拜登亞洲行晤尹錫悅：首次未順訪中國，設法打破北韓外交僵局、向台灣傳遞「擴大嚇阻」訊息

我們想讓你知道的是
美國總統拜登和南韓新總統尹錫悅今（21）日在首爾會談，擔心北韓領導人金正恩可能恢復核試，因此他們設法打破與北韓的外交僵局。
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今（21）日表示，美國和韓國的70年同盟是建立在反對以武力改變邊境現狀的基礎上，美韓共同努力威懾北韓，並維持印度太平洋地區自由開放，尹錫悅在會中則表示，貿易和供應鏈的轉變，替美韓結盟提供進一步理由。
美國總統拜登和韓國新總統尹錫悅今天將在首爾會談，設法打破與北韓的外交僵局，他們擔心北韓領導人金正恩可能恢復核試。這是尹錫悅11天前就職以來，兩人首度外交交流。這場盟邦之間的友好會面，卻因美國情報顯示北韓準備核試或試射飛彈而蒙上陰影。
拜登政府一名高階官員告訴記者，拜登和尹錫悅將討論核子合作，且華府仍準備好與北韓從事外交。官員說：「我們非常希望找到外交接觸的方法。我們已表明準備好與他們對話，而且未設先決條件，我們也準備好採取行動解決他們國內種種挑戰，包括新型冠狀病毒疫情。」
然而，目前不清楚拜登和尹錫悅會如何推動與北韓會談。自拜登去（2021）年上任以來，華府致力與北韓接觸，但北韓拒絕。尹錫悅已表態會對北韓採取比前任更強硬的立場，料將尋求拜登協助。尹錫悅也已警告，若有跡象顯示韓國即將遭到進犯，韓國會先發制人攻擊，並矢言強化嚇阻力。
北韓爆疫情，華府排除向北韓運送疫苗的可能性
北韓上週首度承認出現COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，美國官員形容「相當嚴重」，但可能是個契機。官員說：「我們非常關注疫情發展，他們似乎面臨相當嚴重的情況，我認為大家都已看到我們準備好與國際社會其他夥伴合作，必要時提供援助。」
華府已排除直接向北韓運送疫苗的可能性，但尹錫悅可能會敦促拜登這樣做。北韓先前並未接受韓國、美國及COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的援助。
美國總統拜登在峰會中表示，美國和韓國的70年同盟是建立在反對以武力改變邊境現狀的基礎上，美韓共同努力威懾北韓，並維持印度太平洋地區自由開放，韓國新任總統尹錫悅也說，貿易和供應鏈的轉變，替美韓結盟提供進一步理由。
NHK分析：拜登訪日意在確認擴大嚇阻，也對台灣釋訊息
日本放送協會（NHK）報導分析，美國總統拜登此行訪日有意再度確認「擴大嚇阻」，此舉也有意向台灣民眾傳達強有力訊息，這次是拜登2021年1月上任以來首度出訪亞洲，預計5月22日到24日間訪問日本。
報導分析拜登此行訪日最大目的，就是向外界明確宣示，即使在俄羅斯持續對烏克蘭侵略下，美國對參與印度太平洋地區並無動搖。美國政府為因應烏克蘭危機，跟歐盟各國合力對俄羅斯祭出強硬制裁措施，並傾力支援烏克蘭，這可能讓相關國家憂慮美國將弱化或推遲在印太的參與。
拜登此次特別訪問東亞盟國日本與韓國，有意展現美國與日韓的堅定同盟，及美國一直以來對地區安全保障的參與。另外，報導分析，這次日美領袖會談的關鍵字就是「擴大嚇阻」。
拜登此行除希望跟日韓再度確認「擴大嚇阻」，來消弭地區的安保憂慮，也意圖牽制中國與反覆試射彈道飛彈的北韓。再度確認「擴大嚇阻」，也可以視為對台灣發出訊息。報導分析，美國在台灣問題一直採取「戰略模糊」，主要是在嚇阻中國的同時，不讓台灣走向獨立。
但在看到美國這次為派兵協助烏克蘭抵抗俄國侵略，僅採軍事援助，台灣有民調顯示，認為美國不會在台灣發生事態時協助的受訪者有增加趨勢。因此，拜登這次在距離中國與台灣近在咫尺的日本再度確認「擴大嚇阻」，也有向台灣民眾傳達強有力訊息的意圖。
20多年來首位：拜登亞洲行未順訪中國
報導指出，拜登此行跟過去最大的不同在於此次亞洲行並未順訪中國，這是過去20多年來，美國總統首度訪問日本時首次未順訪中國。
報導回顧進入21世紀後美國總統首度訪日行程，小布希（George W. Bush）是在上任13個月後訪問日本、韓國與中國；歐巴馬（Barack Obama）在上任10個月後訪問日本、新加坡、中國與韓國；川普（Donald Trump）則是在上任10個月後訪問日本、韓國、中國、越南及菲律賓，拜登則是在上任16個月後訪日韓，並未順訪中國。
回顧美中關係過去50年來變化可以發現，從1972年時任美國總統尼克森（Richard Nixon）訪中開始，美國從嘗試接觸到與中國往來；但在中國領導人習近平上台後並進一步強化軍事擴張與言論管制，被美國視為北京正威脅二戰後的國際秩序。
拜登政府沿襲川普政府將中國定位為「最大競爭者」，進入美中對抗時代，也被稱為「新冷戰」。面對美國國內對中輿論氛圍惡化，身為美國總統的拜登如果此行訪中，有可能失去國內輿論支持，可能是未順訪中國的原因。
新聞來源
延伸閱讀
- 首次「拜習會」結束：習近平稱拜登「老朋友」，拜登強調「一個中國」反對單方面改變或破壞台海和平
- 拜登力邀東協各國於華府峰會破局，為何東協對「印太經濟架構」興趣缺缺？
- 美國對台軍售僅限「不對稱戰力」，美商會致函拜登政府：恐怕會削弱台灣嚇阻能力
- 拜登主持「全球COVID-19高峰會」籌得逾30億美元抗疫，陳建仁預錄致詞與會、承諾台灣捐150萬美元
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：羅元祺
Tags：
挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。