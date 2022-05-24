10個問題剖析：為何日本至今無法成立統一對外的「國家情報局」？
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本文將條列10個問題簡述今日日本情報界的現狀，讓台灣的讀者進一步了解今日的日本情報界。
近日媒體不斷出現關於日本情報界的新聞。在政治上，日本自民黨安保調查會長小野寺五典向日本首相岸田文雄呈交安保建言書，當中包括「新設國家情報局」等政策建言。在影劇上，日本影星東山紀之、小澤征悦等人主演的諜報影集《GAME OF SPY》將於夏季上架 Amazon Prime Video影音串流平台，以公安調查廳執行秘密反恐任務為故事主軸。
日本情報界對於台灣大眾是陌生而神秘的存在
對於台灣大眾而言，日本情報界是陌生而神秘的存在。除了如日本電影《新聞記者》、《外事警察》以及日劇《相棒》、漫畫《名偵探柯南》出現「內閣情報調查室」、「公安警察」、「公安調查廳」等情報機構的身影之外，就是在韓國電影《夜叉》以反派的角色出場。而日本情報界的實相，反而因為這些影劇動漫塑造的形象而變得更為模糊。
本文將條列10個問題簡述今日日本情報界的現狀，讓台灣的讀者進一步了解今日的日本情報界。
一、日本有那些情報機構？
從狹義來看，日本的情報機構有內閣情報調查室、警察廳警備局、公安調查廳、防衛省情報本部、外務省國際情報統括官組織、內閣官房國際恐怖組織情報彙整室。
如果從廣義來看，海上保安廳、經產省日本貿易振興機構（JETRO）、金融廳等機構都有蒐集業務相關情報的專責單位。正因為如此，日本的情報協調機制「内閣情報會議」（相當我國的「國家安全情報協調會報」）出席單位也包括海上保安廳、經產省、金融廳等部門。
二、日本有正式的對外情報機構嗎？
直到今日，日本仍然沒有正式的對外情報機構。因為日本未有相當於我國《國家情報工作法》的法令，無法明確授權日本政府成立專責的對外情報機構，並賦予相關配套法令。
儘管如此，內閣情報調查室、公安調查廳、外務省國際情報統括官組織這3個主要情報機構，都自認倘若未來設立專責的對外情報機構，自己必定是當仁不讓。因此積極的運作，讓自己成為未來對外情報機構的主體。
三、為什麼日本迄今仍未有正式的對外情報機構?
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
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浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。
有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。
令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。
這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。