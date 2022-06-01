《成為溫美玉》：我把教學觀摩變成歡樂的「上課趴」，觀課者請進，一起互動吧！

文：溫美玉

把教學觀摩變成歡樂的「上課趴」吧！

「好消息，親愛的姊妹們，這次親師日不用教學觀摩啦！」學年主任興奮的宣布。

「哇，太棒了！」辦公室裡爆出歡呼。

「真的嗎？有反映有用，終於啊！」同事們喜不自勝的附和。

只有我無言，不知該一起高興還是感到遺憾。

當然，我也跟大家一樣覺得如釋重負、輕鬆不少，然而，轉頭又想，難得家長有機會，可以近距離看寶貝在教室上課；好不容易不用多費唇舌，跟家長解釋我的教學理念。

唉！真可惜啊！

觀課者請進，一起互動吧！

我得誠實，每每得知要被觀課，心情是複雜的，有迎接挑戰的興奮，還有對成功的期待與幻想，然而更多的是負面情緒一擁而上，不斷在腦海放大失敗的種種難堪。例如：學生當天要是不合作怎麼辦？突然忘記下個任務會怎樣？如果課上得太無聊會被打槍嗎？我能接受一堂失敗的觀摩課嗎？

多年後終於找到適當的故事，來詮釋最初面對被觀課時內心的糾結。

印度有個誘捕猴子的方法，首先在椰子上打洞，再把香蕉放進裡頭，然後把這顆椰子掛在樹上。猴子一看到香蕉，會很自然把手伸進椰子裡頭，但是，拿著香蕉的手，卻很容易卡住拔不出來。怎麼讓手安全出洞？其實，只要猴子鬆手放下香蕉，一切就又恢復原樣，就是沒法吃到香蕉而已。

沒錯，面對教學觀摩，我們的掙扎真像故事中的猴子啊！若想提升教學能力，打開教室讓同行觀摩，絕對能快速點出自己的優勢與盲區，但，同時也意味著，要有強大的挫折容忍度，面對優勝劣敗的傳統價值觀，很難忽視外界評價或認可。每每負面思考上身，就會像那隻猴子一樣：「反正不吃又不會怎樣，就縮手吧！」也許這就是大家都怕「教學觀摩」的主因。

退休後再回頭省視，我最要感謝南大附小。身為實驗小學老師，我們肩負教學示範的義務，過去臺南大學還在師資專科與師資培育學院的年代，這些準老師們必須到所屬附小見習或實習。正因為是學校每個老師的義務，大家也就習以為常，不知不覺中，好像也都發展出一套求生之道。

有一次，從操場升完旗往教室前進時，遠遠就瞄見我的教室外站了一群大學生，大約五十人，我趕緊問同事：「所以，我等一下要被觀課？」同事知道我迷糊，但還是不可置信的說：「拜託，我看見觀摩表上你有簽名耶！這麼重要的事你竟然還忘記！小姐，是數學課喔，你到底有沒有準備好教具？」果然是好姊妹，也是內行的，一到教室她馬上請學生把「古式數棒」送到我的教室。

不過，我一點都不擔心，要緊張的可是那些觀課者啊！此話怎講？我的習慣是，只要來觀課的，就得讓他們變成教室一員，跟我的學生一起學習、互動。

「親愛的小朋友，今天真是太幸運了，我們多了很多同學喔！」我愉快的宣布。

「老師！那我們不懂的，就可以請新同學幫忙回答嗎？」孩子們馬上接招。

「當然囉！這些都是未來的老師，沒什麼厲害，就是上課很專心，而且會禮貌的示範怎麼回答問題，還會認真做筆記。」把一頂又一頂的高帽子拿出來，再幫他們一一戴上去，等等上課絕對賓主盡歡。

「小君，這題有點難，要不要請後面哪位準老師幫你呢？」

「哇！準老師好，我看到你剛剛上課好認真，能不能麻煩你幫我挑一個小朋友回答這個問題呢？」

「現在，溫老師需要每組有兩個準老師協助，我來計時，等等全組要一起上來分享，麻煩準老師幫忙組織……」

一旦把上課焦點放在學生和觀課者間的交流與合作，老師的角色就是分派調動與提問總結，瞬間解除「被觀察」的壓力；而這群觀課的大學生，因為被我賦予神聖的角色與任務，也不再是尷尬的旁觀者；最興奮的莫過於小朋友，有了新同學一起助陣，上起課來比平時更帶勁啊！這堂充滿趣味又創意的課程，若非學校刻意安排，老師再厲害都無法變出這樣的學習情境。

省思教學歷程的寶貴機會

除了校內輪流的觀課，在我的教學生涯中，臺南大學游麗卿教授，曾帶領大學生及碩博士生，到我的課堂上進行定期觀課長達五年。游老師從事「質」的研究，這些精緻細微的研究講求的是「教師思考或教師表白」，所以我上課所講的每一句話，或是事後的教學思考說明，都會被一一記錄並且成為研究探討的資料。這跟前述的單次觀摩很不一樣，所以，我總是在教學結束後，幾乎花上教學的雙倍時間，不斷回顧教學歷程，並透過一次次的訪談與思考表白，赤裸裸的面對諸多質疑與挑戰。

剛開始看見我上課被記錄的「語料」，不僅震撼，更多的是驚嚇。過去上完課，總覺得自己課上得很不錯，偶爾還會沾沾自喜，沒想到，讀了這些語料，才發現自己廢話這麼多，有時問的問題還不知所云，口頭禪更是讓人怵目驚心，更可怕的是，我總是想主導學生的思路，難怪游老師從學術角度分析，認為我的教室並不是真的民主。

相較於吳英長老師，我跟游麗卿老師的感情很不一樣，她就是一個完全中立客觀的觀察者，也是專業又孜孜不倦的研究者，對於我在教學的熱情與奉獻，她從不吝惜表達尊重與喜愛，但，她最讓我心服口服的是學術分析的毫不妥協，在她面前，我終於可以承認我的教學永遠不完美。

書籍介紹

本文摘錄自《成為溫美玉：從偏鄉女孩到資深良師，30年教學心法與人生智慧 溫美玉融合教學與人生體悟高峰之作》，天下文化出版

作者：溫美玉

溫美玉30年教學生涯深刻凝望，融合教學與人生的溫暖智慧之作