習近平缺席官媒頭版引猜測，港大研究另有發現

（德國之聲）中共總書記習近平近來多日缺席《人民日報》頭版引發外界有關中共高層或出現政治異動的猜測。然而，香港大學中國傳媒研究計劃統計習近平歷年缺席《人民日報》頭版的次數後發現，習近平的缺席次數較往年並無明顯變化。

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此次統計中所定義的「缺席」是指習近平的全名、「總書記」或「主席」的稱謂，未出現在人民日報頭版的主標題、副標題或欄目題。中國傳媒研究計劃主任班志遠（David Bandurski）週四（5月19日）發文介紹，2012年11月習近平上任以來，有將近500天缺席頭版，其中2013年111次，2014年74次，2015年97次；2016年，習近平在中共19屆六中全會裡確立了「習核心」的地位，這年他缺席頭版次數為88次，2017年73次，2018年則只有20次。

據中國傳媒研究計劃的觀察，2018年10月中共十九大後，習近平平均每月缺席人民日報頭版約3至4次。他們注意到，截至19日，今年5月習近平缺席的次數為4次，分別是3、8、17和18日，而且習近平本月依舊是《人民日報》報導中提到次數最多的中共政治局常委。

班志遠繼續寫道：「習近平在某個月從《人民日報》頭版缺席超過5次將是不尋常的事情，尤其是在今秋中共二十大臨近的時候。」

There has been much speculation this week that Xi Jinping's absence from the front page of the Party's flagship People's Daily signals his weakening position. But how much stock can we place in such absences? https://t.co/pzPSdMZNQo pic.twitter.com/cWavclEMXo — China Media Project (@cnmediaproject) May 19, 2022

前車之鑑

值得一提的是，2018年7月也曾有不少媒體因為習近平「罕見」缺席《人民日報》頭版而大做文章。但是據班志遠團隊的統計，2018年整年習近平總共缺席《人民日報》頭版僅20次。

就此，班志遠提醒，從2018年「不實報導」的教訓中，「我們應該學會多持一點懷疑精神。即使統計數字正確，我們應該對這種缺席給予多大的重視？」

以週四當天的《人民日報》頭版為例，習近平的名字出現在了所有四個頭條新聞裡。班志遠在文章結尾寫道：「中國觀察家密切關注《人民日報》傳達的視覺訊號是沒錯的，但這些訊號往往繁多且令人困惑。」

李克強曝光度提升？

關注《人民日報》頭版的觀察人士除了發現近日習近平的缺席，還注意到中國國務院總理李克強的曝光度同時有所提高。尤其是5月14日，官媒新華社和《人民日報》同時刊登了李克強在國務院廉政工作會議上長約九千字的講話。但是，目前尚無有關官媒對李克強報導次數的相關統計，因此無法判斷其曝光度是否相較過往有所不同。

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這名總理本週考察雲南大學的消息確實受到廣泛關注，尤其是他和隨行人員未戴口罩的畫面引發熱議。然而，從目前的搜尋結果來看，「總理在雲大」和「總理親臨雲南大學等話題已被新浪微博撤下。「雲南大學」和「李克強」也一度位列「自由微博「的熱搜榜前三名，「自由微博」是一家專門蒐集被刪博文的網站。在雲南大學官方微博發布的相關影片下，僅有少數評論可見，微博顯示的解釋是：「已過濾不當言論，部分評論暫不展示」。微信上也有部分相關內容遭到審查。

李克強在雲南不戴口罩的行為被部分網民視為嚴格封控措施下的「一股清流」，也有人將其解讀為對習近平「清零政策」的挑戰。但這並非李克強首次在公開活動中未戴口罩，上個月視察江西時，相關報導裡也出現了他和隨行人員沒戴口罩的畫面。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex