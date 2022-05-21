德國年輕人，你們太幸運
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德國女生說她兩年前起就沒看新聞，因為不想每天都見到防疫新聞，影響心情。九十年代末出生的德國人，沒有經歷過任何戰事威脅。
最近與德國友人閒聊。這位二十出頭的女生，談起所住城市有不少烏克蘭難民湧進，而她家附近也有幫助他們的團體。從火車站到大街小巷，都貼滿烏文和俄文的指示，使烏國人找到可以幫忙的人。
女生跟我說：「真的從沒想過戰爭就離家門這樣近，以前只在新聞聽聞，今天這發生在德國的不遠處。」我說：「這是你太幸運吧。一來你是德國人，生在民主國家，生活富裕穩定；二來你出生的年代，連東西德分裂，國家受極權威脅都沒有經歷過。你這個年代長大的德國人，最為安逸，連兵役都在2011年取消了。戰爭和國防，對你們一定是很陌生的概念。要是你平時有留意新聞，都知道中東近幾十年都沒有和平過，俄羅斯早在2008年就入侵格魯吉亞，南斯拉夫在你出生那年也爆發了內戰。」
女生說她兩年前起就沒看新聞，因為不想每天都見到防疫新聞，影響心情。九十年代末出生的德國人，沒有經歷過任何戰事威脅。施羅德和默克爾領導的德國，經濟繁榮，成為歐盟龍頭大哥。從來只有難民來德國，不見德國人逃難出國。然而早她十多年出生的德國人，就算生於西德，都對核武威脅不陌生。80年代初北約在歐洲部署潘興飛彈抗衡蘇聯，就導致德國多地大型示威反對，擔心引起核戰。同時，受東德資助的左翼恐怖分子赤色軍旅（Rote Armee Fraktion）不斷發動襲擊，多年來造成33人死亡，200多人受傷，德國人都人心惶惶。九十年代初兩德統一，蘇聯解體，赤色軍旅也慢慢衰落，最終在1998年宣佈解散。以後出生的德國人，都活在和平年代，也相信戰禍從此遠離德國。
德國是重視歷史的民族，從小在學校學習二戰歷史，也必須參觀集中營，以民族傷痛提醒國人不要再犯同樣的錯，要珍惜民主和自由的可貴，也謹記戰爭的禍害。經歷過二戰的人，對戰爭的警惕會最深；其次是在冷戰成長的一代，不論是生於自由還是鐵幕的那個德國，都無不感受到極權對人性的摧殘，還有導彈的威脅。然而對於冷戰後出生的一代，這些歷史漸漸變成教科書內的名詞。對，它們很重要，但已經離我很遠吧。正如戰後出生的香港人，常聽到祖父母說到日軍多麼兇殘，日治年代多麼悲慘，每天看見屍體，身旁女性被抓去當慰安婦，但年代久遠，一個九十後青年從小看日本卡通長大，不會對這些老人所說的有特別感覺。南北韓衝突，雖常見於報紙上，也離自己很遠，直到近月台海局勢升溫，大家才驚覺原來那些都不是歷史，是這輩子有機會遇到的事，甚至是很快會臨到。
與年輕的德國人談話，給我的感覺是他們心地好，知道自己是世上幸運的一群，也很樂意助人，會去第三世界做義工。然而他們卻太天真和幼稚，就是江主席所講「too simple, sometimes naive」。俄烏戰事就像鬧鐘叫醒他們，提示和平年代很快完結，雖然效果有限，因為烏克蘭始終和德國有段距離，不在家門。德國的未來，能否秉持民主社會的價值，很取決這一代的年輕人能否警惕極權和邪惡的威脅，比默克爾這些上一代的政治人物做得更多。
（本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook）
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。