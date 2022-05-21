延宕900多天終出爐：胡元輝15票當選公視第7屆董事長，是否兼掌華視待討論

（中央社）公視昨（20）日舉行第7屆董監事聘書頒發儀式，在文化部長李永得、公廣集團第6屆董事長陳郁秀見證下完成交接，同時在隨後會議中經過討論與選舉，由胡元輝以高票順利當選第7屆董事長。

延宕900多天才組成的公視第7屆董事會，在昨（20）日的聘書頒發儀式與董事長選舉，有18位新任董事與5位新任監事出席，唯一缺席的董事陳湘琪，權利義務則由董事郭力昕代理。

在聘書頒發儀式結束後，董監事接著召開預備會議進行董事長選舉，中正大學傳播學系教授胡元輝與台師大兼任助理教授林寬裕2人參與競選，經1個多小時的經營理念報告、問答與投票後，胡元輝獲15票順利當選，林寬裕獲2票、還有2票廢票，總計19票；常務監事為台灣大學會計學系暨研究所專任教授劉啓群。

新任董事長胡元輝會後受訪表示，很榮幸能再回公視服務，自己在2005年至2007年曾於公視擔任總經理，並推動公共電視集團化的作業，包含2006年納入華視，同時也進行國際化、數位化的工作，自己以身為公視人為榮。他指出，自己和董事林寬裕很多想法一致，就是「公視屬於國民全體，是大家的電視，希望大家一起努力。」

公視、華視是否同時兼掌？胡元輝：6月討論，希望依循歷屆慣例

至於外界與董事關心的公視、華視董事長是否分流，胡元輝表示，他與林寬裕方向大致相同，希望依循慣例。胡元輝指出，歷屆慣例都是公視兼任華視董事長，為何要整合，是因為同一個集團，若兩個董事長不一樣，會在各自的本位之下，不容易發揮綜效。

關於華視定位問題，胡元輝說，文化部目前也在進行修法，公廣集團不論是哪一個成員，特別是公視基金會的董事，都可以就這方面凝聚一些意見，提供給政府和社會修法參考，「現階段還沒完全討論之前，立刻進行分立，可能會造成未來討論或處理上的困擾。」

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胡元輝表示，自己過去曾在TVBS、民視、台視等商業電視台服務，有相關經驗，若有機會到華視服務也能做出因應，希望大家信任。關於派駐華視的代表問題，胡元輝說依循慣例，是下一次董事會，也就是6月會再討論，「快點把交接事宜完成，也會讓華視同仁比較安定。」其他董事在後受訪也強調，下次開會將率先討論華視相關事宜，包含其財務問題。

胡元輝另外強調，現在專職於公視服務後，無論基於時間分配或是否合適，外界質疑的央廣董事、台灣事實查核中心董事長等6個職務，絕大多數都會辭去。

李永得會後再次感謝前公廣集團董事長陳郁秀與第6屆董監事，「非常辛苦，別人做3年，他們做了5年多。」李永得說，很高興第7屆董監事會順利圓滿成立，但成立是改革與挑戰的開始，文化部將會以支持的角色，盡可能協助公視。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：羅元祺