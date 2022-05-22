2022/05/22,
環境

印度、孟加拉遇洪災，火車翻覆傳出至少57死數百萬人受困

印度、孟加拉遇洪災，火車翻覆傳出至少57死數百萬人受困

我們想讓你知道的是

孟加拉、印度發生近20年來最嚴重的洪災，初估大約200萬人受困，至少57人喪命，該地區本周也持續遭到洪水、土石流及雷雨襲擊，專家直言除了雨量相當驚人以外，降雨時間和降雨強度，都像一顆炸彈一樣。

印度東北部連日降雨，致使印度與鄰國孟加拉爆發20年來最嚴重洪災，初估約200萬人受困，至少57人喪命。專家表示本次災害除了是氣候變遷影響外，還包含了不當開發導致的山崩，目前已知一輛火車遭到衝擊翻覆，至少中斷58個地點的鐵路線路。

印度、孟加拉洪水，200萬人受困，至少57人喪命

近日連日大雨，印度和孟加拉發生嚴重的洪災。印度地方首長侯賽因（Mosharraf Hossain）告訴《印度時報》由於印度東北部氾濫的洪水沖破了巴克拉河（Barak River）的一個主要堤壩，淹沒了孟加拉國薩基甘（Zakiganj）的至少100個村莊。

報導稱，位於當地的一名公車司機說，他的房子正洪水之中，目前也沒有任何飲用水，居民正在收集雨水作為生活使用，他強調：「雨現在對他們來說既是福也是禍。」

綜合媒體報導，這是孟加拉東北部近20年來最嚴重的洪災，初估大約200萬人受困。另外，在印度方面，本周也持續遭到洪水、土石流及雷雨襲擊，光是與孟加拉接壤的阿薩姆邦（Assam）就有至少14人死亡。

阿薩姆邦發布報告指出，災害持續擴大，當地成為重災區，已有超過三千個村莊、超過85萬人受到影響，有將近9萬人已經被暫時轉移到避難所。此外，位於阿薩姆邦西部的比哈爾邦（Bihar），至少33人在雷雨中喪生。

高哈蒂大學著名的環保主義者和退休的水文學教授DC Goswami告訴印度媒體《The Idian EXPRESS》，季風每年固定給阿薩姆邦帶來破壞，而此次災禍另有幾個關鍵因素。

這異常劇烈的季風前降雨，過往在3月1日至5月20日期間的平均降雨量為434.5毫米，但是今年卻是719毫米，這相當於超過均值的65%。印度氣象局甚至以「巨大的過剩」形容降雨。

DC Goswami將本次洪水歸咎於「氣候變遷」。他強調，正常情況該地區會在6至7月遇到大洪水，但是這次不同，除了雨量相當驚人以外，降雨時間和降雨強度，都像一顆炸彈一樣。

氣候變遷，不當開發導致山崩釀大禍

印度環境友善非營利組織Aaranyak的氣候和災害部門負責人Partha Jyoti Das補充說明，今年提早出現的西南季風洪水，令人非常擔憂，未來數月內可能在本波洪水退去前，下一波季風雨就會接踵而至，幾乎沒有喘息空間。

此外，造成民眾傷亡的不僅是洪水，還包含了幾次山崩，目前已知至少3人被活埋，而滾滾泥流破壞了連接阿薩姆邦南部與其他城市的部分鐵軌，甚至在哈夫隆格（Haflong）車站附近有一列火車遭到衝擊翻覆，至少造成15人死亡。

Partha Jyoti Das直指，因為當地對脆弱的山林做了不切實際且破壞山體結構的建設，才會造成山體滑波，目前至少影響58個地點的鐵路線路，而該路段的列車停運至今年7月1日。

AP22137493124069
Photo Credit：AP / 達志影像

在印度阿薩姆邦東北部火車站因暴雨引發泥石流，火車被翻倒。

高哈蒂大學教授巴塔里（Uttam Bathari）說，這些年來，不僅是因為鐵路路線的關係，還加上四線公路的延伸進行大規模的森林砍伐，而且當地政府與業者勾結，猖狂地在本地河床採礦。

《The Idian EXPRESS》報導中指出，要將這一切災難，僅僅是歸咎於氣候變化是不夠的，必須要好好檢視在地面上的建設和開發，才可以杜絕災難再次發生。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/05/09,
能源

俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？

俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
Photo Credit: Shutterstock / TPG Images

我們想讓你知道的是

天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。

氣候快速變遷、全球暖化劇烈，聯合國氣候變化綱要公約《巴黎氣候協議》主張各國政府應減少碳排、調整能源配比，以逐步朝向100%再生能源發電的綠色未來。天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。

經濟部統計台灣天然氣進口比例，分別是澳洲約32％、卡達約25%、俄羅斯約10%。適逢今（2022）年3月中油與俄簽約供氣合約期滿，也因俄國總統普丁宣布「不友善國家」須以盧布購買天然氣，中油表示將不會與俄羅斯續約，現貨氣將採機動性購買，由不特定國家作為供應替代方案；然而，不指定氣源又想隨時找到符合的供貨量、熱值與船期安排來購買，供氣真能唾手可得、穩定無虞？外界都在熱切關注。

綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。

為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。

對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。

當亞洲國家紛紛採買東澳LNG，台灣進口澳洲LNG卻僅限於西部、尋找隨機氣源現貨氣供發電使用，不僅錯過購置先機，更難保充足貨源。東澳天然氣在國際間炙手可熱，但中油是否已準備與東澳廠商發展堅實合作關係、入手穩定氣源未雨綢繆、深化與澳洲經貿交流？除了深思熟慮，也須儘速展開東澳天然氣採買計畫，才可確保燃氣供電原料充沛、穩健能源轉型進程。


猜你喜歡