【藝遊嚮導】5/24-5/30：X-site計畫「藍屋」、臺北文學・閱影展、爛泥發芽高雄場，本週精彩藝文活動別錯過！

審視這一成不變的日子，你最近有做什麼新嘗試嗎？【藝遊嚮導】本週精選的表演藝術、展覽與音樂，想藉由藝術的表現，共同來改寫你既有的觀念與框架，一起進入趨近於真實或不可能的反思裡。

首先是展覽方面，2022年第9屆X-site計畫由「藍屋 Blue House」以美術館戶外廣場為基地，歐洲赤松構成的斜面屋架、由花旗松木材打造的非規律結構體，以及落葉松木交錯而成的曲面地板，呈現出北美館、城市與觀展人們的交錯的樣貌，長達近2個月的展期，參與其中的你也將成為這片風景的一部分。

「爛泥發芽高雄場，復活！」如果現況很難讓你感受自由、讓你覺得很糟，那麼，就來城市最邊緣的音樂節，看看一群被認為很軟爛的八零青年如何挺過疫情，持續透過音樂活動來鏈結更多的人，

究竟要多「瘋狂」才算「無罪」？2022新點子實驗場：黃鼎云《操演瘋狂》，將帶你重構一件殺人案件，貼近精神障礙者處境，踏出安全的「正常」範圍，這將不只是一場演出，而是一個集體行動。

【表演藝術】

名稱｜臺北木偶劇團《水鬼請戲》

時間｜2022/5/28（六）- 2022/5/29（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路 1 號）

備註｜本活動為售票活動

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泉仔不記得他為何死在了鹿堀溝，他想知道自己為何而死，更想知道清子到底會不會來，而天就快要亮了......

《水鬼請戲》是臺北木偶劇團繼《白賊燈猴天借膽》後，又一聚焦臺灣在地傳說之創新作品，由傳藝金曲獎入圍最佳導演伍姍姍及最佳編劇周玉軒攜手打造，以傳統布袋戲如何搭配現代光影，優雅詮釋人鬼共感的執念與迷惘。

名稱｜2022新點子實驗場：黃鼎云《操演瘋狂》

時間｜2022/5/27（五）- 2022/5/29（日）

地點｜國家兩廳院實驗劇場（臺北市中正區中山南路21-1號）

備註｜本活動為售票活動；分為「線上互動」與「現場參與」兩個階段。

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獻給受精神之苦的人— 「瘋狂」能演嗎？能演出來的還夠瘋狂嗎？ 您今天過得好嗎？一切都還「正常」嗎？

你將重構一件殺人案件，貼近精神障礙者處境，踏出安全的「正常」範圍，這將不只是一場演出，而是一個集體行動，演出最後，你真的有把握大聲說出「我很正常」嗎？

跨界沉浸式展演團隊「明日和合製作所」核心創作者黃鼎云全新作品，從司法精神鑑定出發，黃鼎云好奇個體精神狀態與自由、責任、道德間的複雜關係，擴延至「正常／瘋狂」的界線是如何在集體社會中被建構、被操演出來。

本計劃將分兩個階段：線上互動與現場演出。試圖以兩種參與形式，邀請觀眾透過不同角度、反覆操演「瘋狂」。

【展覽】

名稱｜2022 X-site：藍屋

時間｜2022/5/21（六）- 2022/7/31（日）

地點｜臺北市立美術館戶外廣場（臺北市中山區中山北路三段181號）

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X-site計畫以美術館戶外廣場為基地，以各種開創性議題與當代跨域形式的臨時性裝置提案，建構出美術館、公共廣場及公眾三者間對話的整合性實驗。

《藍屋》透過單一而獨特的藍色為主題，提供了一個感性的濾鏡，試圖超越語言、超越詞彙、超越建築理性，展開一段深富詩意的篇章：可以是遼闊，是靜謐，是神祕，是浪漫，或憂傷；可以是星空，是海洋，是宇宙，或科技。

回看建築本體，以木構創造出各具抽象 意義的細部表徵，超尺度的結構體、曲面地板、斜屋頂，形成殊異的都市開口與身體性經驗，再透過展期間公眾活動，讓空間與身體感知的多重性逐一被意識與觸發。

名稱｜「休息 QK」張碩尹計畫 QK Ting-Tong Chang’s Project

時間｜2022/5/14（六）- 2022/6/14（二）

地點｜客來思樂賓館（臺北市大安區羅斯福路三段241號5F）

備註｜本活動為售票活動

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休息一詞源自於休憩（きゅうけい），在日語中意指休息，而台語中QK則逐漸演變成開房間的代稱。

《休息QK》為就在藝術計劃所舉辦的off site project，其為藝術家張碩尹以老式賓館為場域打造ㄧ沈浸式體驗展覽，並使用線上APP、機械手臂、立體投影技術、整合線上與線下，創造虛擬與物理空間的全新沈浸式體驗。來到展場的觀眾需在櫃台購買「休息」，在房間中獨自觀展，並透過此私密儀式體驗作品。

名稱｜2022攝影與認同主題特展 專家導覽

時間｜2022/5/29（日）下午2:00-4:00

地點｜國立臺灣美術館：國美館102、202展覽室、美術街（臺中市西區五權西路一段二號）

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國美館將邀請知名攝影藝術研究專家姜麗華教授，為本次攝影與認同主題的立陶宛與臺灣兩檔大展進行專家導覽。

呼應立陶宛展覽主題，國美館與國家攝影文化中心亦以台灣當代攝影主題大展「覆寫真實：臺灣當代攝影中的檔案與認同」進行對話，以國美館及國家攝影文化中心收藏之當代攝影作品、及邀請當代藝術家的新作品共同展出，呈現臺灣當代攝影中的多元創作方法與作品，讓觀眾從多種角度思考「認同」之核心概念。

【影視】

名稱｜𝟚𝟘𝟚𝟚臺北文學・閱影展

時間｜2022/5/27（五）- 2022/6/09（四）

地點｜光點台北（台北市中山區中山北路二段18號）

備註｜本活動為售票活動

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剎那間的永恆

是否

為我終生所尋求的標的

抑或是我期待的終點

本次影展放映多部改編或啟發自《追憶似水年華》的電影作品，開幕片《來自巴黎的情書》，就以一封情書的書寫時間，沈澱了愛情中的無盡繾綣思念，也向普魯斯特的愛情書寫致敬，《找我經紀人》男主角格雷戈里蒙泰爾在片中的深情演出令人動容。

剎那間的永恆，當然是終生所追求的標的與期待的終點，不管是《那一夜我們說相聲》裡一直沒抹去的下巴上的牛油，普魯斯特的瑪德蓮蛋糕，還是希臘風景中的朦朧霧雨，2022年的此刻，我們看電影，這剎那的感動就是永恆。

【音樂】

名稱｜復活 ! 爛泥發芽高雄場

時間｜2022/5/28（六）- 2022/5/29（日）

地點｜高雄橋頭糖廠十鼓文化園區 （高雄市橋頭區糖廠路24號，近高捷橋頭火車站）

備註｜本活動為售票活動

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#我就爛 #泥發財

#持續擴張屬於我們的游擊戰

爛泥發芽經過了三年的游擊，終於築起台北最真實場景。這次我們要將遠征高雄，將最直接的音樂祭帶到最有人情味的地方！

於高雄橋頭的廢棄糖廠，爛泥發芽將與大家攜手，再次搭建屬於我們的城市堡壘。

名稱｜2022 城市巨响音樂節