《成為溫美玉》：我把教學觀摩變成歡樂的「上課趴」，觀課者請進，一起互動吧！
我們想讓你知道的是
一旦把上課焦點放在學生和觀課者間的交流與合作，老師的角色就是分派調動與提問總結，瞬間解除「被觀察」的壓力；而這群觀課的大學生，因為被我賦予神聖的角色與任務，也不再是尷尬的旁觀者；最興奮的莫過於小朋友，有了新同學一起助陣，上起課來比平時更帶勁啊！
文：溫美玉
把教學觀摩變成歡樂的「上課趴」吧！
「好消息，親愛的姊妹們，這次親師日不用教學觀摩啦！」學年主任興奮的宣布。
「哇，太棒了！」辦公室裡爆出歡呼。
「真的嗎？有反映有用，終於啊！」同事們喜不自勝的附和。
只有我無言，不知該一起高興還是感到遺憾。
當然，我也跟大家一樣覺得如釋重負、輕鬆不少，然而，轉頭又想，難得家長有機會，可以近距離看寶貝在教室上課；好不容易不用多費唇舌，跟家長解釋我的教學理念。
唉！真可惜啊！
觀課者請進，一起互動吧！
我得誠實，每每得知要被觀課，心情是複雜的，有迎接挑戰的興奮，還有對成功的期待與幻想，然而更多的是負面情緒一擁而上，不斷在腦海放大失敗的種種難堪。例如：學生當天要是不合作怎麼辦？突然忘記下個任務會怎樣？如果課上得太無聊會被打槍嗎？我能接受一堂失敗的觀摩課嗎？
多年後終於找到適當的故事，來詮釋最初面對被觀課時內心的糾結。
印度有個誘捕猴子的方法，首先在椰子上打洞，再把香蕉放進裡頭，然後把這顆椰子掛在樹上。猴子一看到香蕉，會很自然把手伸進椰子裡頭，但是，拿著香蕉的手，卻很容易卡住拔不出來。怎麼讓手安全出洞？其實，只要猴子鬆手放下香蕉，一切就又恢復原樣，就是沒法吃到香蕉而已。
沒錯，面對教學觀摩，我們的掙扎真像故事中的猴子啊！若想提升教學能力，打開教室讓同行觀摩，絕對能快速點出自己的優勢與盲區，但，同時也意味著，要有強大的挫折容忍度，面對優勝劣敗的傳統價值觀，很難忽視外界評價或認可。每每負面思考上身，就會像那隻猴子一樣：「反正不吃又不會怎樣，就縮手吧！」也許這就是大家都怕「教學觀摩」的主因。
退休後再回頭省視，我最要感謝南大附小。身為實驗小學老師，我們肩負教學示範的義務，過去臺南大學還在師資專科與師資培育學院的年代，這些準老師們必須到所屬附小見習或實習。正因為是學校每個老師的義務，大家也就習以為常，不知不覺中，好像也都發展出一套求生之道。
有一次，從操場升完旗往教室前進時，遠遠就瞄見我的教室外站了一群大學生，大約五十人，我趕緊問同事：「所以，我等一下要被觀課？」同事知道我迷糊，但還是不可置信的說：「拜託，我看見觀摩表上你有簽名耶！這麼重要的事你竟然還忘記！小姐，是數學課喔，你到底有沒有準備好教具？」果然是好姊妹，也是內行的，一到教室她馬上請學生把「古式數棒」送到我的教室。
不過，我一點都不擔心，要緊張的可是那些觀課者啊！此話怎講？我的習慣是，只要來觀課的，就得讓他們變成教室一員，跟我的學生一起學習、互動。
「親愛的小朋友，今天真是太幸運了，我們多了很多同學喔！」我愉快的宣布。
「老師！那我們不懂的，就可以請新同學幫忙回答嗎？」孩子們馬上接招。
「當然囉！這些都是未來的老師，沒什麼厲害，就是上課很專心，而且會禮貌的示範怎麼回答問題，還會認真做筆記。」把一頂又一頂的高帽子拿出來，再幫他們一一戴上去，等等上課絕對賓主盡歡。
「小君，這題有點難，要不要請後面哪位準老師幫你呢？」
「哇！準老師好，我看到你剛剛上課好認真，能不能麻煩你幫我挑一個小朋友回答這個問題呢？」
「現在，溫老師需要每組有兩個準老師協助，我來計時，等等全組要一起上來分享，麻煩準老師幫忙組織……」
一旦把上課焦點放在學生和觀課者間的交流與合作，老師的角色就是分派調動與提問總結，瞬間解除「被觀察」的壓力；而這群觀課的大學生，因為被我賦予神聖的角色與任務，也不再是尷尬的旁觀者；最興奮的莫過於小朋友，有了新同學一起助陣，上起課來比平時更帶勁啊！這堂充滿趣味又創意的課程，若非學校刻意安排，老師再厲害都無法變出這樣的學習情境。
省思教學歷程的寶貴機會
除了校內輪流的觀課，在我的教學生涯中，臺南大學游麗卿教授，曾帶領大學生及碩博士生，到我的課堂上進行定期觀課長達五年。游老師從事「質」的研究，這些精緻細微的研究講求的是「教師思考或教師表白」，所以我上課所講的每一句話，或是事後的教學思考說明，都會被一一記錄並且成為研究探討的資料。這跟前述的單次觀摩很不一樣，所以，我總是在教學結束後，幾乎花上教學的雙倍時間，不斷回顧教學歷程，並透過一次次的訪談與思考表白，赤裸裸的面對諸多質疑與挑戰。
剛開始看見我上課被記錄的「語料」，不僅震撼，更多的是驚嚇。過去上完課，總覺得自己課上得很不錯，偶爾還會沾沾自喜，沒想到，讀了這些語料，才發現自己廢話這麼多，有時問的問題還不知所云，口頭禪更是讓人怵目驚心，更可怕的是，我總是想主導學生的思路，難怪游老師從學術角度分析，認為我的教室並不是真的民主。
相較於吳英長老師，我跟游麗卿老師的感情很不一樣，她就是一個完全中立客觀的觀察者，也是專業又孜孜不倦的研究者，對於我在教學的熱情與奉獻，她從不吝惜表達尊重與喜愛，但，她最讓我心服口服的是學術分析的毫不妥協，在她面前，我終於可以承認我的教學永遠不完美。
書籍介紹
本文摘錄自《成為溫美玉：從偏鄉女孩到資深良師，30年教學心法與人生智慧 溫美玉融合教學與人生體悟高峰之作》，天下文化出版
作者：溫美玉
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溫美玉30年教學生涯深刻凝望，融合教學與人生的溫暖智慧之作
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。