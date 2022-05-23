【專訪】烏克蘭外交委員會主席：台灣的支援讓人心生敬意，如今烏克蘭見識到「誰才是真朋友」
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梅列日科也說，對烏克蘭多數民眾而言，中國是無法忽視的經濟強權、國際政治要角，但在情感與價值觀層次，很難稱得上彼此親近。
文：陳韻聿（《中央社》記者）
「台灣對烏克蘭傳達有力的團結與支持態度，我十分感激」。烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）告訴《中央社》記者，台灣的支援讓烏克蘭人心生敬意，也展現台灣軟實力，他支持推動烏台人民與人民之間的往來。
他說，台灣熱情支援烏克蘭或許是因為雙方都不願屈從威權，也珍視自由。但他也提到，雖然台灣在烏克蘭社會已初步建立正面形象，可惜多數人對台灣所知有限。
台灣在基輔（Kyiv）設有台灣貿易中心，但從未設置代表處。梅列日科說，烏克蘭與絕大多數歐洲國家一樣受「一中政策」約束，但他注意到台灣與許多歐洲國家互設代表處，發展雙邊經貿文化交流。
雖然未就台烏關係的發展潛力多作評論，梅列日科說，他個人十分關注烏克蘭兄弟之邦立陶宛的「台灣經驗」。
國際法學者出身、51歲的梅列日科在2019年當選國會議員前，曾在烏克蘭、波蘭、美國、印度等國從事教學與研究工作，包括美國智庫威爾森中心（Wilson Center）肯南研究所（Kennan Institute）。他日前在基輔接受《中央社》視訊專訪，觸及台灣與中國議題。
對於台灣持續遭遇來自鄰近集權政權的威脅，梅列日科說，一如烏克蘭展現的，捍衛自由有時必須付出高昂代價。
他援引蘇聯物理學家暨人權和公民運動鬥士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）生前喜愛的、出自德國文學巨擘歌德（Johann Wolfgang von Goethe）作品《浮士德》（Faust）的一句話：「只有每天為生活與自由奮鬥不懈的人，才配擁有生活與自由。」
梅列日科說，在追求和捍衛自由的道路上，本來就有許多誘惑，包括來自威權體制的誘惑，畢竟「當奴才比當自由人簡單輕鬆多了」。
儘管無論在世界何處，並非所有人都願意為自由付出代價，梅列日科期待台灣將持續堅守原則，一如烏克蘭正在努力實踐的。
俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭，台灣譴責俄方行徑、加入國際制裁，並提供烏國大量人道救援物資和捐款；北京則至今未正面譴責俄方，更持續在國內傳播合理化莫斯科言行的偏頗錯假訊息，但烏克蘭各界仍對中國在俄烏戰爭發揮正面功能抱持一定期待，包括成為提供安全保證的國家之一。
對此，梅列日科分析，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）基本上只「敬畏」、瞧得起兩個國家：美國和中國。
他說，普亭實際上不願徹底遭國際孤立，而在美國對俄羅斯軍事侵略行動的反應強度出乎他預料後，普亭尤其擔憂遭「全面戰略協作夥伴」中國排拒。若北京有意讓俄羅斯止戰，中方確實可發揮重要影響力。
但梅列日科不排除中方是刻意採取觀望姿態或「以拖待變」。
他認為，中國其實不樂見俄羅斯完全控制烏克蘭並因此有壯大實力的本錢。事實上，中俄關係未來可能會更錯綜複雜：俄羅斯國力持續衰退，有機會重演蘇聯解體前政治分崩離析、經濟崩壞的劇本，而中國至少對掌握俄羅斯的天然資源有高度興趣。
部分長期觀察俄中關係的專業人士也同意，戰爭進一步挫傷俄羅斯外強中乾的體質，長年累積的地方發展不均、經濟結構失衡、貧富差距、民族矛盾等問題，在政權無法強力「維穩」的情況下，恐迎來俄羅斯繼帝俄、蘇聯之後的第三次崩解，雖然這不意味俄羅斯必然走向自由民主、放棄「收復歷史疆域」的野心或者「反西方」和其他仇恨宣傳將從此絕跡。
此外，雖然俄烏戰爭的結局仍難以準確預測，俄羅斯軍事實力已被證明遭西方嚴重高估。曾見證蘇聯解體過程的中國再度見證俄方的「敗絮其內」，這也影響中國對俄羅斯的態度。
不過，俄羅斯是否能再次擺脫應承擔的罪責、免除內部變革壓力，很大程度取決於西方在捍衛以規則為基礎的國際秩序以及自由、主權等原則的意志有多堅定。
普亭至今仍堅信，西方終究將屈服於經濟利益或國內政治壓力以及莫斯科長期在各國布建的影響力網絡，軟硬兼施要求烏克蘭妥協，「以大局為重」、「以和為貴」。北京對此十分關注。
另一方面，中國也是烏克蘭的「戰略夥伴」，雙方2011年在基輔簽署聯合聲明，宣告發展戰略夥伴關係；2013年，烏中在北京簽署「友好合作條約」以及進一步深化戰略夥伴關係的聯合聲明。
不過，當烏克蘭遭侵略，中國的言行顯然無助證明自己是名實相符的「戰略夥伴」。梅列日科說，如今烏克蘭見識到「誰才是真朋友」。
官方數據顯示，2019年起，中國是烏克蘭最大貿易夥伴；2020年烏克蘭對中出口貿易額約71億美元，占出口總額約14.5%，來自中國的進口貿易額則約83億美元，占進口總額約15.3%。烏對中出口以金屬礦（35%）和穀物（25%）為大宗，烏自中進口則以電子器械（26%）為主。烏中貿易額多年來對烏克蘭而言是入超。
在中國對烏投資方面，農業和港口是重點，包括在南部鄰近黑海的米可拉伊夫市（Mykolaiv，俄語稱Nikolaev）持有穀物轉運站、在東南部的馬立波市（Mariupol）持有葵花油生產基地等。然而，自2015至2021年，中國總計對烏投資僅約1億2700萬美元，比投資哈薩克的420億美元要少得多。
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。