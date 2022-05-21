本土增8萬4587例、59死，交通不便的原住民鄉區與離島居民「快篩陽等於確診」
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本土新增8萬4587例個案，59例死亡，2例兒童重症；指揮中心放寬居家照護就醫限制，可由確診親友陪同就醫，但須先主動告知衛生局、醫院。另外，5月23日起原住民鄉區、離島地區快篩陽性即視為確診。
中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增8萬4639例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8萬4587例本土個案及52例境外移入（34例為航班落地採檢陽性）；個案分布最多為新北市2萬3346例，其次是台北市1萬590例，第三則為桃園市1萬453例。另外確診個案中新增59例死亡。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，223例中重症中有153例中症、70例重症，另外，今日新增59例本土病例死亡個案中分為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、56例具慢性病史、29例無疫苗接種。
新增2名兒童重症：9個月大男嬰出現「哮吼聲」，5歲童腿痛、昏厥「腦水腫」插管
羅一鈞特別針對59例死亡個案中年紀較輕的重症個案說明，首先是一名有癌症病史的20多歲女性個案，打過2劑疫苗，染疫後5天合併呼吸窘迫情形，短暫住進加護病房治療，經過治療並服用抗COVID-19藥物瑞德西韋（Remdesivir）藥物後順利恢復出院。
另外，羅一鈞提到，本次中重症中新增2位兒童重症案例，分別是9個月大男嬰和5歲大的男童；羅一鈞指出，有1位5歲男童，有先天肌肉系統疾病，5月17日染疫發病有腿痛、在家中出現昏厥情況，急診就醫檢查後發現有肺炎與腦水腫的情形，因此緊急插管轉送兒童專責加護病房收治，因男童有血氧偏低情況，給予抗COVID-19藥物瑞德西韋藥物治療救治。
另一名為無慢性病史的9個月大男嬰，5月15日發燒、咳嗽、活力差的情況，5月15日發高燒、呼吸喘，再度送往急診，經檢查後發現血氧偏低情況，且在家中有呼吸聲音粗（哮吼）如狗吠聲的狀況，該情形表示上呼吸道有嚴重發炎、阻塞，屬兒童感染急症，該男嬰送往加護病房後插管使用呼吸器，5月20日移除呼吸器，目前治療中病況有改善。
居家照護就醫限制放寬：可由確診親友陪同就醫，但須先主動告知衛生局、醫院
針對急迫就醫的確診居家照護者，外界關心是否可讓同住確診親友也接送並陪同就醫；指揮官陳時中說明，曾建議個案可以透過視訊或電話預約的方式看診，如果無法預約視訊診療，或者視訊診療無法處理，可聯繫地方衛生局後，依照其指示自行駕車、騎車、步行前往，或是搭乘防疫計程車，也可以由同住親友接送陪同就醫。
陳時中提醒，只要跟衛生局聯繫，經過衛生局同意，就可讓確診親友接送就醫，不過全程都要佩戴口罩，並且到醫療院所報到時，必須主動告知確診。
實名制快篩發放調整：常完售藥局加配2箱、偏鄉離島增配5箱
指揮中心公布實名制快篩發放措施進行3大調整；陳時中表示，針對常售完快篩試劑的藥局和衛生所，會一次性加配2箱（156人份），另外，因考量到地方政府與立委反應與民眾權益，山地離島以及偏鄉若沒有社區藥局，其庫存少於2箱者，一次性加配5箱（390人份）。
另外，指揮中心5月20日已經發文請各縣市提報適合加設的販售地點，為要讓山地離島或偏鄉地區加設販售據點，如鄉鎮區公所等，讓民眾可以快速取得快篩試劑。陳時中說，從目前販售快篩試劑的情況與分配情況，中午、晚上仍會有很多地方有剩餘，民眾不用排隊的可能性相對增高很多。
原住民族、離島地區快篩陽性等同確診，5月23日起實施
因原住民族及離島地區因交通不便，居民快篩陽性後要下山或是到台灣本島就醫，指揮中心發言人莊人祥表示，原住民族、離島居民快篩陽性後，可以利用視訊或自行到附近醫療院所，經醫事人員診斷，也可視為確診。
根據指揮中心定義，30個山地原住民鄉，20個平地原住民鄉，19個離島鄉都可以適用這個措施，預計5月23日開始實施。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：羅元祺
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）