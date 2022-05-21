拜登亞洲行晤尹錫悅：首次未順訪中國，設法打破北韓外交僵局、向台灣傳遞「擴大嚇阻」訊息

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今（21）日表示，美國和韓國的70年同盟是建立在反對以武力改變邊境現狀的基礎上，美韓共同努力威懾北韓，並維持印度太平洋地區自由開放，尹錫悅在會中則表示，貿易和供應鏈的轉變，替美韓結盟提供進一步理由。

美國總統拜登和韓國新總統尹錫悅今天將在首爾會談，設法打破與北韓的外交僵局，他們擔心北韓領導人金正恩可能恢復核試。這是尹錫悅11天前就職以來，兩人首度外交交流。這場盟邦之間的友好會面，卻因美國情報顯示北韓準備核試或試射飛彈而蒙上陰影。

拜登政府一名高階官員告訴記者，拜登和尹錫悅將討論核子合作，且華府仍準備好與北韓從事外交。官員說：「我們非常希望找到外交接觸的方法。我們已表明準備好與他們對話，而且未設先決條件，我們也準備好採取行動解決他們國內種種挑戰，包括新型冠狀病毒疫情。」

然而，目前不清楚拜登和尹錫悅會如何推動與北韓會談。自拜登去（2021）年上任以來，華府致力與北韓接觸，但北韓拒絕。尹錫悅已表態會對北韓採取比前任更強硬的立場，料將尋求拜登協助。尹錫悅也已警告，若有跡象顯示韓國即將遭到進犯，韓國會先發制人攻擊，並矢言強化嚇阻力。

北韓爆疫情，華府排除向北韓運送疫苗的可能性

北韓上週首度承認出現COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，美國官員形容「相當嚴重」，但可能是個契機。官員說：「我們非常關注疫情發展，他們似乎面臨相當嚴重的情況，我認為大家都已看到我們準備好與國際社會其他夥伴合作，必要時提供援助。」

華府已排除直接向北韓運送疫苗的可能性，但尹錫悅可能會敦促拜登這樣做。北韓先前並未接受韓國、美國及COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的援助。

美國總統拜登在峰會中表示，美國和韓國的70年同盟是建立在反對以武力改變邊境現狀的基礎上，美韓共同努力威懾北韓，並維持印度太平洋地區自由開放，韓國新任總統尹錫悅也說，貿易和供應鏈的轉變，替美韓結盟提供進一步理由。

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NHK分析：拜登訪日意在確認擴大嚇阻，也對台灣釋訊息

日本放送協會（NHK）報導分析，美國總統拜登此行訪日有意再度確認「擴大嚇阻」，此舉也有意向台灣民眾傳達強有力訊息，這次是拜登2021年1月上任以來首度出訪亞洲，預計5月22日到24日間訪問日本。

報導分析拜登此行訪日最大目的，就是向外界明確宣示，即使在俄羅斯持續對烏克蘭侵略下，美國對參與印度太平洋地區並無動搖。美國政府為因應烏克蘭危機，跟歐盟各國合力對俄羅斯祭出強硬制裁措施，並傾力支援烏克蘭，這可能讓相關國家憂慮美國將弱化或推遲在印太的參與。

拜登此次特別訪問東亞盟國日本與韓國，有意展現美國與日韓的堅定同盟，及美國一直以來對地區安全保障的參與。另外，報導分析，這次日美領袖會談的關鍵字就是「擴大嚇阻」。

「擴大嚇阻」指的是透過事前公開宣言，把對盟國的攻擊視為對美國攻擊並採取報復，嚇阻對方採取攻擊行動；因為透過把自身擁有的嚇阻力提供給同盟國的形式，所以被稱為「擴大嚇阻」。

拜登此行除希望跟日韓再度確認「擴大嚇阻」，來消弭地區的安保憂慮，也意圖牽制中國與反覆試射彈道飛彈的北韓。再度確認「擴大嚇阻」，也可以視為對台灣發出訊息。報導分析，美國在台灣問題一直採取「戰略模糊」，主要是在嚇阻中國的同時，不讓台灣走向獨立。

但在看到美國這次為派兵協助烏克蘭抵抗俄國侵略，僅採軍事援助，台灣有民調顯示，認為美國不會在台灣發生事態時協助的受訪者有增加趨勢。因此，拜登這次在距離中國與台灣近在咫尺的日本再度確認「擴大嚇阻」，也有向台灣民眾傳達強有力訊息的意圖。

20多年來首位：拜登亞洲行未順訪中國

報導指出，拜登此行跟過去最大的不同在於此次亞洲行並未順訪中國，這是過去20多年來，美國總統首度訪問日本時首次未順訪中國。

報導回顧進入21世紀後美國總統首度訪日行程，小布希（George W. Bush）是在上任13個月後訪問日本、韓國與中國；歐巴馬（Barack Obama）在上任10個月後訪問日本、新加坡、中國與韓國；川普（Donald Trump）則是在上任10個月後訪問日本、韓國、中國、越南及菲律賓，拜登則是在上任16個月後訪日韓，並未順訪中國。

回顧美中關係過去50年來變化可以發現，從1972年時任美國總統尼克森（Richard Nixon）訪中開始，美國從嘗試接觸到與中國往來；但在中國領導人習近平上台後並進一步強化軍事擴張與言論管制，被美國視為北京正威脅二戰後的國際秩序。

拜登政府沿襲川普政府將中國定位為「最大競爭者」，進入美中對抗時代，也被稱為「新冷戰」。面對美國國內對中輿論氛圍惡化，身為美國總統的拜登如果此行訪中，有可能失去國內輿論支持，可能是未順訪中國的原因。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：羅元祺