《金氏世界紀錄》的第756發全壘打。

即使當時沒有（廣播）現場直播，但如此石破天驚的一擊，也讓王桑在兩天之後，獲頒日本首屆的「國民榮譽賞」；但相當有趣的是，直至今日，26位殊勳受獎者與一組團體受獎者中，從美空雲雀到羽生結弦，從黑澤明到女足國家隊，王桑，仍然是唯一一位，也可能是未來僅有的一位，非日本籍得主。

Photo Credit: Captain945 @ CC BY-SA 4.0 王貞治於野球殿堂博物館之浮雕像

從西元1959年4月26日第一發全壘打（對國鐵），直到西元1980年10月12日的生涯最終發（對養樂多，當年第30發全壘打），職業生涯22年，累積868發的全壘打紀錄。王桑的一本足，宛如就像飛龍奧義、龍躍昇空一樣，成為日本職棒，甚至是世界職業棒球界累積最多全壘打紀錄的王者，更被形容為地球上最會把球打出牆外的男人。