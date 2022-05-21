延宕900多天終出爐：胡元輝15票當選公視第7屆董事長，是否兼掌華視待討論
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延宕900多天的公視第7屆董事長由胡元輝以15票順利當選新任董事，並於2022年5月20日完成交接。
（中央社）公視昨（20）日舉行第7屆董監事聘書頒發儀式，在文化部長李永得、公廣集團第6屆董事長陳郁秀見證下完成交接，同時在隨後會議中經過討論與選舉，由胡元輝以高票順利當選第7屆董事長。
延宕900多天才組成的公視第7屆董事會，在昨（20）日的聘書頒發儀式與董事長選舉，有18位新任董事與5位新任監事出席，唯一缺席的董事陳湘琪，權利義務則由董事郭力昕代理。
在聘書頒發儀式結束後，董監事接著召開預備會議進行董事長選舉，中正大學傳播學系教授胡元輝與台師大兼任助理教授林寬裕2人參與競選，經1個多小時的經營理念報告、問答與投票後，胡元輝獲15票順利當選，林寬裕獲2票、還有2票廢票，總計19票；常務監事為台灣大學會計學系暨研究所專任教授劉啓群。
新任董事長胡元輝會後受訪表示，很榮幸能再回公視服務，自己在2005年至2007年曾於公視擔任總經理，並推動公共電視集團化的作業，包含2006年納入華視，同時也進行國際化、數位化的工作，自己以身為公視人為榮。他指出，自己和董事林寬裕很多想法一致，就是「公視屬於國民全體，是大家的電視，希望大家一起努力。」
公視、華視是否同時兼掌？胡元輝：6月討論，希望依循歷屆慣例
至於外界與董事關心的公視、華視董事長是否分流，胡元輝表示，他與林寬裕方向大致相同，希望依循慣例。胡元輝指出，歷屆慣例都是公視兼任華視董事長，為何要整合，是因為同一個集團，若兩個董事長不一樣，會在各自的本位之下，不容易發揮綜效。
關於華視定位問題，胡元輝說，文化部目前也在進行修法，公廣集團不論是哪一個成員，特別是公視基金會的董事，都可以就這方面凝聚一些意見，提供給政府和社會修法參考，「現階段還沒完全討論之前，立刻進行分立，可能會造成未來討論或處理上的困擾。」
胡元輝表示，自己過去曾在TVBS、民視、台視等商業電視台服務，有相關經驗，若有機會到華視服務也能做出因應，希望大家信任。關於派駐華視的代表問題，胡元輝說依循慣例，是下一次董事會，也就是6月會再討論，「快點把交接事宜完成，也會讓華視同仁比較安定。」其他董事在後受訪也強調，下次開會將率先討論華視相關事宜，包含其財務問題。
胡元輝另外強調，現在專職於公視服務後，無論基於時間分配或是否合適，外界質疑的央廣董事、台灣事實查核中心董事長等6個職務，絕大多數都會辭去。
李永得會後再次感謝前公廣集團董事長陳郁秀與第6屆董監事，「非常辛苦，別人做3年，他們做了5年多。」李永得說，很高興第7屆董監事會順利圓滿成立，但成立是改革與挑戰的開始，文化部將會以支持的角色，盡可能協助公視。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：羅元祺
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。