10個問題剖析：為何日本至今無法成立統一對外的「國家情報局」？

近日媒體不斷出現關於日本情報界的新聞。在政治上，日本自民黨安保調查會長小野寺五典向日本首相岸田文雄呈交安保建言書，當中包括「新設國家情報局」等政策建言。在影劇上，日本影星東山紀之、小澤征悦等人主演的諜報影集《GAME OF SPY》將於夏季上架 Amazon Prime Video影音串流平台，以公安調查廳執行秘密反恐任務為故事主軸。

日本情報界對於台灣大眾是陌生而神秘的存在

對於台灣大眾而言，日本情報界是陌生而神秘的存在。除了如日本電影《新聞記者》、《外事警察》以及日劇《相棒》、漫畫《名偵探柯南》出現「內閣情報調查室」、「公安警察」、「公安調查廳」等情報機構的身影之外，就是在韓國電影《夜叉》以反派的角色出場。而日本情報界的實相，反而因為這些影劇動漫塑造的形象而變得更為模糊。

本文將條列10個問題簡述今日日本情報界的現狀，讓台灣的讀者進一步了解今日的日本情報界。

一、日本有那些情報機構？

從狹義來看，日本的情報機構有內閣情報調查室、警察廳警備局、公安調查廳、防衛省情報本部、外務省國際情報統括官組織、內閣官房國際恐怖組織情報彙整室。

如果從廣義來看，海上保安廳、經產省日本貿易振興機構（JETRO）、金融廳等機構都有蒐集業務相關情報的專責單位。正因為如此，日本的情報協調機制「内閣情報會議」（相當我國的「國家安全情報協調會報」）出席單位也包括海上保安廳、經產省、金融廳等部門。

二、日本有正式的對外情報機構嗎？

直到今日，日本仍然沒有正式的對外情報機構。因為日本未有相當於我國《國家情報工作法》的法令，無法明確授權日本政府成立專責的對外情報機構，並賦予相關配套法令。

儘管如此，內閣情報調查室、公安調查廳、外務省國際情報統括官組織這3個主要情報機構，都自認倘若未來設立專責的對外情報機構，自己必定是當仁不讓。因此積極的運作，讓自己成為未來對外情報機構的主體。

三、為什麼日本迄今仍未有正式的對外情報機構?