本土+7萬9441例，53例死亡：指揮中心公布重症兒童腦炎比例高，「8大要命警訊」需急就醫
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今（22）日新增7萬9487例COVID-19確定病例，分別為7萬9441例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增53例死亡，指揮中心強調兒童腦炎有增加趨勢，公佈8大症狀家長要密切注意。
中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增7萬9487例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為7萬9441例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。此外，鑑於重症兒童腦炎有增加趨勢，8點症狀家長要特別注意。
今日新增7萬9441例本土病例，新增53例死亡
指揮中心表示，今日新增之7萬9441例本土病例，為3萬8290例男性，4萬1097例女性，54例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。
個案分布為新北市2萬0698例，桃園市1萬1168例，臺北市9645例，臺中市7250例，高雄市7135例，臺南市4678例，彰化縣2358例，新竹縣2328例，屏東縣2256例，基隆市1799例。
還有，宜蘭縣1778例，苗栗縣1636例，新竹市1613例，花蓮縣1096例，南投縣953例，雲林縣916例，嘉義縣760例，臺東縣565例，嘉義市431例，澎湖縣165例，金門縣139例，連江縣74例。
指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為23例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、52例具慢性病史、17例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年5月4日至5月19日，死亡日期介於5月10日至5月20日。
另外，指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，21例男性，24例女性，1例調查中，年齡介於20多歲至70多歲，感染國家為美國2例、韓國1例、日本1例、調查中42例。
指揮中心統計，截至目前國內累計132萬0371例確診，分別為1萬2523例境外移入，130萬7794本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1396例COVID-19死亡病例，其中1381例本土，個案居住縣市分布為新北市637例、臺北市443例、基隆市72例、桃園市40例、臺中市33例、彰化縣29例。
以及，高雄市21例、新竹縣17例、花蓮縣16例、屏東縣13例、臺東縣12例、臺南市10例、宜蘭縣9例、雲林縣8例、嘉義縣6例、苗栗縣及南投縣各5例、嘉義市及金門縣各2例、新竹市1例；另15例為境外移入。
兒童12例重症有5人腦炎，8大症狀要注意
指揮中心表示，今日新增3名兒童重症，2人腦炎，分別是1歲男童無慢性病史，疑似腦炎、10歲男童腦炎併多重器官異常、1歲女童敗血症呼吸窘迫。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞呼籲，兒童腦炎有增加趨勢，昨日兒科醫學會以及相關神經感染專家已經提出共同治療指引。
他補充，兒童腦炎重症前驅症狀也適用於腸病毒或是其他病毒感染，以下8點需要家長特別注意，包含：體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、意識不佳、持續頭痛、不自主的肌肉抽動（特別是腿部）、腸病毒特有特徵肌躍型抽搐，還有步態不穩。
至於，抗病毒口服藥物使用量不斷增加，對此指揮中心指揮官陳時中表示，昨日周六用藥較少，但仍開立輝瑞Paxlovid2420人份、莫納皮拉韋410人份，未來會讓藥物供應點多，民眾領藥更方便。
羅一鈞解釋，65歲以上發病五天內輕到中度症狀，沒有用氧氣治療的話可以使用。另外未滿65歲者，需要具有以下13個特別的重症風險因子之一，才有符合開藥的條件，否則不需要開立藥物。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範
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