補教協會預估國中會考各科容錯題數：想拿A++成績，最多能錯幾題？

國中會考想拿A++成績，補教估各科容錯題數

（中央社）國中會考昨（22）日考完，台北市補教協會預估，要拿A++成績的考生，自然科和數學科至多錯1至2題，國文科和英文科至多錯2題，社會科至多錯2至3題。

111年國中教育會考昨天考完，會考成績單預計6月10日寄發，成績分為精熟（A++、A+、A）、基礎（B++、B+、B）、待加強（C）。台北市補習教育事業協會也邀請補教老師協助分析會考試題特色，並預估各科容錯率。

社會科補教老師范郁彤表示，今（2022）年圖表題約一半，考驗資料解讀、圖表轉譯等能力，考題強調素養導向，並結合生活情境，總題數減少，文字量卻增加，考生須具備長篇閱讀能力，預估社會科要拿A++成績的考生至多錯2至3題，A+至多錯4至5題，A至多錯6至7題。

數學科方面，補教老師葉子豪認為，今年1至10題考基礎概念，重視細心、對題目的理解，不著墨繁雜計算；部分題目結合鞋店特惠、日光燈安裝等生活情境，讓學生瞭解數學並非遙不可及；非選題考獨立思考和解決問題能力，是拿高分的關鍵；在非選題全對時，預估要拿A++成績至多錯1至2題，A+至多錯3至4題，A至多錯5至6題。

補教老師預估各科容錯率：

成績 A++ A+ A 國文 至多錯2題 至多錯4題 至多錯7題 英語 至多錯2題 至多錯3－4題 至多錯5題 數學 非選題全對時，

選擇題至多錯1－2題 非選題全對時，

至多錯3－4題 非選題全對時，

至多錯5－6題 社會 至多錯2－3題 至多錯4－5題 至多錯6－7題 自然 至多錯1－2題 至多錯3－4題 至多錯7－8題

國文科補教老師徐士閔指出，今年總題數減少，圖表、文字內容都增加，跨領域、文本分析、生活情境題都有出現，具鑑別度的題目約8題；寫作測驗考「多做多得」，如要不落於俗套，取材將是關鍵致勝點；預估國文科要拿A++成績的考生至多錯2題，A+至多錯4題，A至多錯7題。

自然科方面，補教老師楊過提到，圖表題比例過半，題組題也增加，還出現電路圖、桌遊等情境素養題，建議學生重觀念、勿死背，多理解圖表應用；預估自然科要拿A++成績的考生至多錯1至2題，A+至多錯3至4題，A至多錯7至8題。

英語科補教老師蔣依帆指出，英語科閱讀測驗難度提升，結合貼回函抽獎等生活經驗，另外考到喀麥隆歷史、路徑圖和網路酸民，將是今年決勝關鍵題；預估要拿A++成績的考生至多錯2題，A+至多錯3至4題，A至多錯5題。

推估今年基北區高中錄取分數，楊過認為，前段學生可容錯的題目和去年不會差太多，因此前3志願錄取分數和往年差異不大，公立高中和社區高中錄取分數可能略降，建國中學預估錄取分數34分起跳，34.5分會比較保險，北一女中錄取分數約33.6至33.8分。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航