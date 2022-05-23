蔡政府執政六周年的外交成績：將兩岸問題提升到民主世界集體安全，讓一中框架漸失著力點
我們想讓你知道的是
有別於馬英九將兩岸問題矮化在「中國VS.台灣」的「一中框架」陷阱裡頭愈掘愈深，蔡英文的處理方式，則是將兩岸問題提升到「中國VS.不只是台灣」的集體安全陣營裡，讓「一中框架」漸漸地失去著力點。
文：王思為（台灣歐盟研究協會副理事長）
台灣做為國際社會的一份子，本該在國際社會上具有應享受的權利與應盡的義務。然而自1971年聯合國大會第2758號決議文之後，聯合國體系將我排除在外，許多重要國際組織的活動我皆無緣與會，長久以來造成我國在國際事務的參與程度愈來愈低，國人對於國際事務亦愈來愈無感。所謂在外交上會引發國內政治的波瀾，差不多只剩下兩岸之間關於邦交國的你爭我奪時刻。
邦交數增減都無阻我外交困境
然而說實在的，無論是在哪位總統任內的邦交國數目多一點或者少一點，台灣外交處境艱難的情況絲毫都不會因此而改變。而且，邦交國的維繫大多時候是「天要下雨、娘要嫁人」的百般無奈，斷交往往是友邦國內政局情勢變動的政治結果，並非我經營不善所致，國人對此皆了然於心。即便有著邦交國的來來去去，對於台灣人的尊嚴與光榮感亦無增損。
換言之，吾人其實都明瞭觀察外交事務辦理的優劣指標，基本上並不在於邦交國數目之多寡。而在於台灣的國際空間跟以往相比是否增加，台灣的國際能見度與被關注度是否提升，以及我國政府的地位是否提高。
為了突破此項外交困境，長久以來我國政府與民間對於推動國際參與及拓展外交空間，多半是以凸顯台灣（或中華民國）具有國家主權地位的主軸作為出發點。因此理所當然地訴求我具有參與國際社會的合理性及正當性，並且能為國際社會帶來具體的貢獻。
歷任總統的各種外交努力惜乎難以匯為一氣
但上述的操作無論是訴諸於理的理性牌，抑或是動之以情的同情牌，在現實主義當道的國際社會底下，往往得不到吾人所期待的效果。換來的只是每年不斷重複上演的相同情境、也換來一次又一次的無功而返：
- 李登輝時代的「務實外交」，推動「中華民國」「重返」聯合國。
- 陳水扁時代的「全民外交」、「主權外交」、「攻勢外交」，向聯合國秘書長潘基文遞交入聯申請書，以「台灣」名義「加入」聯合國。
- 馬英九時代的「活路外交」、「外交休兵」，對中國採取「和解」態度，僅商請友邦在聯合國大會發言時支持我國實際參與國際活動，但從未提案「重返」聯合國。
- 蔡英文時代的「踏實外交」，以「有意義參與」國際組織為目標，主打以觀察員身份參加「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）、「國際刑警組織」（INTERPOL）等國際組織。
歷任總統在其任內都提出相關的外交路線與藍圖，但方向與力道卻不見得一致。以至於多年的外交努力卻無法凝聚出持續性的累積成果，甚為可惜。
我國參與聯合國及拓展國際空間的主要難題，自然就是阻擋在台灣面前的「一個中國」論述所形成之「一中原則」緊箍咒。其不僅在國際間長期遮蔽了討論台灣參與國際社會的可能性，亦在國內牽動不同政黨之間爭奪詮釋兩岸關係主導權的敏感神經。
一中魔咒框死台灣，必須全面解咒
如果要形容台灣外交困境的根本癥結，在於兩岸問題的僵局，也並不算錯。但有別於馬英九將兩岸問題矮化在「中國VS.台灣」的「一中框架」陷阱裡頭愈掘愈深，蔡英文的處理方式，則是將兩岸問題提升到「中國 VS. 不只是台灣」的集體安全陣營裡，讓「一中框架」漸漸地失去著力點。
由台灣結合理念相近的國家共同對抗中國所帶來各種政治、經濟與道德上的脅迫與施壓，將「一個中國」魔咒從中國的主權與領土論述當中逸脫出來，轉化成為專制的中國共產黨，對於民主制度與自由人權的普遍威脅。
使得「一個中國」的壓力從過去只有單純地壓在台灣肩膀上，轉換成為由許多友好、愛好民主、自由與和平的國家共同承擔來自中國的壓力，並且不讓中國侵害這個集體安全陣營共同利益的企圖得逞。單就這點而言，蔡總統的戰略選擇與佈局是值得肯定且讚揚的。
另外或許有人會認為，這是因為川普政府上台之後美國對中國的戰略大幅轉向、美中對抗格局成形下的大勢所趨，蔡政府只是剛好搭上了這班列車而已。但請不要忘了蔡總統2016年上任時就是以國防安全為首要之務，國防預算逐年增加，並於2018年掛牌成立隸屬於國防部的國防安全研究院等等作為，各方展現台灣對於自我防衛的決心。
因此應該說是在當時台灣與川普政府的對中戰略轉向一拍即合，適時地相互呼應，美台雙邊關係也在如此的脈絡之下能夠有堅若磐石的發展。
又或許有人批評蔡政府政策不過是一味地投向美國老大哥的懷抱，但這種講法卻完全忽略了印太戰略的存在與重要性。結合美國、日本、印度、澳洲四國在印太區域的多邊戰略對話機制，除了美、日的傳統盟友關係以外，印度本是蔡政府所積極推動新南向政策的經營重點國家，台灣的戰略位置又在印太戰略架構底下處於關鍵樞紐地位，足以影響整個印太的區域安全與和平穩定。因此台灣與印太架構的接軌在彼此發展上是相當自然的。
尋求與盟友交流合作方能破除一中魔咒
當然這個動態的過程還在進行之中，與印太戰略夥伴之間的盟友關係也在持續加溫。不過我們必須知道唯有這些實質關係的深化，對於台灣下一階段的安全與發展才能夠帶來更直接的幫助，而這也正是現在蔡政府所努力的方向。
過去我們已經聽了太多國內政客們所發明圍繞在文字遊戲上、沒有營養及內涵的外交口號，什麼「親美友中」、「親美和中」、「親美、友日、和中」、「親美、和陸、友日」云云。但這些腦袋裡一味地只想把中國捧得高高在上、尊崇中國，期待中國的善意才能讓台灣偏安一隅的想法，其實才是會將台灣導向危險無底深淵的愚昧及無知。
台灣這些年於各個方面的「脫中入世」，逐漸地把自己從「一中框架」當中跳脫出來。加入理念相同國家的陣營，並且持續擴大對國際社會的幫助與實質貢獻，推動「Taiwan Can Help」善的循環，才是增加保護台灣籌碼的正確作法。也唯有讓中國的「一中框架」逐漸地失去著力點時，台灣才有辦法真正地走出去，爭取到台灣應有的外交空間。
延伸閱讀
- 拜登亞洲行晤尹錫悅：首次未順訪中國，設法打破北韓外交僵局、向台灣傳遞「擴大嚇阻」訊息
- 芬蘭加入北約不只洗雪74年國恥，還打臉台灣鼓吹「芬蘭化」的舔共政客
- 曹興誠所說的「兩國論」很簡單：台灣與中國就像烏克蘭與俄羅斯，是兩個「互不隸屬」的國家
- 國民黨與中國沆瀣一氣，讓「抗中保台」成為民進黨長期有效的提款機
- 雙十國慶110週年，中共對「中華民國」到底抱持著什麼樣的態度？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
Tags：
2022網路使用調查：台灣家用連網裝置需求增，宅家防疫Wi-Fi滿屋專案逗相挺
我們想讓你知道的是
根據關鍵議題研究中心的調查報告，台灣多數家庭仍為寬頻上網所苦，不僅費用過高，所獲得的上網速率、品質也不理想，無線網路的建置更是許多人的痛處。台灣大寬頻推出完整解決方案，不僅讓你宅家防疫擁有1G高速網路和影音娛樂，最新Wi-Fi 6+Mesh無線網路也幫你裝到好。
戴口罩、勤洗手，維持個人良好衛生習慣，已是全球新冠肺炎疫情肆虐下的日常。後疫情時代，許多人享有在家上班的權利，隨之也更依賴隨選視訊、線上會議、遠距教學，加上眾多線上遊戲、串流影音服務陸續登台，對家用網路是個不小的傳輸負擔。
由於行動網路（如4G、5G）的特性，頻寬是由該基地台與所有連線的手機共同分享，因此回到家中後，大多數人會切換到有線寬頻網路或是無線Wi-Fi，但隨著對網路的依賴加深、連線裝置越來越多，該如何建置穩定且高速的無線上網環境，可就不是人人都會的技能。就讓我們透過TNLR關鍵議題研究中心的網路調查，了解現代民眾對於上網的需求究竟有多高？
第三方市調顯示：民眾上網需求提高，快又穩定的家用網路為唯一首選
