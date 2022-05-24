開放萊豬與解禁日本五縣食品，都是解決台灣低FTA覆蓋率困境的重要布局
我們想讓你知道的是
身為一個經貿學者，筆者認為萊豬與日本5縣食品解禁、以及CPTPP的申請，都是蔡總統第二任期重要的成果，是解決台灣低FTA覆蓋率之困境的重要佈局。然而筆者也必須坦言，蔡政府的這些佈局，短期內要有立竿見影的效果，恐怕難度很高。
文：郭永興（台中科技大學國際貿易與經營系教授）
蔡英文總統第二任的任期以來，亞太地區的經貿環境發生很大的變化。首先在蔡總統第一任任期的後段，2018年底「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）正式生效。接著在2022年的1月1日，全球規模最大的自由貿易協議「區域全面經濟夥伴協定」（Regional Comprehensive Economic Partnership， RCEP）也開始生效。
上述兩個影響台灣經貿極深的多邊FTA，台灣都不是成員國，因此每次協定生效的消息見報，都會在國內產生「台灣經貿邊緣化」的輿論衝擊。在這些輿論衝擊中，蔡英文總統第二任期中，為了台灣經貿的長遠發展，展現了前任總統們所沒有的勇氣：美國產含萊克多巴胺（又稱萊劑）豬肉自2021年1月1日正式開放進口；2022年2月21日起開放日本福島等五縣大部分食品進口。
蔡總統勇於面對萊豬與日本五縣食品難題
萊豬與日本五縣食品解禁這兩個措施，因為涉及食安的敏感輿論神經，儘管對於改善台灣與美國、日本的經貿關係有極大的關鍵，萊豬問題歷經了陳水扁總統與馬英九總統，長期以來無解；日本五縣食品自從馬英九總統任內起，問題拖延超過10年。過去兩年蔡英文總統在沒有連任的壓力下，有魄力的付諸施行，大幅改善台美、台日之間的經貿氣氛。
除了萊豬與日本五縣食品解禁外，對於台灣FTA覆蓋率（國際貨品貿易總額中，可享有FTA優惠關稅的金額比例）極低的經貿困境，蔡英文政權也展開積極的進攻。2021年9月22日蔡政府正式提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）的申請。
身為一個經貿學者，筆者認為萊豬與日本五縣食品解禁、以及CPTPP的申請，都是蔡總統第二任期重要的成果，是解決台灣低FTA覆蓋率之困境的重要布局。然而筆者也必須坦言，蔡政府的這些布局，短期內要有立竿見影的效果，恐怕難度很高。
台美自由貿易此刻有其內部難題
舉例來說，解除了萊豬進口禁令，讓台美之間已經停開5年的「貿易暨投資架構協定」（Trade and Investment Framework Agreement，TIFA）會議，在2021年6月30日再度召開。然而國內所期待的台美之間的自由貿易協定，依舊是遙遙無期。
原因在於現在的拜登政權，維持民主黨重視工會，重視國內就業機會的傳統，對於有可能搶走國內就業機會的自由貿易協定興趣缺缺。除非拜登政權對於FTA的態度，有重大轉變（2022年11月8日的美國國會期中選舉之後，可能會是一個觀察點），台灣人所期待的台美FTA，恐怕是很困難。
但台灣對於萊豬解禁，也不是全然白費工。儘管因為美國國內政治因素，台美FTA的難度高，但是因為萊豬的解禁，台美之間的經貿議題，除了FTA之外，美國多是友善以待，這就是很好的收穫了。
同樣的，日本五縣食品進口解禁後，加上台灣也對CPTPP提出申請，國內對於台灣加入CPTPP充滿期待。但是台灣加入CPTPP比台美FTA的複雜度更高。台美FTA主要是卡住在美國的內政問題，只要美國政壇氣氛不再敵視FTA（算是川普政權反自由貿易政策，所留下的政治影響），回復到過去歐巴馬總統時代，提倡「跨太平洋夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership, TPP），以高標準多邊自由貿易協定，在經濟上圍堵中國的戰略思考，那台灣就很有可能在台美FTA這個議題，有突破性的發展。
然而CPTPP是一個多國參與的多邊FTA協議，並且這個協議的特徵是共識決。也就是說台灣不管在獲得參與談判資格的投票，或者談判之後決定是否能成為成員的表決，都必須獲得所有國家的贊成（至少沒有國家表示反對意見）。
台灣因為解禁日本五縣食品進口，目前與日本維持良好的經貿氣氛，但是CPTPP除了日本之外，有投票權的成員國還有澳洲、紐西蘭、加拿大、新加坡、越南、墨西哥、秘魯。此7國只要有一張票反對票（汶萊、馬來西亞與智利此三國，尚未完成國內手續，因此還不是CPTPP正式締約國，目前無投票權），台灣入CPTPP就會被拖延。
台灣欲參加CPTPP，中國必全力阻撓
更重要的因素在於，中國於去年9月16日也正式申請加入CPTPP，一般日本學界的意見認為，依照中國目前經濟體制、在智慧財產權、國營企業特殊待遇、以及勞工人權等方面，與CPTPP的高標準設定有相當大距離，中國短期內要加入CPTPP，難度非常高。日本重要學者如川瀬剛志 （上智大學教授，專長WTO經貿法規）就認為，如果單純就經貿制度結構而言，台灣加入CPTPP的可能性比中國高。
在台灣與中國都已經提出申請，且就經貿現況台灣加入的可能性更高的情況下，可以預期未來，中國一定會竭盡外交資源，來阻礙台灣的申請案。如果台灣真的比中國更早成為CPTPP的成員國，或者更早正式進入談判程序，中國的面子會掛不住。在平常的任何時刻，中國就已經在外交上不斷打壓台灣，加入CPTPP此事關係到中國的外交面子，台灣要短期內成功，難度非常高。
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。