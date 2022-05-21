閱讀嚴瀚欽：碎與拍打之間，釐清亂世的疑問

我們都曾讀過許多時代催生的詩歌。像北島的卑鄙與高尚，顧城的尋找光明，那些關於公理和正義，亂世總詢問詩人，留下無數動人句子，讓你我一再感慨。

香港後生詩人，嚴瀚欽，筆名慕林，今年五月出版首本詩集《碎與拍打之間》，海浪撲面而來，與破碎成花的暫停。在世界摧毀之前，總會出現吟遊詩人。

〈釐清〉 失眠是一回事，高尚是另一回事

生活是一回事，苟且是另一回事

而水土貧瘠的國際都市

當思想斷糧，時間的腹部掏空

那麼饑餓是一回事

選擇不吃也是另一回事 貓是一回事，溫柔是一回事

正如愛是一回事，而說謊

卻是另一回事 — — 再後來

公理和正義是一回事

隱喻，以及一點點政治笑話

又是另一回事 我們如常行走，繼續用水比喻自己

發愁，看海岸線逐日潰爛

直到維多利亞和往來的輪渡

慢慢地從同一回事

變得不再是同一回事 就會發現信仰是一回事

叩拜是另一回事。死是一回事

溫順地走入良夜，也是另一回事；

詩是一回事，詩人是另一回事

耶穌是一回事，十字架是另一回事 而關於時代，我所看見的 — —

例如標語、數字、青春的皮屑是一回事

至於那些看不見的眼淚和血

以及人們做過的所有噩夢

就是另一回事了 — — 好人，與另一些好人

從來都不是同一回事 後來我滿懷絕望，把筆放下

學習那位決心不關心人類的詩人

才發現面朝大海是一回事

而春暖花開，卻是另一回事 2022.3.21凌晨

慕林的〈釐清〉，上承思辨之傳統，眾多「一回事」的句式，沉鬱頓挫，正反對比，逐一剝開那些名詞的本質。許多你我都曾經感知，希望釐清的物事。

「在水土貧瘠的國際都市」，回不去之後，無數失眠的日與夜，不必掛上高尚；我們依舊生活下去，不必等同苟且。當所有僅存偽飾，仍然可以堅守原則。

貓與愛是本質，溫柔和說謊，則出於一廂情願的心，自以為是的輕撫，隱瞞私慾的故事。如同後人已經無法談論公理、正義，灑上一點笑話、隱喻，早已走調變質。

我們be water，卻「看海岸線逐日潰爛」，景物或能依舊，心知一切不再如昔。在時代變動之際，詩人之眼看見什麼？眼淚和血，所有噩夢，潛伏表相的人。

當你看著深淵時，深淵也在凝視你。荒謬亂世，如若我們嘗試釐清所有，難免滿懷絕望，可是真的轉頭看海，又談何容易，詩人海子也從未春暖花開。

圖片由作者提供

〈問〉 是先有磊落還是先有山

是先有婉約還是先有常春藤 腕底，天賦的凜冽自遠處造訪

帶來令人震顫的壞消息

我們先是異鄉

然後有了異鄉的形骸：

微笑，飲酒

長出各式的哀愁

而那些不徹底的光線依舊明滅

就像一整個世界的石頭擲向島嶼

我們依舊孤獨彼此的孤獨

（碎屑著碎屑，完整著完整了） 就像洞穴深處

兩具深愛的骸骨 這便注定了火和星子

注定那片腥紅的晚霞

在許多喧鬧的下午把時間燒盡

把我們的靈魂

高高掛起 — — 不見來者不見山不見常春藤

不見恆常靜寂的叩問

彩雲如鉛，墜落的，沉重的頭顱 而我們如常遊走 — — 是先有悔恨還是先有血

是先有沸騰還是先有國際歌 2020.6.26凌晨

如果說〈釐清〉的魅力在理中顯情，於兩年前〈問〉，則側重抒情之探詢。屈原楚辭的〈天問〉，質問神仙歷史，此詩志不在此，訴說乃「鄉」的血肉。

山和磊落，藤與婉約，並存的一回事。這種永恆延續的爭論，從遠方的消息，令詩人得以直觀的、激情地斷言：「我們先是異鄉／然後有了異鄉的形骸」。

異鄉可以無關距離，而在於一己之心，當故地家不成家，未來盡見灰暗無力，才會真正感受何謂異鄉，自成形骸。化成石頭的投擲此世，是孤獨之大寫：「就像洞穴深處／兩具深愛的骸骨」。

當我們自成異鄉，沒有先後的並存，注定靈魂高高掛起，不能腳踏實地，「彩雲如鉛，墜落的，沉重的頭顱」，我們如常行走，才會有日後的〈釐清〉。

悔恨和血，沸騰與國際歌，不見先後。問有設問、反問，亦可是深情的激問，慕林詩句，沒有故弄玄虛，語出真情，淡然見詩意，情理互照，亂世流離的歌。

本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin