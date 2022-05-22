澳洲大選後變天：勞工黨領袖艾班尼斯擊敗現任總理莫里森，結束保守派聯盟10年執政
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現年59歲的澳洲勞工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese），擊敗了現任總理莫里森（Scott Morrison），結束保守派聯盟（Coalition）十年執政。
澳洲大選大致底定，政權變天，現任總理莫里森（Scott Morrison）連任失敗，由艾班尼斯（Anthony Albanese）帶領勞工黨（Australian Labor Party）獲勝，結束了保守派聯盟（Coalition）10年執政，未來艾班尼斯重心在勞工、環保等政策，且持續深化與美國外交，藉此抗衡中國擴張。
澳洲新任總理艾班尼斯是誰？
現任總理莫里森已經承認敗選，並且向對手艾班尼斯致電祝賀。
但大選仍為完全落幕，截至今（22）日13時，因為受到布里斯本水患影響，仍有14個國會席次還未開完票，但是目前可知，勞工黨至少獲得71個席次，根據《ABC》報導稱，但是勞工黨必須達到76個席次，才可以以多數席次執政，意味著未來可能還需要中立議員支持。
報導稱，除了勞工黨的71席以外，保守派聯盟也獲得51席、其他政黨則有15席。《ABC》直言，這次選舉對勞工黨而言並不是一個成功的選舉，主要是因為投票率低於32%，反應了多數民政厭倦了政治，成群結隊地離開了澳洲的主要政黨。
不過，本次成功讓保守派聯盟10年執政畫下句點的艾班尼斯，可謂相當傳奇。根據《BBC中文》報導指出，新一任澳洲總理艾班尼斯現年59歲，具有義大利血統，並成長於草根的單親家庭，是家族裡第一個讀完高中並上大學的人。
報導稱，他早年生活並不富裕，曾和領有殘疾撫恤金的母親，一起生活在政府社會住宅，但在1996年開始擔任國會議員，並且成為了前總理陸克文（Kevin Rudd）的副手。
艾班尼斯原本以為父親是在他出生前就因車禍去世。但根據《半島電視台》報導，在1960年社會相當保守的澳洲，艾班尼斯的母親是為了避免受到「非婚生」歧視，才選擇隱瞞真相。
一直到了他14歲時他才知道事實，其實母親是在歐洲旅行時遇到已婚的父親後發生關係，並且懷了孕，後來雙方也無法結婚，且當時父親也尚在人世。
得知身世的艾班尼斯，出於對母親的忠誠和害怕傷害到她的感情，等到2002年母親離世後，才前往歐洲尋找父親。2009年，父子倆終於在家鄉意大利南部的巴列塔（Barletta）幸福地團聚。
他在競選期間曾說：「我希望澳洲繼續成為這樣一個國家，無論你住在哪裡，你崇拜誰，你都會喜歡，或者你的姓氏是什麼，都對你的人生旅程沒有任何限制。」
艾班尼斯支持勞工政策、LGBT，持續和美國深化抗中國
在政治方面，艾班尼斯最讓人熟知的政策是捍衛澳洲的「免費醫療體系」，根據《中央社》報導指出，他也支持同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）議題，也是一個死忠的橄欖球迷。
報導稱，艾班尼斯年輕時活躍於勞工黨，33歲當選聯邦眾議員，2007年被任命為為基礎建設暨運輸部長，6年後獲得時任總理陸克文拔擢為副總理，但僅做了10週就因敗選而下台。
又在經歷了2次選舉失利後，艾班尼斯才在2019成為勞工黨領袖。
然而，艾班尼斯的政治能量早在青少年時已經充分展現，根據《半島電視台》報導指出，他12歲時協助發動了一場租金罷工，以防止他和母親的社宅被出售給開發商。
由於這樣的經歷，艾班尼斯承諾將對勞工提供更多財政援助，和強大的社會安全網，包含老人照護、公共托育等，並且壓抑通貨膨脹和不斷飆升的房價。
其中，公共托育是艾班尼斯是一重大政策，根據澳洲廣播公司（ABC）報導稱，預計將撥款撥款54億澳幣（新台幣1130億元），讓更多中低收入戶得到幫助。
此外，針對環保政策他也強調，未來澳洲於2030年將在2005年的基礎上，再減少43%的碳排放，同時促進再生能源產業，並且對電動車提供補助，再幫助社區建立更多太陽能基礎設施。
在外交政策上，由艾班尼斯執掌的勞工黨會繼續向美國傾斜，他還稱澳洲外交政策的「第一支柱」就是與美國結盟，同時在中國和國家安全議題上採取強硬的態度。
選前勞工黨承諾未來將組成「澳洲太平洋防衛學校」（Australia-Pacific Defense School），根據《NPR》報導指出，該組織預計深化與太平洋周圍10多個島國的軍事合作，預防中國造成的潛在軍事威脅。
新聞來源：
- Anthony Albanese: Who is Australia’s prime minister-elect?（半島電視台）
- Australia's next prime minister came from humble beginnings（ABC）
- Australia's prime minister concedes despite millions of votes left to be counted（NPR）
- Anthony Albanese's election win is a vote for change, but it's another dying gasp of an old order（ABC）
- 澳大利亞聯邦大選：阿爾巴尼斯帶領工黨獲勝 從出身廉租屋到入主總理府（BBC中文）
- 澳洲大選競爭激烈 反對黨強棒艾班尼斯是誰？（中央社）
延伸閱讀
- 中索安全協議成為澳洲大選焦點，總理莫里森：會阻止北京跨越「紅線」
- 美、澳接力施壓也無效，中國宣布已與索羅門群島簽署「安全協議」
- 索羅門群島總理與中國簽訂「警務協議」，無端賞澳洲一巴掌，又害自己國家捲入大國競爭的漩渦
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範
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