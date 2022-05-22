印度、孟加拉遇洪災，火車翻覆傳出至少57死數百萬人受困

印度東北部連日降雨，致使印度與鄰國孟加拉爆發20年來最嚴重洪災，初估約200萬人受困，至少57人喪命。專家表示本次災害除了是氣候變遷影響外，還包含了不當開發導致的山崩，目前已知一輛火車遭到衝擊翻覆，至少中斷58個地點的鐵路線路。

印度、孟加拉洪水，200萬人受困，至少57人喪命

近日連日大雨，印度和孟加拉發生嚴重的洪災。印度地方首長侯賽因（Mosharraf Hossain）告訴《印度時報》由於印度東北部氾濫的洪水沖破了巴克拉河（Barak River）的一個主要堤壩，淹沒了孟加拉國薩基甘（Zakiganj）的至少100個村莊。

報導稱，位於當地的一名公車司機說，他的房子正洪水之中，目前也沒有任何飲用水，居民正在收集雨水作為生活使用，他強調：「雨現在對他們來說既是福也是禍。」

綜合媒體報導，這是孟加拉東北部近20年來最嚴重的洪災，初估大約200萬人受困。另外，在印度方面，本周也持續遭到洪水、土石流及雷雨襲擊，光是與孟加拉接壤的阿薩姆邦（Assam）就有至少14人死亡。

阿薩姆邦發布報告指出，災害持續擴大，當地成為重災區，已有超過三千個村莊、超過85萬人受到影響，有將近9萬人已經被暫時轉移到避難所。此外，位於阿薩姆邦西部的比哈爾邦（Bihar），至少33人在雷雨中喪生。

高哈蒂大學著名的環保主義者和退休的水文學教授DC Goswami告訴印度媒體《The Idian EXPRESS》，季風每年固定給阿薩姆邦帶來破壞，而此次災禍另有幾個關鍵因素。

這異常劇烈的季風前降雨，過往在3月1日至5月20日期間的平均降雨量為434.5毫米，但是今年卻是719毫米，這相當於超過均值的65%。印度氣象局甚至以「巨大的過剩」形容降雨。

DC Goswami將本次洪水歸咎於「氣候變遷」。他強調，正常情況該地區會在6至7月遇到大洪水，但是這次不同，除了雨量相當驚人以外，降雨時間和降雨強度，都像一顆炸彈一樣。

氣候變遷，不當開發導致山崩釀大禍

印度環境友善非營利組織Aaranyak的氣候和災害部門負責人Partha Jyoti Das補充說明，今年提早出現的西南季風洪水，令人非常擔憂，未來數月內可能在本波洪水退去前，下一波季風雨就會接踵而至，幾乎沒有喘息空間。

此外，造成民眾傷亡的不僅是洪水，還包含了幾次山崩，目前已知至少3人被活埋，而滾滾泥流破壞了連接阿薩姆邦南部與其他城市的部分鐵軌，甚至在哈夫隆格（Haflong）車站附近有一列火車遭到衝擊翻覆，至少造成15人死亡。

Partha Jyoti Das直指，因為當地對脆弱的山林做了不切實際且破壞山體結構的建設，才會造成山體滑波，目前至少影響58個地點的鐵路線路，而該路段的列車停運至今年7月1日。

Photo Credit：AP / 達志影像 在印度阿薩姆邦東北部火車站因暴雨引發泥石流，火車被翻倒。

高哈蒂大學教授巴塔里（Uttam Bathari）說，這些年來，不僅是因為鐵路路線的關係，還加上四線公路的延伸進行大規模的森林砍伐，而且當地政府與業者勾結，猖狂地在本地河床採礦。

《The Idian EXPRESS》報導中指出，要將這一切災難，僅僅是歸咎於氣候變化是不夠的，必須要好好檢視在地面上的建設和開發，才可以杜絕災難再次發生。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範