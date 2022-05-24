開放萊豬與解禁日本五縣食品，都是解決台灣低FTA覆蓋率困境的重要布局

文：郭永興（台中科技大學國際貿易與經營系教授）

蔡英文總統第二任的任期以來，亞太地區的經貿環境發生很大的變化。首先在蔡總統第一任任期的後段，2018年底「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）正式生效。接著在2022年的1月1日，全球規模最大的自由貿易協議「區域全面經濟夥伴協定」（Regional Comprehensive Economic Partnership， RCEP）也開始生效。

上述兩個影響台灣經貿極深的多邊FTA，台灣都不是成員國，因此每次協定生效的消息見報，都會在國內產生「台灣經貿邊緣化」的輿論衝擊。在這些輿論衝擊中，蔡英文總統第二任期中，為了台灣經貿的長遠發展，展現了前任總統們所沒有的勇氣：美國產含萊克多巴胺（又稱萊劑）豬肉自2021年1月1日正式開放進口；2022年2月21日起開放日本福島等五縣大部分食品進口。

蔡總統勇於面對萊豬與日本五縣食品難題

萊豬與日本五縣食品解禁這兩個措施，因為涉及食安的敏感輿論神經，儘管對於改善台灣與美國、日本的經貿關係有極大的關鍵，萊豬問題歷經了陳水扁總統與馬英九總統，長期以來無解；日本五縣食品自從馬英九總統任內起，問題拖延超過10年。過去兩年蔡英文總統在沒有連任的壓力下，有魄力的付諸施行，大幅改善台美、台日之間的經貿氣氛。

除了萊豬與日本五縣食品解禁外，對於台灣FTA覆蓋率（國際貨品貿易總額中，可享有FTA優惠關稅的金額比例）極低的經貿困境，蔡英文政權也展開積極的進攻。2021年9月22日蔡政府正式提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）的申請。

身為一個經貿學者，筆者認為萊豬與日本五縣食品解禁、以及CPTPP的申請，都是蔡總統第二任期重要的成果，是解決台灣低FTA覆蓋率之困境的重要布局。然而筆者也必須坦言，蔡政府的這些布局，短期內要有立竿見影的效果，恐怕難度很高。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（右）29日接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」，感謝他們赴美國國會爭取洽簽台美雙邊貿易協定、呼籲美國支持台灣加入WHO與 CPTPP，並提出擴大來台投資、促進商機交流與拓展 國際市場、深化台美關係等3大施政目標，期望借重 台商的力量和支持，攜手努力讓台灣和北美洲關係更深化、更緊密。 中央社記者郭日曉攝 111年4月29日

台美自由貿易此刻有其內部難題

舉例來說，解除了萊豬進口禁令，讓台美之間已經停開5年的「貿易暨投資架構協定」（Trade and Investment Framework Agreement，TIFA）會議，在2021年6月30日再度召開。然而國內所期待的台美之間的自由貿易協定，依舊是遙遙無期。

原因在於現在的拜登政權，維持民主黨重視工會，重視國內就業機會的傳統，對於有可能搶走國內就業機會的自由貿易協定興趣缺缺。除非拜登政權對於FTA的態度，有重大轉變（2022年11月8日的美國國會期中選舉之後，可能會是一個觀察點），台灣人所期待的台美FTA，恐怕是很困難。

但台灣對於萊豬解禁，也不是全然白費工。儘管因為美國國內政治因素，台美FTA的難度高，但是因為萊豬的解禁，台美之間的經貿議題，除了FTA之外，美國多是友善以待，這就是很好的收穫了。

同樣的，日本五縣食品進口解禁後，加上台灣也對CPTPP提出申請，國內對於台灣加入CPTPP充滿期待。但是台灣加入CPTPP比台美FTA的複雜度更高。台美FTA主要是卡住在美國的內政問題，只要美國政壇氣氛不再敵視FTA（算是川普政權反自由貿易政策，所留下的政治影響），回復到過去歐巴馬總統時代，提倡「跨太平洋夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership, TPP），以高標準多邊自由貿易協定，在經濟上圍堵中國的戰略思考，那台灣就很有可能在台美FTA這個議題，有突破性的發展。

然而CPTPP是一個多國參與的多邊FTA協議，並且這個協議的特徵是共識決。也就是說台灣不管在獲得參與談判資格的投票，或者談判之後決定是否能成為成員的表決，都必須獲得所有國家的贊成（至少沒有國家表示反對意見）。

台灣因為解禁日本五縣食品進口，目前與日本維持良好的經貿氣氛，但是CPTPP除了日本之外，有投票權的成員國還有澳洲、紐西蘭、加拿大、新加坡、越南、墨西哥、秘魯。此7國只要有一張票反對票（汶萊、馬來西亞與智利此三國，尚未完成國內手續，因此還不是CPTPP正式締約國，目前無投票權），台灣入CPTPP就會被拖延。

Photo Credit: 中央社 駐日代表謝長廷5日受邀在日本參議院議員會館演講。他說100年來，台日情誼深，盼以日本助台灣加入CPTPP，做為台日下一個100年深化關係的起點。 中央社記者楊明珠東京攝 110年10月5日

台灣欲參加CPTPP，中國必全力阻撓

更重要的因素在於，中國於去年9月16日也正式申請加入CPTPP，一般日本學界的意見認為，依照中國目前經濟體制、在智慧財產權、國營企業特殊待遇、以及勞工人權等方面，與CPTPP的高標準設定有相當大距離，中國短期內要加入CPTPP，難度非常高。日本重要學者如川瀬剛志 （上智大學教授，專長WTO經貿法規）就認為，如果單純就經貿制度結構而言，台灣加入CPTPP的可能性比中國高。

在台灣與中國都已經提出申請，且就經貿現況台灣加入的可能性更高的情況下，可以預期未來，中國一定會竭盡外交資源，來阻礙台灣的申請案。如果台灣真的比中國更早成為CPTPP的成員國，或者更早正式進入談判程序，中國的面子會掛不住。在平常的任何時刻，中國就已經在外交上不斷打壓台灣，加入CPTPP此事關係到中國的外交面子，台灣要短期內成功，難度非常高。