閱讀嚴瀚欽：碎與拍打之間，釐清亂世的疑問
我們想讓你知道的是
海浪撲面而來，與破碎成花的暫停。在世界摧毀之前，總會出現吟遊詩人。
我們都曾讀過許多時代催生的詩歌。像北島的卑鄙與高尚，顧城的尋找光明，那些關於公理和正義，亂世總詢問詩人，留下無數動人句子，讓你我一再感慨。
香港後生詩人，嚴瀚欽，筆名慕林，今年五月出版首本詩集《碎與拍打之間》，海浪撲面而來，與破碎成花的暫停。在世界摧毀之前，總會出現吟遊詩人。
〈釐清〉
失眠是一回事，高尚是另一回事
生活是一回事，苟且是另一回事
而水土貧瘠的國際都市
當思想斷糧，時間的腹部掏空
那麼饑餓是一回事
選擇不吃也是另一回事
貓是一回事，溫柔是一回事
正如愛是一回事，而說謊
卻是另一回事 — — 再後來
公理和正義是一回事
隱喻，以及一點點政治笑話
又是另一回事
我們如常行走，繼續用水比喻自己
發愁，看海岸線逐日潰爛
直到維多利亞和往來的輪渡
慢慢地從同一回事
變得不再是同一回事
就會發現信仰是一回事
叩拜是另一回事。死是一回事
溫順地走入良夜，也是另一回事；
詩是一回事，詩人是另一回事
耶穌是一回事，十字架是另一回事
而關於時代，我所看見的 — —
例如標語、數字、青春的皮屑是一回事
至於那些看不見的眼淚和血
以及人們做過的所有噩夢
就是另一回事了
— — 好人，與另一些好人
從來都不是同一回事
後來我滿懷絕望，把筆放下
學習那位決心不關心人類的詩人
才發現面朝大海是一回事
而春暖花開，卻是另一回事
2022.3.21凌晨
慕林的〈釐清〉，上承思辨之傳統，眾多「一回事」的句式，沉鬱頓挫，正反對比，逐一剝開那些名詞的本質。許多你我都曾經感知，希望釐清的物事。
「在水土貧瘠的國際都市」，回不去之後，無數失眠的日與夜，不必掛上高尚；我們依舊生活下去，不必等同苟且。當所有僅存偽飾，仍然可以堅守原則。
貓與愛是本質，溫柔和說謊，則出於一廂情願的心，自以為是的輕撫，隱瞞私慾的故事。如同後人已經無法談論公理、正義，灑上一點笑話、隱喻，早已走調變質。
我們be water，卻「看海岸線逐日潰爛」，景物或能依舊，心知一切不再如昔。在時代變動之際，詩人之眼看見什麼？眼淚和血，所有噩夢，潛伏表相的人。
當你看著深淵時，深淵也在凝視你。荒謬亂世，如若我們嘗試釐清所有，難免滿懷絕望，可是真的轉頭看海，又談何容易，詩人海子也從未春暖花開。
〈問〉
是先有磊落還是先有山
是先有婉約還是先有常春藤
腕底，天賦的凜冽自遠處造訪
帶來令人震顫的壞消息
我們先是異鄉
然後有了異鄉的形骸：
微笑，飲酒
長出各式的哀愁
而那些不徹底的光線依舊明滅
就像一整個世界的石頭擲向島嶼
我們依舊孤獨彼此的孤獨
（碎屑著碎屑，完整著完整了）
就像洞穴深處
兩具深愛的骸骨
這便注定了火和星子
注定那片腥紅的晚霞
在許多喧鬧的下午把時間燒盡
把我們的靈魂
高高掛起 — — 不見來者不見山不見常春藤
不見恆常靜寂的叩問
彩雲如鉛，墜落的，沉重的頭顱
而我們如常遊走 — —
是先有悔恨還是先有血
是先有沸騰還是先有國際歌
2020.6.26凌晨
如果說〈釐清〉的魅力在理中顯情，於兩年前〈問〉，則側重抒情之探詢。屈原楚辭的〈天問〉，質問神仙歷史，此詩志不在此，訴說乃「鄉」的血肉。
山和磊落，藤與婉約，並存的一回事。這種永恆延續的爭論，從遠方的消息，令詩人得以直觀的、激情地斷言：「我們先是異鄉／然後有了異鄉的形骸」。
異鄉可以無關距離，而在於一己之心，當故地家不成家，未來盡見灰暗無力，才會真正感受何謂異鄉，自成形骸。化成石頭的投擲此世，是孤獨之大寫：「就像洞穴深處／兩具深愛的骸骨」。
當我們自成異鄉，沒有先後的並存，注定靈魂高高掛起，不能腳踏實地，「彩雲如鉛，墜落的，沉重的頭顱」，我們如常行走，才會有日後的〈釐清〉。
悔恨和血，沸騰與國際歌，不見先後。問有設問、反問，亦可是深情的激問，慕林詩句，沒有故弄玄虛，語出真情，淡然見詩意，情理互照，亂世流離的歌。
本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。