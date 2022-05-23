白宮國安顧問證實「印太經濟架構」未納台灣，學者：避免被視為「抗中聯盟」，第2輪有望受邀

白宮國安顧問：IPEF未納入台灣

（中央社）美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨（22）日表示，台灣未被納入印太經濟架構（IPEF），但他強調美國正在尋求深化與台灣經濟夥伴關係。他也重申美方期望台海和平，不樂見片面改變現狀。

蘇利文目前正隨同美國總統拜登（Joe Biden）進行上任後的亞洲訪問。他昨天在搭乘空軍一號由韓國前往日本途中向隨團媒體進行簡報，台灣議題與台海安全多次被提及。

對於將在東京召開的「四方安全對話」（Quad）領袖峰會，是否會討論中國入侵台灣的具體因應行動時，蘇利文表示，這不會是四方安全對話的正式議題，但他也強調，印太地區的重大安全議題應會被提及，四方安全會談成員都對台海和平穩定有共同利益。

蘇利文也指出，拜登政府致力於與盟友和夥伴合作，發出明確威嚇訊息，並支持美國政府的基本政策，亦即美中三公報與《台灣關係法》下的一個中國政策，美方不希望看到片面改變現狀，也不希望見到軍事侵略。美方期望這一訊息不僅來自美國，也來自該區域與其他區域的盟友與合作夥伴，美方正與盟友與夥伴共同合作。

媒體再問台灣議題是否會出現在四方安全對話聲明，蘇利文不願先曝光四方安全對話聲明內容。

但就台灣是否被納入印太經濟架構，蘇利文證實，台灣並未受邀出席啟動儀式，未被納入印太經濟架構中。

不過，蘇利文強調，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前才與台灣行政院政務委員鄧振中會晤，美方正在尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括在半導體與供應鏈等高科技議題上。美方首先在雙邊基礎上追求這一部分，同時透過經濟架構與其他國家合作。

外交部表遺憾將持續爭取，鄧振中：印太經濟架構「總會找出方法容納台灣」

《中央社》報導，鄧振中22日稍早接受訪問時表示，戴琪上任一年多有很多新的做法，重點也和過去的政府不一樣，因此台灣需要有機會討論怎麼進一步和美國推動經貿關係，他和戴琪雙方都同意要找出方法再深化台美經貿關係。

鄧振中指出，他相信美方了解任何有關印太地區的工作，沒有台灣很難做，「總是會找出方法容納台灣」，不管是供應鏈、市場或出口相關，沒有台灣就是一個很大的缺口，美國沒有理由把台灣排除在外，台灣也需要參加，只是看看用什麼方式安排，「 台灣不需要太擔心。」

Photo Credit: 中央社 行政院政務委員鄧振中

《中央社》報導，外交部副發言人崔靜麟向《中央社》表示，外交部對於台灣未獲納入IPEF首輪名單感到遺憾，台灣做為重要經濟體，在全球供應鏈扮演關鍵角色，絕對符合參與IPEF的資格。

崔靜麟表示，美國會參、眾兩院的跨黨派議員，近期均力挺台灣參與IPEF，且美國務卿布林肯 （Antony Blinken）也公開強調，IPEF是一個具開放性與包容性的架構，不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門；因此，政府未來仍將持續積極爭取參與。

學者：IPEF未邀台是避免抗中，美對台有額外保證

（中央社）美國官方透露台灣未在首輪被納入IPEF，中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳認為，主因是美國不希望IPEF被視為「抗中聯盟」，但美國也同步額外釋出許多對台保證，不希望外界因此誤判台美關係有危機。

美國總統拜登預計在今天訪問日本時宣布成立IPEF，美國白宮國家安全顧問蘇利文昨天接受媒體訪問時，預先透露台灣將不會成為首輪參與國家，但強調美方期盼深化與台灣的經貿夥伴關係，以及台美雙邊關係的強化將與IPEF同時並進。

李淳表示，台美關係很複雜，很多層面要考量，不能單純理解為「朋友做什麼都要算你一份」，美國成立IPEF是盼在印太地區確保領導地位，但不希望各界將此舉解讀是結盟「圍堵中國」，台灣在首輪加入易挑起「抗中」敏感話題，讓部分原本就已抱怨IPEF缺乏市場機制誘因、「牛肉不夠」的國家，更產生不願加入的疑慮。

李淳表示，台灣當然會對無法在首輪加入IPEF「有感」，但從美國近日一連串舉動，可見美國也明確理解台灣的感受，因此多方給予台灣其他的保證，行政院政務委員鄧振中日前在泰國與美國貿易代表戴琪會晤、就是極具象徵性例子。

李淳表示，鄧振中與戴琪稱短期將再度會晤，找到具體可行方式來提升台美經貿關係，雖然沒有公布細節，但聽來像「新的機制」；美國商業部與台灣經濟部在過去兩年已設立許多新的經貿機制，此次會是在台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）之下成立新的工作小組，或其他新的機制，值得觀察。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國貿易代表戴琪

台經院國際事務處研究員邱達生認為，台灣此次未納IPEF參與國家，應是對台灣在國際上比較敏感的政治考量，但美國有暗示台灣供應鏈位置重要性，意味即使明面上考量中台敏感性、沒有納入台灣，但某種程度上IPEF衍生的實質投資和經貿合作仍會有台灣。

對於台灣未來如何突破結構限制爭取加入IPEF，李淳認為，關鍵在於美國必須說服其他國家，IPEF不是抗中聯盟，當此疑慮消失，台灣加入的敏感性就降低，另外美國也要增加誘因，吸引質疑IPEF端出牛肉不夠的國家參與。

李淳表示，拜登宣布啟動IPEF只是提出初步規劃，邀韓國、日本、澳洲等盟友一起創立，可能是藉此增加投入資源，但IPEF勢必還要視其他國家的反應做出調整，可能是下半年、甚至明年初才會更明朗化，在發展過程中，皆可能是台灣與一些仍在觀望的國家陸續加入的時機。