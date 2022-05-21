德國年輕人，你們太幸運

最近與德國友人閒聊。這位二十出頭的女生，談起所住城市有不少烏克蘭難民湧進，而她家附近也有幫助他們的團體。從火車站到大街小巷，都貼滿烏文和俄文的指示，使烏國人找到可以幫忙的人。

女生跟我說：「真的從沒想過戰爭就離家門這樣近，以前只在新聞聽聞，今天這發生在德國的不遠處。」我說：「這是你太幸運吧。一來你是德國人，生在民主國家，生活富裕穩定；二來你出生的年代，連東西德分裂，國家受極權威脅都沒有經歷過。你這個年代長大的德國人，最為安逸，連兵役都在2011年取消了。戰爭和國防，對你們一定是很陌生的概念。要是你平時有留意新聞，都知道中東近幾十年都沒有和平過，俄羅斯早在2008年就入侵格魯吉亞，南斯拉夫在你出生那年也爆發了內戰。」

女生說她兩年前起就沒看新聞，因為不想每天都見到防疫新聞，影響心情。九十年代末出生的德國人，沒有經歷過任何戰事威脅。施羅德和默克爾領導的德國，經濟繁榮，成為歐盟龍頭大哥。從來只有難民來德國，不見德國人逃難出國。然而早她十多年出生的德國人，就算生於西德，都對核武威脅不陌生。80年代初北約在歐洲部署潘興飛彈抗衡蘇聯，就導致德國多地大型示威反對，擔心引起核戰。同時，受東德資助的左翼恐怖分子赤色軍旅（Rote Armee Fraktion）不斷發動襲擊，多年來造成33人死亡，200多人受傷，德國人都人心惶惶。九十年代初兩德統一，蘇聯解體，赤色軍旅也慢慢衰落，最終在1998年宣佈解散。以後出生的德國人，都活在和平年代，也相信戰禍從此遠離德國。

德國是重視歷史的民族，從小在學校學習二戰歷史，也必須參觀集中營，以民族傷痛提醒國人不要再犯同樣的錯，要珍惜民主和自由的可貴，也謹記戰爭的禍害。經歷過二戰的人，對戰爭的警惕會最深；其次是在冷戰成長的一代，不論是生於自由還是鐵幕的那個德國，都無不感受到極權對人性的摧殘，還有導彈的威脅。然而對於冷戰後出生的一代，這些歷史漸漸變成教科書內的名詞。對，它們很重要，但已經離我很遠吧。正如戰後出生的香港人，常聽到祖父母說到日軍多麼兇殘，日治年代多麼悲慘，每天看見屍體，身旁女性被抓去當慰安婦，但年代久遠，一個九十後青年從小看日本卡通長大，不會對這些老人所說的有特別感覺。南北韓衝突，雖常見於報紙上，也離自己很遠，直到近月台海局勢升溫，大家才驚覺原來那些都不是歷史，是這輩子有機會遇到的事，甚至是很快會臨到。

與年輕的德國人談話，給我的感覺是他們心地好，知道自己是世上幸運的一群，也很樂意助人，會去第三世界做義工。然而他們卻太天真和幼稚，就是江主席所講「too simple, sometimes naive」。俄烏戰事就像鬧鐘叫醒他們，提示和平年代很快完結，雖然效果有限，因為烏克蘭始終和德國有段距離，不在家門。德國的未來，能否秉持民主社會的價值，很取決這一代的年輕人能否警惕極權和邪惡的威脅，比默克爾這些上一代的政治人物做得更多。

（本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook）

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