詹順貴談蔡政府執政六周年：競選政見大致兌現，但環境、土地開發問題令人擔憂

文：詹順貴

今年520，也就是蔡總統8年任期已過三分之二的執政六周年，雖仍不能斬釘截鐵地論定，但許多部門的施政成績，陸續已經到了可以打分數的階段了。日前國民黨的智庫、民眾黨與時代力量已經都已開過施政總體檢記者會，不意外，自然是批評得體無完膚。但蔡政府施政真的如此一無可取嗎？

果真一無是處，為何蔡總統第二任期都已經過一半，各家民調的民意支持雖略有降低但還是那麼高？抑或根本是藍、白兩政黨為了推出自己2024年的總統候選人，不得不昧於事實說話？

體檢蔡政府施政成績有兩大面向

筆者除律師職涯外，長期參與社會運動，積極進行立法與政策遊說、溝通，因而始終非常關注政治，對於如何論斷蔡政府執政成績，認為應該從兩個面向分別檢討與評定：

一是蔡總統2016年當選時的總統政見兌現了多少？蔡政府有沒有專責人員管考？

二是於六年執政期間，隨國內外政經情勢與社會潮流而調整、新推的政策，又落實了多少？

前者看的是蔡總統與競選團隊擬定政見時的眼光、執政團隊對選民的負責任態度；後者看的是執政團隊的執政能力。

蔡總統自2012年第一次競選總統失利後，以將近四年時間帶領團隊深入民間各階層與產業界傾聽各種不同聲音，彙整成各式各項議題，帶回民進黨智庫（當時智庫執行長為林全前院長）交由各相關小組邀請專家學者一起討論。

再彙整各小組所提出議題的結論建議，總結成蔡總統競選政見內容一大部分，可說是綜和多元意見、調和不同利益所整合而成。筆者曾小有參與民進黨智庫幾項政策議題的小組討論，對於政見內容與形成過程，印象頗為深刻。

筆者雖從無從政生涯規畫，但人生總充滿意外。當初受邀參與智庫小組議題討論，無非著眼於期待溝通遊說始於政策形成階段，卻意外從遊說者轉被遊說而成為蔡政府執政初始成員。

雖然任期僅短短兩年五個月，但由於執政團隊初始成員（含機要幕僚），幾約乎有三分之二是智庫內的成員、定期參與的專家學者與民進黨中央黨部（尤其政策會）成員，彼此間對於在智庫形成的總統政見較不陌生。加上行政院長林全又是最熟悉蔡總統政見的智庫執行長，因此，不管是在各自的部會執行或是到行政院討論，大家都知道如何執行總統競選政見。

Photo Credit: Reuters/達志影像

蔡政府第一任內施政不順之因

意外的是，蔡總統與林全院長的滿意度快速下滑，即使後來換上賴清德接替院長，仍未見起色，於2018年地方大選全面潰敗。事後諸葛來看，原因有三：

一是蔡總統的競選政見，固然深具進步、改革意識，但執政團隊執行時操之過急。例如環保署空污政策中的移動污染源治理，被操作成消滅老車、減香政策更一度被惡意操作成扼殺傳統習俗的滅香，又如勞動部的一例一休與內政部的多元成家，都引起相當大的反彈。

二是蔡總統與民進黨之所以勝選，也許只是鐘擺效應。其實人民對國民黨馬政府的不滿（尤其兩岸服貿引發的318運動），遠多於對蔡總統競選政見的在乎與對民進黨的滿意程度。

三是民進黨第二次執政，明顯不利於中國促統，中共於馬政府時期已默默大肆滲透自台灣各階層。蔡政府上任，應已開始積極利用內容農場、已完成滲透的台灣組織系統與網路，展開分化台灣社會的認知作戰。蔡總統與國安團隊很可能直到2018年底選舉大敗後，才真正有所警覺。

賴院長雖然後來負起政治責任辭職，但行政院的敗選檢討，則盡是檢討各部會，乃至表面上沒直指其明，但充滿字裡行間的林全前院長，讀起來難免讓人有替撇清院長行政責任的感覺。在蔡總統聲勢與民意支持度最低迷時，行政院換上蘇貞昌院長後，一開始看起來是自行其是，直到蔡總統第2任，蔡蘇的互動有明顯改善。但蔡總統最初政見，除與正面經濟發展、農業政策有關的之外，其他幾乎改弦易轍或束之高閣。

Photo Credit: 中央社 立法院會25日表決通過18歲公民權修憲案，並於28日張貼公告，後續將進行公民複決投票。圖為新北市樹林高中學生到校上課情形。 中央社記者王騰毅攝 111年3月28日

整體評比並不差，但待努力者不少

以目前來看，蔡總統競選政見部分，憲政上兌現了修憲降低投票年齡，但降低不分區立委分配門檻至3％則跳票。

民進黨執政，兩岸關係倒退是必然現象，但由於蔡總統先維持現狀再慢慢調整的作法（此部分可從其2020競選政見的兩岸關係政策宣示看出，這是蔡英文2020政見唯一亮點），獲得美日認同。加上外交上拜中國習近平戰狼外交，普遍引起西方民主國家反感的助攻，於「擴大與美國、日本、歐洲多面向合作」上成績斐然。但真正成果驗收，則看台灣能否加入「印太經濟架構」、「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），或能否出席參加WHA。

國防部份雖然有全力發展國防產業，落實國防自主，但實際成效仍待觀察，對外武器採購也是。年金改革在陳建仁副總統主持下完成，成效最佳。司法上，透過憲法法庭成立兌現違憲審查機制擴及判決違憲審查，備受期待；但全國司法改革會議與後續司改執行情況看來，成效仍然不彰。

內政上，能源轉型政策雖然有些跌撞，至少守住非核家園，綠電發展目標也沒動搖，太陽能與離岸風電發展雖有波折但大致還算順利。環評並沒有成為外商來台投資時所擔憂的離岸風電絆腳石（指第二階段潛力場址，目前進行中第3階段區塊開發還有待觀察），而且相關產業鏈已然建構成型。

長照與托育執行情況頗佳。20萬戶社會住宅，雖然執行進度明顯落後，但政策構想者政次花敬群迄今仍非常努力推動。雖然沒有推動《最低工資法》的立法，但基本工資已多次調高（不解捅出新鮮人就業22K薪資的國民黨，日前為何好意思吵著要訂《最低工資法》）。多元成家雖曾因公投受阻，但經由司法院大法官解釋而完成立法兌現。