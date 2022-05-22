習近平缺席官媒頭版引猜測，港大研究另有發現
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近日，有關中共高層或出現政治異動的猜想甚囂塵上，其中一條理由就是《人民日報》頭版提及中國領導人習近平的次數有所減少。中國傳媒研究計劃進行統計後卻得出了不一樣的結果。
（德國之聲）中共總書記習近平近來多日缺席《人民日報》頭版引發外界有關中共高層或出現政治異動的猜測。然而，香港大學中國傳媒研究計劃統計習近平歷年缺席《人民日報》頭版的次數後發現，習近平的缺席次數較往年並無明顯變化。
此次統計中所定義的「缺席」是指習近平的全名、「總書記」或「主席」的稱謂，未出現在人民日報頭版的主標題、副標題或欄目題。中國傳媒研究計劃主任班志遠（David Bandurski）週四（5月19日）發文介紹，2012年11月習近平上任以來，有將近500天缺席頭版，其中2013年111次，2014年74次，2015年97次；2016年，習近平在中共19屆六中全會裡確立了「習核心」的地位，這年他缺席頭版次數為88次，2017年73次，2018年則只有20次。
據中國傳媒研究計劃的觀察，2018年10月中共十九大後，習近平平均每月缺席人民日報頭版約3至4次。他們注意到，截至19日，今年5月習近平缺席的次數為4次，分別是3、8、17和18日，而且習近平本月依舊是《人民日報》報導中提到次數最多的中共政治局常委。
班志遠繼續寫道：「習近平在某個月從《人民日報》頭版缺席超過5次將是不尋常的事情，尤其是在今秋中共二十大臨近的時候。」
前車之鑑
值得一提的是，2018年7月也曾有不少媒體因為習近平「罕見」缺席《人民日報》頭版而大做文章。但是據班志遠團隊的統計，2018年整年習近平總共缺席《人民日報》頭版僅20次。
就此，班志遠提醒，從2018年「不實報導」的教訓中，「我們應該學會多持一點懷疑精神。即使統計數字正確，我們應該對這種缺席給予多大的重視？」
以週四當天的《人民日報》頭版為例，習近平的名字出現在了所有四個頭條新聞裡。班志遠在文章結尾寫道：「中國觀察家密切關注《人民日報》傳達的視覺訊號是沒錯的，但這些訊號往往繁多且令人困惑。」
李克強曝光度提升？
關注《人民日報》頭版的觀察人士除了發現近日習近平的缺席，還注意到中國國務院總理李克強的曝光度同時有所提高。尤其是5月14日，官媒新華社和《人民日報》同時刊登了李克強在國務院廉政工作會議上長約九千字的講話。但是，目前尚無有關官媒對李克強報導次數的相關統計，因此無法判斷其曝光度是否相較過往有所不同。
這名總理本週考察雲南大學的消息確實受到廣泛關注，尤其是他和隨行人員未戴口罩的畫面引發熱議。然而，從目前的搜尋結果來看，「總理在雲大」和「總理親臨雲南大學等話題已被新浪微博撤下。「雲南大學」和「李克強」也一度位列「自由微博「的熱搜榜前三名，「自由微博」是一家專門蒐集被刪博文的網站。在雲南大學官方微博發布的相關影片下，僅有少數評論可見，微博顯示的解釋是：「已過濾不當言論，部分評論暫不展示」。微信上也有部分相關內容遭到審查。
李克強在雲南不戴口罩的行為被部分網民視為嚴格封控措施下的「一股清流」，也有人將其解讀為對習近平「清零政策」的挑戰。但這並非李克強首次在公開活動中未戴口罩，上個月視察江西時，相關報導裡也出現了他和隨行人員沒戴口罩的畫面。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。