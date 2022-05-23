蔡政府執政六周年的外交成績：將兩岸問題提升到民主世界集體安全，讓一中框架漸失著力點

文：王思為（台灣歐盟研究協會副理事長）

台灣做為國際社會的一份子，本該在國際社會上具有應享受的權利與應盡的義務。然而自1971年聯合國大會第2758號決議文之後，聯合國體系將我排除在外，許多重要國際組織的活動我皆無緣與會，長久以來造成我國在國際事務的參與程度愈來愈低，國人對於國際事務亦愈來愈無感。所謂在外交上會引發國內政治的波瀾，差不多只剩下兩岸之間關於邦交國的你爭我奪時刻。

邦交數增減都無阻我外交困境

然而說實在的，無論是在哪位總統任內的邦交國數目多一點或者少一點，台灣外交處境艱難的情況絲毫都不會因此而改變。而且，邦交國的維繫大多時候是「天要下雨、娘要嫁人」的百般無奈，斷交往往是友邦國內政局情勢變動的政治結果，並非我經營不善所致，國人對此皆了然於心。即便有著邦交國的來來去去，對於台灣人的尊嚴與光榮感亦無增損。

換言之，吾人其實都明瞭觀察外交事務辦理的優劣指標，基本上並不在於邦交國數目之多寡。而在於台灣的國際空間跟以往相比是否增加，台灣的國際能見度與被關注度是否提升，以及我國政府的地位是否提高。

為了突破此項外交困境，長久以來我國政府與民間對於推動國際參與及拓展外交空間，多半是以凸顯台灣（或中華民國）具有國家主權地位的主軸作為出發點。因此理所當然地訴求我具有參與國際社會的合理性及正當性，並且能為國際社會帶來具體的貢獻。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（前右）15日在總統府接見「美國聯邦參議員葛瑞姆率領重量級聯邦參眾議員訪團」，這也是蔡總統解除居家隔離後第一場接見行程。圖為蔡總統與美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（前左）碰肘致意。 中央社記者張皓安攝 111年4月15日

歷任總統的各種外交努力惜乎難以匯為一氣

但上述的操作無論是訴諸於理的理性牌，抑或是動之以情的同情牌，在現實主義當道的國際社會底下，往往得不到吾人所期待的效果。換來的只是每年不斷重複上演的相同情境、也換來一次又一次的無功而返：

李登輝時代的「務實外交」，推動「中華民國」「重返」聯合國。

陳水扁時代的「全民外交」、「主權外交」、「攻勢外交」，向聯合國秘書長潘基文遞交入聯申請書，以「台灣」名義「加入」聯合國。

馬英九時代的「活路外交」、「外交休兵」，對中國採取「和解」態度，僅商請友邦在聯合國大會發言時支持我國實際參與國際活動，但從未提案「重返」聯合國。

蔡英文時代的「踏實外交」，以「有意義參與」國際組織為目標，主打以觀察員身份參加「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）、「國際刑警組織」（INTERPOL）等國際組織。

歷任總統在其任內都提出相關的外交路線與藍圖，但方向與力道卻不見得一致。以至於多年的外交努力卻無法凝聚出持續性的累積成果，甚為可惜。

我國參與聯合國及拓展國際空間的主要難題，自然就是阻擋在台灣面前的「一個中國」論述所形成之「一中原則」緊箍咒。其不僅在國際間長期遮蔽了討論台灣參與國際社會的可能性，亦在國內牽動不同政黨之間爭奪詮釋兩岸關係主導權的敏感神經。

一中魔咒框死台灣，必須全面解咒

如果要形容台灣外交困境的根本癥結，在於兩岸問題的僵局，也並不算錯。但有別於馬英九將兩岸問題矮化在「中國VS.台灣」的「一中框架」陷阱裡頭愈掘愈深，蔡英文的處理方式，則是將兩岸問題提升到「中國 VS. 不只是台灣」的集體安全陣營裡，讓「一中框架」漸漸地失去著力點。

由台灣結合理念相近的國家共同對抗中國所帶來各種政治、經濟與道德上的脅迫與施壓，將「一個中國」魔咒從中國的主權與領土論述當中逸脫出來，轉化成為專制的中國共產黨，對於民主制度與自由人權的普遍威脅。

使得「一個中國」的壓力從過去只有單純地壓在台灣肩膀上，轉換成為由許多友好、愛好民主、自由與和平的國家共同承擔來自中國的壓力，並且不讓中國侵害這個集體安全陣營共同利益的企圖得逞。單就這點而言，蔡總統的戰略選擇與佈局是值得肯定且讚揚的。

另外或許有人會認為，這是因為川普政府上台之後美國對中國的戰略大幅轉向、美中對抗格局成形下的大勢所趨，蔡政府只是剛好搭上了這班列車而已。但請不要忘了蔡總統2016年上任時就是以國防安全為首要之務，國防預算逐年增加，並於2018年掛牌成立隸屬於國防部的國防安全研究院等等作為，各方展現台灣對於自我防衛的決心。

因此應該說是在當時台灣與川普政府的對中戰略轉向一拍即合，適時地相互呼應，美台雙邊關係也在如此的脈絡之下能夠有堅若磐石的發展。

又或許有人批評蔡政府政策不過是一味地投向美國老大哥的懷抱，但這種講法卻完全忽略了印太戰略的存在與重要性。結合美國、日本、印度、澳洲四國在印太區域的多邊戰略對話機制，除了美、日的傳統盟友關係以外，印度本是蔡政府所積極推動新南向政策的經營重點國家，台灣的戰略位置又在印太戰略架構底下處於關鍵樞紐地位，足以影響整個印太的區域安全與和平穩定。因此台灣與印太架構的接軌在彼此發展上是相當自然的。

Photo Credit: 中央社 日本國會最大跨黨派團體日華議員懇談會今天舉行年度大會，總統蔡英文應邀與日本前首相安倍晉三視訊對談，強調對於烏克蘭危機不能置身事外；日華懇重申支持台灣加入CPTPP。 （日華懇提供） 中央社記者楊明珠東京傳真 111年3月22日

尋求與盟友交流合作方能破除一中魔咒

當然這個動態的過程還在進行之中，與印太戰略夥伴之間的盟友關係也在持續加溫。不過我們必須知道唯有這些實質關係的深化，對於台灣下一階段的安全與發展才能夠帶來更直接的幫助，而這也正是現在蔡政府所努力的方向。

過去我們已經聽了太多國內政客們所發明圍繞在文字遊戲上、沒有營養及內涵的外交口號，什麼「親美友中」、「親美和中」、「親美、友日、和中」、「親美、和陸、友日」云云。但這些腦袋裡一味地只想把中國捧得高高在上、尊崇中國，期待中國的善意才能讓台灣偏安一隅的想法，其實才是會將台灣導向危險無底深淵的愚昧及無知。

台灣這些年於各個方面的「脫中入世」，逐漸地把自己從「一中框架」當中跳脫出來。加入理念相同國家的陣營，並且持續擴大對國際社會的幫助與實質貢獻，推動「Taiwan Can Help」善的循環，才是增加保護台灣籌碼的正確作法。也唯有讓中國的「一中框架」逐漸地失去著力點時，台灣才有辦法真正地走出去，爭取到台灣應有的外交空間。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航