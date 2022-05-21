只抓影像不抓聲音？刑事數位性私密影像犯罪立法在即，民團提審查建議防杜草案疏漏

鑑於數位資訊科技與人工智慧運用日漸發達，利用電腦合成或其他科技方法（例如Deepfake深度偽造技術）製作不實性影像情形猖獗，2022年3月10日行政院宣布通過《刑法》「妨害性隱私及不實性影像罪章」修正案，處罰不法攝錄、散布性影像、製作或散布不實性影像之犯行，同時明定性侵犯的強制治療期間為定期延長且無限制次數，維護被害人權益。

接著，立法院司法及法制委員會將在5月23日審查《刑法》部分條文修正草案，進行修正《刑法》第10條增訂性影像之定義，並增訂第28章之1的「妨害性隱私及不實影像罪」，區分各犯罪行為樣態及侵害法益程度，明定加重處罰規定，以做為數位性影像犯罪懲處及防治之基礎。

立法在即：性影像定義有待商榷，忽略相關法條競合問題

《刑法》「妨害性隱私及不實性影像罪章」立法在即，台灣數位女力聯盟提出聲明，認為行政院在本法修正案增修的討論過程中，與民間一線服務團體溝通不足，致使目前所提出的《刑法》部分條文修正草案版本多有疏漏，擔心修正的結果無法得到預期的效果，因此分析行政院修正草案中的漏洞，並提出相關修正。

（一）性影像製作精美便可以脫罪？《刑法》第10條增列性影像之定義曖昧不明

行政院版草案對於性影像的定義，在在強調「『客觀上』足以引起性慾或羞恥之行為」，其中「客觀上」的界定方式，其實仰賴於實務現場司法人員之主觀判斷。

如過去曾有案例，情侶交往過程中，男方要求女方模仿世界名畫之構圖，裸露乳房側躺供其拍攝，然分手後男方將此照片大肆散布轉傳，但卻因檢方主觀地認為這是「藝術」、不足以引起性慾而予以不起訴處分之案例。

上述案例是以「客觀上足以引起性慾或羞恥之行為」此種定義方式，不僅隨著時代演進而有所不同，且過於空泛，未來恐將造成司法實務認定之困難或紛歧。

（二）只抓「性影像」，不抓「聲音」？「性影音」保護範圍較「性影像」更為周延

2021年11月17日法務部曾提出第一次修法版本，當時定義為「性影音」，並於立法理由特別強調包含「照片、影音」，謂影音者，亦即包含影像之外的聲音或語音，其亦有相關可識別個人身分之可能性。

然而本次提出的版本卻將「性影音」改成「性影像」，不僅就文義解釋上，恐難以導出照片或圖片等意義，且修法理由亦沒有強調包含「照片、影音」，恐會造成未來審判的癥結點。

（三）忽略處理相關法條之間的競合問題

政院版草案第319-6規定第319-1第1項及319-3第1項之罪為告訴乃論，然而第319-3第1項是未經同意無故傳送他人性私密影像，本身是屬於一體兩面，對個人而言是屬於自己的性隱私，但對他人而言就屬於猥褻影像，也就是未來可能導致散布性影像，會同時構成《刑法》第319-3第1項及《刑法》第235條，則第319-3第1項雖規範為告訴乃論之罪，但是否告訴人撤告後，被告仍該當《刑法》235條，而造成法條適用困難？實有待商榷。

法務部政務次長蔡碧仲（右起）、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽與國家通訊傳播委員會主委陳耀祥在立法院備詢，對多名立委質詢Deepfake（深偽技術）等AI換臉犯罪問題，提出適當的對治方案｜Photo Credit: 中央社

數位女力聯盟提審查建議，籲防杜草案疏漏

綜整前述問題，台灣數位女力提出審查建議，呼籲立法委員審慎聆聽民間意見，於委員會逐條審查過程中嚴加把關，將漏洞補上。

（一）於《刑法》第10條明確定義所謂「性影音」

建議修正文字為「稱性私密影音，指包含下列內容之照片、影音、電磁紀錄及以任何其他方式顯示、記錄或儲存且可轉換為圖像影音之資料：一、性交或以身體或物接觸性器、肛門或隱私部位等與性有關 之行為，二、裸露他人性器、肛門或女性胸部等身體隱私處之全部或一部。三、刻意強調與性有關之身體姿勢之行為。」

（二）聲音亦可能足以辨識被害人身分，應納入保護範圍

觀乎現行《刑法》第235條、《兒少性剝削防制條例》第38條及其修法草案，均係以「以他法供人觀覽、聽聞」為要件，然而《刑法》草案第319-3概括要件中卻僅列舉「以他法供人觀覽」，未及於「聽聞」。

如前所述，由於聲音亦具有某種程度可資辨識當事者身分之特質，故性影音之內容應包含「語音」之要件，是以「聽聞」不應缺漏，爰建議文字應比照其他條文，修正為「以他法供人觀覽、聽聞」。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：羅元祺