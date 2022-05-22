印度、孟加拉遇洪災，火車翻覆傳出至少57死數百萬人受困
我們想讓你知道的是
孟加拉、印度發生近20年來最嚴重的洪災，初估大約200萬人受困，至少57人喪命，該地區本周也持續遭到洪水、土石流及雷雨襲擊，專家直言除了雨量相當驚人以外，降雨時間和降雨強度，都像一顆炸彈一樣。
印度東北部連日降雨，致使印度與鄰國孟加拉爆發20年來最嚴重洪災，初估約200萬人受困，至少57人喪命。專家表示本次災害除了是氣候變遷影響外，還包含了不當開發導致的山崩，目前已知一輛火車遭到衝擊翻覆，至少中斷58個地點的鐵路線路。
印度、孟加拉洪水，200萬人受困，至少57人喪命
近日連日大雨，印度和孟加拉發生嚴重的洪災。印度地方首長侯賽因（Mosharraf Hossain）告訴《印度時報》由於印度東北部氾濫的洪水沖破了巴克拉河（Barak River）的一個主要堤壩，淹沒了孟加拉國薩基甘（Zakiganj）的至少100個村莊。
報導稱，位於當地的一名公車司機說，他的房子正洪水之中，目前也沒有任何飲用水，居民正在收集雨水作為生活使用，他強調：「雨現在對他們來說既是福也是禍。」
綜合媒體報導，這是孟加拉東北部近20年來最嚴重的洪災，初估大約200萬人受困。另外，在印度方面，本周也持續遭到洪水、土石流及雷雨襲擊，光是與孟加拉接壤的阿薩姆邦（Assam）就有至少14人死亡。
阿薩姆邦發布報告指出，災害持續擴大，當地成為重災區，已有超過三千個村莊、超過85萬人受到影響，有將近9萬人已經被暫時轉移到避難所。此外，位於阿薩姆邦西部的比哈爾邦（Bihar），至少33人在雷雨中喪生。
高哈蒂大學著名的環保主義者和退休的水文學教授DC Goswami告訴印度媒體《The Idian EXPRESS》，季風每年固定給阿薩姆邦帶來破壞，而此次災禍另有幾個關鍵因素。
這異常劇烈的季風前降雨，過往在3月1日至5月20日期間的平均降雨量為434.5毫米，但是今年卻是719毫米，這相當於超過均值的65%。印度氣象局甚至以「巨大的過剩」形容降雨。
DC Goswami將本次洪水歸咎於「氣候變遷」。他強調，正常情況該地區會在6至7月遇到大洪水，但是這次不同，除了雨量相當驚人以外，降雨時間和降雨強度，都像一顆炸彈一樣。
氣候變遷，不當開發導致山崩釀大禍
印度環境友善非營利組織Aaranyak的氣候和災害部門負責人Partha Jyoti Das補充說明，今年提早出現的西南季風洪水，令人非常擔憂，未來數月內可能在本波洪水退去前，下一波季風雨就會接踵而至，幾乎沒有喘息空間。
此外，造成民眾傷亡的不僅是洪水，還包含了幾次山崩，目前已知至少3人被活埋，而滾滾泥流破壞了連接阿薩姆邦南部與其他城市的部分鐵軌，甚至在哈夫隆格（Haflong）車站附近有一列火車遭到衝擊翻覆，至少造成15人死亡。
Partha Jyoti Das直指，因為當地對脆弱的山林做了不切實際且破壞山體結構的建設，才會造成山體滑波，目前至少影響58個地點的鐵路線路，而該路段的列車停運至今年7月1日。
高哈蒂大學教授巴塔里（Uttam Bathari）說，這些年來，不僅是因為鐵路路線的關係，還加上四線公路的延伸進行大規模的森林砍伐，而且當地政府與業者勾結，猖狂地在本地河床採礦。
《The Idian EXPRESS》報導中指出，要將這一切災難，僅僅是歸咎於氣候變化是不夠的，必須要好好檢視在地面上的建設和開發，才可以杜絕災難再次發生。
新聞來源
- Two million stranded as worst floods in decades hit Banglade（印度時報）
- Explained: Behind the unprecedented pre-monsoon devastation in Assam（The Idian EXPRESS）
- Assam floods: More than 6 lakh affected, death toll rises to 9（The Idian EXPRESS）
延伸閱讀
- 南非破紀錄豪雨釀341死：民眾質疑沒有災前警告、建築偷工減料導致災損擴大
- 研究：全球暖化導致花粉量增加、花粉季延長，將對美國人的過敏與氣喘產生嚴重健康後果
- 【圖輯】馬達加斯加連續四年乾旱，紅沙掩沒綠色島嶼，面臨「世界上首次氣候變遷產生饑荒危機」
- 【圖輯】北極寒潮席捲歐洲，法國果農點蠟燭替葡萄「取暖」減少霜凍災害
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範
Tags：
俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
我們想讓你知道的是
天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。
綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。