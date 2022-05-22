交通部釋出善意：台鐵工會端午不加班「擬備而不用」，其他國定假日則保留

（中央社）台灣鐵路工會發起的端午節不加班活動，超過9成駕駛連署，但因交通部釋出善意，工會擬備而不用，但中秋、國慶及年底九合一選舉日的不加班仍保留，視交通部兌現承諾情況決定。

端午節台鐵不加班超過9成駕駛連署

台鐵工會理事長陳世杰今（22）天接受中央社記者訪問表示，上週台鐵舉行勞資會議，交通部釋出善意，勞資雖還未達成共識，但有進展。工會25日將邀請常務理事、15個分會的理事長及全國火車駕駛產業工會主要幹部開會，討論端午節不加班的計畫是否備而不用。

陳世杰說，工會從未反對台鐵公司化，但希望多聽員工聲音，其中最重要的安全部分，工會要求未來台鐵公司的「安全委員會」要有基層員工參與，已獲交通部同意。但還有公司化16項子法仍待研擬，工會將視交通部兌現承諾的情況，再決定中秋節、國慶日及11月26日九合一選舉投票日的不加班是否實施。

台鐵18日舉行公司化勞資協商會議，勞動部次長王安邦、交通部次長胡湘麟、台鐵局長杜微、台鐵工會代表都出席，會議由下午3時持續至19日凌晨結束，協商項目包括「安全議題」、「未來子法協商」、「公司資產配置」、「員工權益問題」進行討論與協商。

交通部長王國材上週接受媒體聯訪時表示，贊成基層員工參與台鐵董事會設立的安全委員會。另仍待研擬的16項台鐵公司化子法，涉及勞動條件改變，交由台鐵與工會協商；另台鐵公司化的資產配置，交通部會尊重台鐵與工會協商的結果。

針對台鐵工會提出包括基層人員及關鍵技術人員薪資相對比民間低，另主管加給少，沒有人願意擔任主管的問題，王國材也說會交由台鐵與工會討論，只要工會提出是合理的，交通部都會支持。

立院協商「台鐵公司化草案」，拚5月27日三讀

至於台鐵公司化確切進程，民進黨團總召柯建銘在20日接受《中央社》採訪時表示台鐵公司化條例草案保留部分條文，將於5月27日院會表決處理。

其實，早在4月21日立法院交通委員會已經表決初審通過台鐵公司化條例草案後送出委員會。不過其中工會最在意的短期債務清償，還有台鐵公司化後的資產取得方式，以及資產開發以及職工福利金等關鍵條文，都沒有獲得共識。

當時立法院長游錫堃在協商過程裁示，沒共識條文都予以保留。

報導稱，台灣民眾黨黨團於立法院一度提出修正動議，針對台鐵欲成立的「安全管理委員會」，要徹底負責審查行車安全，他們主張該委員會必須有三分之二外部學者和勞工代表，再加上重大事故受害家屬，最後將審查結果公告上網。

最終，經過朝野協商後採納民眾黨「部分意見」。根據《自由時報》報導指出，最終明定台鐵應該要設立董事會，設置11至15名董事，監察人3到5人，董事中應有三分之一是鐵道、運輸、產業管理、法律或財經等專家學者，且董事至少應有五分之一席次由台鐵工會推派的代表擔任。然而，安全委員會是董事會下設立，且由董事會訂定之。

另外，加班等勞資協議等問題，《自由時報》報導立法委員趙正宇在質詢時問到，未來國定假日不加班，導致台鐵無法運作的情況，未來公司化後能否改善？交通部長王國材回應他是希望在台鐵公司化都處理完畢之後，能透過勞資協議把「假日輪班制度」簽下來，才可以減少營運面的不安定因素。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範