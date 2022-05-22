戴資穎擊敗東奧勁敵陳雨菲拿下生涯第23座冠軍，堪稱「戴資穎高牆」

今（22）日台灣羽球天后戴資穎對戰昔日東奧勁敵陳雨菲上演甜蜜復仇，最終取得本季BWF世界羽聯超級系列賽冠軍，這是繼去（2021）年1月國際賽冠軍後的首冠，同時也是小戴生涯第23座超級系列賽金盃，並持續維持最多超級賽女單冠軍紀錄，堪稱「戴資穎高牆」。

戴資穎力再遇東奧勁敵中國好手陳雨菲

世界羽聯世界巡迴賽（BWF World Tour）官方名稱為滙豐BWF世界巡迴賽，由世界羽球聯盟所推動，從2018年開始全面實施，並以4年為一個循環，旗下賽事按照獎金和排名積分共分為六個級別。

其中，屬於滙豐BWF世界巡迴賽的賽事有5個，包含：第一級總決賽（該級別獎金最高，至少150萬美元）、第二級1000賽、第三級超級750賽、第四級超級500賽，和第五級超級300賽。

第六級超級100賽則為「開放級別」，開放予所有世界羽聯的會員國申請舉辦，雖然此不屬於滙豐世界羽聯世界巡迴賽，但也可以獲得巡迴賽排名積分，列入世界排名計算。

然而，世界巡迴賽積分世界前8好手，才能參加年終總決賽。

根據《中國時報》報導，2012年9月日本羽球公開賽是戴資穎生涯首度於超級系列賽奪冠，此後累積實力開始一連串的奪冠紀錄，最終於2020年全英公開賽拿下生涯第21座超級系列賽女單冠軍，超越中國退役名將王儀涵。

隨後戴資穎又在去年於「2020年賽季年終總決賽」（因為疫情延辦）再次獲得冠軍，破紀錄擁有「第22冠」，締造史上最多超級系列賽女單冠軍紀錄。

本次，台灣羽球一姐戴資穎再次闖入BWF超級500系列泰國羽球公開賽的決賽，總獎金達36萬美金，同時遇到中國好手陳雨菲，重演去年東京奧運金牌戰好戲。

本季首冠到手，累積23座超級賽冠軍堪稱「戴資穎高牆」

綜合媒體報導，首局戴資穎出現小失誤，但後來經過調整後積極搶攻，在直線下壓的強勢攻擊，和靈巧出拍取得優勢，隨後在11比7進入技術暫停，回到場上後戴資穎靠著陳雨菲多次失誤，慢慢擴大分差，最終以21比15取得首局勝利。

第二局，前半段雙方有來有往、互有回擊，先以7比7僵持不下。此後，陳雨菲回神打出一波7比1的攻勢，戴資穎調整步伐，造成陳雨菲接連失誤連追6分，但最後不幸連續攻勢遭中斷，終讓陳雨菲以21比17扳平局數。

最後決勝局，由陳雨菲率先得分，不過他失誤增加，反而讓戴資穎在3比4落後狀態下連續得分，換場時已經領先達7分，最終戴資穎以21比12收下超過1小時的苦戰勝利。

目前，連同去年兩場在泰國舉辦的亞洲公開賽，和世界巡迴賽總決賽都闖進決賽。戴資穎已經連續4站打進最終戰，收下2冠、2亞的佳績，今日再拿下本季首冠，累積23座超級賽冠軍堪稱「戴資穎高牆」。

知名主播「克媽」克拉克（Gillian Clark）在本季賽事中盛讚戴資穎的高超技巧，他甚至說：「我認為在女子單打項目中，還沒有任何選手的技巧能像戴資穎的如此厲害，無人可匹敵。」

根據《自由體育》報導，去年東奧戴資穎和陳雨菲交手飲恨吞銀，不過統計過去19次碰頭，小戴取得15勝4負的絕對優勢；另，細數陳雨菲戰績，她在德國公開賽、南韓大師賽屈居亞軍，是今年第3度勇闖決賽，但最終還是與冠軍擦肩而過。

根據世界羽球聯盟資料顯示，下一站將在6月14日開始，是屬於BWF超級1000等級的印尼公開賽。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範