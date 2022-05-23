詹順貴談蔡政府執政六周年：競選政見大致兌現，但環境、土地開發問題令人擔憂
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總結來說，蔡總統的競選政見，大致都能兌現這部分可予肯定。但以6周年整體來說，空污治理近乎停擺、徵收與都更的迫遷仍然嚴重，施政仍過度向經濟開發傾斜，水電調控、氣候危機調適能力與巨量事業廢棄物無處可去，在在令人擔憂。
文：詹順貴
今年520，也就是蔡總統8年任期已過三分之二的執政六周年，雖仍不能斬釘截鐵地論定，但許多部門的施政成績，陸續已經到了可以打分數的階段了。日前國民黨的智庫、民眾黨與時代力量已經都已開過施政總體檢記者會，不意外，自然是批評得體無完膚。但蔡政府施政真的如此一無可取嗎？
果真一無是處，為何蔡總統第二任期都已經過一半，各家民調的民意支持雖略有降低但還是那麼高？抑或根本是藍、白兩政黨為了推出自己2024年的總統候選人，不得不昧於事實說話？
體檢蔡政府施政成績有兩大面向
筆者除律師職涯外，長期參與社會運動，積極進行立法與政策遊說、溝通，因而始終非常關注政治，對於如何論斷蔡政府執政成績，認為應該從兩個面向分別檢討與評定：
- 一是蔡總統2016年當選時的總統政見兌現了多少？蔡政府有沒有專責人員管考？
- 二是於六年執政期間，隨國內外政經情勢與社會潮流而調整、新推的政策，又落實了多少？
前者看的是蔡總統與競選團隊擬定政見時的眼光、執政團隊對選民的負責任態度；後者看的是執政團隊的執政能力。
蔡總統自2012年第一次競選總統失利後，以將近四年時間帶領團隊深入民間各階層與產業界傾聽各種不同聲音，彙整成各式各項議題，帶回民進黨智庫（當時智庫執行長為林全前院長）交由各相關小組邀請專家學者一起討論。
再彙整各小組所提出議題的結論建議，總結成蔡總統競選政見內容一大部分，可說是綜和多元意見、調和不同利益所整合而成。筆者曾小有參與民進黨智庫幾項政策議題的小組討論，對於政見內容與形成過程，印象頗為深刻。
筆者雖從無從政生涯規畫，但人生總充滿意外。當初受邀參與智庫小組議題討論，無非著眼於期待溝通遊說始於政策形成階段，卻意外從遊說者轉被遊說而成為蔡政府執政初始成員。
雖然任期僅短短兩年五個月，但由於執政團隊初始成員（含機要幕僚），幾約乎有三分之二是智庫內的成員、定期參與的專家學者與民進黨中央黨部（尤其政策會）成員，彼此間對於在智庫形成的總統政見較不陌生。加上行政院長林全又是最熟悉蔡總統政見的智庫執行長，因此，不管是在各自的部會執行或是到行政院討論，大家都知道如何執行總統競選政見。
蔡政府第一任內施政不順之因
意外的是，蔡總統與林全院長的滿意度快速下滑，即使後來換上賴清德接替院長，仍未見起色，於2018年地方大選全面潰敗。事後諸葛來看，原因有三：
一是蔡總統的競選政見，固然深具進步、改革意識，但執政團隊執行時操之過急。例如環保署空污政策中的移動污染源治理，被操作成消滅老車、減香政策更一度被惡意操作成扼殺傳統習俗的滅香，又如勞動部的一例一休與內政部的多元成家，都引起相當大的反彈。
二是蔡總統與民進黨之所以勝選，也許只是鐘擺效應。其實人民對國民黨馬政府的不滿（尤其兩岸服貿引發的318運動），遠多於對蔡總統競選政見的在乎與對民進黨的滿意程度。
三是民進黨第二次執政，明顯不利於中國促統，中共於馬政府時期已默默大肆滲透自台灣各階層。蔡政府上任，應已開始積極利用內容農場、已完成滲透的台灣組織系統與網路，展開分化台灣社會的認知作戰。蔡總統與國安團隊很可能直到2018年底選舉大敗後，才真正有所警覺。
賴院長雖然後來負起政治責任辭職，但行政院的敗選檢討，則盡是檢討各部會，乃至表面上沒直指其明，但充滿字裡行間的林全前院長，讀起來難免讓人有替撇清院長行政責任的感覺。在蔡總統聲勢與民意支持度最低迷時，行政院換上蘇貞昌院長後，一開始看起來是自行其是，直到蔡總統第2任，蔡蘇的互動有明顯改善。但蔡總統最初政見，除與正面經濟發展、農業政策有關的之外，其他幾乎改弦易轍或束之高閣。
整體評比並不差，但待努力者不少
以目前來看，蔡總統競選政見部分，憲政上兌現了修憲降低投票年齡，但降低不分區立委分配門檻至3％則跳票。
民進黨執政，兩岸關係倒退是必然現象，但由於蔡總統先維持現狀再慢慢調整的作法（此部分可從其2020競選政見的兩岸關係政策宣示看出，這是蔡英文2020政見唯一亮點），獲得美日認同。加上外交上拜中國習近平戰狼外交，普遍引起西方民主國家反感的助攻，於「擴大與美國、日本、歐洲多面向合作」上成績斐然。但真正成果驗收，則看台灣能否加入「印太經濟架構」、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），或能否出席參加WHA。
國防部份雖然有全力發展國防產業，落實國防自主，但實際成效仍待觀察，對外武器採購也是。年金改革在陳建仁副總統主持下完成，成效最佳。司法上，透過憲法法庭成立兌現違憲審查機制擴及判決違憲審查，備受期待；但全國司法改革會議與後續司改執行情況看來，成效仍然不彰。
內政上，能源轉型政策雖然有些跌撞，至少守住非核家園，綠電發展目標也沒動搖，太陽能與離岸風電發展雖有波折但大致還算順利。環評並沒有成為外商來台投資時所擔憂的離岸風電絆腳石（指第二階段潛力場址，目前進行中第3階段區塊開發還有待觀察），而且相關產業鏈已然建構成型。
長照與托育執行情況頗佳。20萬戶社會住宅，雖然執行進度明顯落後，但政策構想者政次花敬群迄今仍非常努力推動。雖然沒有推動《最低工資法》的立法，但基本工資已多次調高（不解捅出新鮮人就業22K薪資的國民黨，日前為何好意思吵著要訂《最低工資法》）。多元成家雖曾因公投受阻，但經由司法院大法官解釋而完成立法兌現。
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
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有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列