國中教育會考疫情下登場：教育部統計20萬名考生應試，近3000名確診者待補考

（中央社）國中教育會考今（21）日上午登場，全台將近20萬名考生上陣，受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，教育部統計有近3000名考生確診，必須改參加補考。

國中教育會考有將近20萬名考生，受到COVID-19疫情影響，教育部規定確診（包括快篩陽性未經PCR採檢，以及已採檢還沒得到結果）不能應考，須改參加6月4、5日補考。截至昨（20）日中午12時統計，這樣的考生有2901名。

除確診外，其餘包括居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生，則安排到備用試場應試，昨天中午統計共有4236人，預計啟用653間備用試場。

教育部指出，今天居隔、居檢、以及未經快篩的自主防疫考生，前往考場的交通方式，比照中央流行疫情指揮中心「放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫」中的「非緊急就醫、採檢」辦理。除了搭乘防疫計程車，也可在地方衛生局規劃下，由親友接送或自行前往。

教育部指出，如果是接送，車上非考生只能有駕駛1人，且駕駛須是考生的同住者，車程中要戴口罩、不能飲食，考生要坐在後座，保持一定距離。也可步行、使用個人交通工具，或是租用公共自行車，就是不能搭乘大眾運輸。

另外，今年除了有事前申請的身障、重大傷病、懷孕等考生外，不開放家長親友陪考，考生要全程戴口罩，出示准考證才能入場，如果發燒或有呼吸道疾病，會改安排到備用試場應試。

國中會考在即，針對居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場發燒或有呼吸道疾病的考生，設置「第二類備用試場」｜Photo Credit: 中央社

會考首次考「十二年國教新課綱」，計分仍維持三等級制

會考第一天共有4科，早上依序考社會、數學，下午則是國文、寫作測驗。明（21）日依序考自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

教育部表示，今年會考首度考十二年國教新課綱，但題型仍以單一選擇題為主，計分方式維持三等級制，強化素養導向的試題設計，除寫作測驗考作文、英聽為三選一的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考科均為四選一的選擇題型。

教育部提醒，考生必須全程戴口罩，如有需要使用帽子、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生須注意不可攜帶非應試物品，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能等文具，以免違規。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：羅元祺