根據關鍵議題中心最新的調查，年齡20歲至45歲的台灣民眾並以上網人口比例加權，每日平均上網時間達5.1小時，能夠得知現代人對於網路使用已有相當高的依賴性；約六成的民眾集中於每日2小時至6小時之間，另有超過兩成的比例，每日上網時間高達8小時以上，可說是吃飯、工作、娛樂幾乎都離不開網路。
由於電信業者過去的499之亂，以及部分業者推出低速率吃到飽的資費方案，在調查當中也顯示出將近七成的民眾，選擇使用行動網路（如4G、5G）作為主要的上網方式，家用網路（含Wi-Fi）則是接近四成。不過有趣的是，使用家用網路時，約有八成五的比例享受影音娛樂、將近六成則是用來玩遊戲，顯見多數民眾也知曉行動網路的極限，尖峰時段的頻寬和延遲表現不佳，轉而使用比較穩定的家用網路，也讓電視、電腦、手機等多種設備能夠同時上網。
不過即便是家用網路，各家業者的競爭也是不遑多讓；其中讓消費者最感不悅的，當屬超過六成比例的網路品質問題，接著是多裝置上網後的速度變慢，以及家中空間造成的Wi-Fi收訊不良……等問題。因此除了對外頻寬速度、穩定度之外，消費者同樣也在意家中Wi-Fi無線網路的速度與訊號覆蓋率，需要業者提供完整的解決方案。
1G上網速率、最新Wi-Fi 6無線網路、Mesh網狀無線網路隨處用
根據現代人各項使用網路的痛處，以及切合目前在家防疫的需求，台灣大寬頻推出「防疫短期」專案，6個月約期每月只要699元起，除了享有120M上網速度不限流量之外，還有免費的4K Android機上盒，近萬部MyVideo優質好片看到飽，更享有防疫級安裝，工程人員進屋安裝前將依國家級防疫規格清潔、消毒，讓你享有高速、超值、最安心的上網體驗。
更棒的是，每個月費用270元的Disney+隨選影音串流服務，防疫短期專案也提供3個月無限暢看！讓使用者能夠享受迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大影視娛樂品牌，讓您在家防疫不無聊！
若網路需求較高，如多人大家庭、透天厝……等，不妨考慮「Wi-Fi滿屋」專案。此專案能夠免費租用1台Mesh子機，與原有的Wi-Fi功能數據機一同提供更好的訊號覆蓋範圍，1G高頻寬速率方案更能夠免費租用2台。Mesh Wi-Fi透過無線方式相互連結母機與子機，不必為了安裝有線網路破換家中既有裝潢，即可立即提升訊號覆蓋範圍，且使用同一個SSID即可全屋無線漫遊，不用手動切換方便許多。
更棒的是，只要申辦「Wi-Fi滿屋」500M速率以上的寬頻方案，直接升級為最新的Wi-Fi 6無線網路，相較前一代Wi-Fi 5快兩倍、傳輸延遲更低、容納更多裝置同時連線、更省電，且相容於近期1~2年所購買的裝置。若是不需要Mesh子機，還可以選擇雲端遊戲平台GeForce NOW白金方案6個月+羅技有線搖桿、奧創插座+momo紅利金最高1,000元、Uniigym體感健身課程一年、瑪帛電視電話3個月等好禮任擇一，輕鬆在家玩遊戲、購物、運動、與親友聯繫！
台灣大寬頻性價比高，領先其他同業
根據調查，多數人每月願意負擔的家庭網路費用為新台幣千元以下，比例超過八成，整體平均金額為新台幣656元。台灣大寬頻每月只要699元起，就可以享有120M網路和免費借用1台Mesh子機，最快的1G頻寬每月也只要999元，而且1G寬頻方案可免費借用2台Wi-Fi 6 Mesh子機，相較老牌電信1G上網每月2,399元，可說是十分划算。
除了提供優質且吸引人的上網方案，台灣大寬頻更重視上網品質，使用HFC混合光纖同軸網路，選擇成本較高、傳輸穩定的光纖作為骨幹網路，最高可以申請1G速率，且可供裝區域比老牌電信更多。免電路月租費、不限流量，數據機直接內建路由器和Wi-Fi無線網路功能，開機即上網，不用額外購置無線路由器，更不必費心繁雜設定。
還在煩惱在家防疫該如何選擇快又穩定、方案超值的家用網路專案嗎？台灣大寬頻是您的優質首選，立即使用、高速上網、影視資源、無線網路等多個願望一次滿足。
台灣大寬頻【防疫短期】專案請點我
台灣大寬頻【Wi-Fi滿屋】專案請點我
更多方案請洽台灣大寬頻 網路門市 請點我