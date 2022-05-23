【藝遊嚮導】5/24-5/30：X-site計畫「藍屋」、臺北文學・閱影展、爛泥發芽高雄場，本週精彩藝文活動別錯過！
我們想讓你知道的是
有些事不去做就是偏見，嘗試後才是經驗，藉由藝術的表現，共同來改寫你既有的觀念與框架，一起進入趨近於真實與不可能的反思裡。
審視這一成不變的日子，你最近有做什麼新嘗試嗎？【藝遊嚮導】本週精選的表演藝術、展覽與音樂，想藉由藝術的表現，共同來改寫你既有的觀念與框架，一起進入趨近於真實或不可能的反思裡。
首先是展覽方面，2022年第9屆X-site計畫由「藍屋 Blue House」以美術館戶外廣場為基地，歐洲赤松構成的斜面屋架、由花旗松木材打造的非規律結構體，以及落葉松木交錯而成的曲面地板，呈現出北美館、城市與觀展人們的交錯的樣貌，長達近2個月的展期，參與其中的你也將成為這片風景的一部分。
「爛泥發芽高雄場，復活！」如果現況很難讓你感受自由、讓你覺得很糟，那麼，就來城市最邊緣的音樂節，看看一群被認為很軟爛的八零青年如何挺過疫情，持續透過音樂活動來鏈結更多的人，
究竟要多「瘋狂」才算「無罪」？2022新點子實驗場：黃鼎云《操演瘋狂》，將帶你重構一件殺人案件，貼近精神障礙者處境，踏出安全的「正常」範圍，這將不只是一場演出，而是一個集體行動。
【表演藝術】
名稱｜臺北木偶劇團《水鬼請戲》
時間｜2022/5/28（六）- 2022/5/29（日）
地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路 1 號）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊
泉仔不記得他為何死在了鹿堀溝，他想知道自己為何而死，更想知道清子到底會不會來，而天就快要亮了......
《水鬼請戲》是臺北木偶劇團繼《白賊燈猴天借膽》後，又一聚焦臺灣在地傳說之創新作品，由傳藝金曲獎入圍最佳導演伍姍姍及最佳編劇周玉軒攜手打造，以傳統布袋戲如何搭配現代光影，優雅詮釋人鬼共感的執念與迷惘。
名稱｜2022新點子實驗場：黃鼎云《操演瘋狂》
時間｜2022/5/27（五）- 2022/5/29（日）
地點｜國家兩廳院實驗劇場（臺北市中正區中山南路21-1號）
備註｜本活動為售票活動；分為「線上互動」與「現場參與」兩個階段。
詳請請點擊
獻給受精神之苦的人—「瘋狂」能演嗎？能演出來的還夠瘋狂嗎？您今天過得好嗎？一切都還「正常」嗎？
你將重構一件殺人案件，貼近精神障礙者處境，踏出安全的「正常」範圍，這將不只是一場演出，而是一個集體行動，演出最後，你真的有把握大聲說出「我很正常」嗎？
跨界沉浸式展演團隊「明日和合製作所」核心創作者黃鼎云全新作品，從司法精神鑑定出發，黃鼎云好奇個體精神狀態與自由、責任、道德間的複雜關係，擴延至「正常／瘋狂」的界線是如何在集體社會中被建構、被操演出來。
本計劃將分兩個階段：線上互動與現場演出。試圖以兩種參與形式，邀請觀眾透過不同角度、反覆操演「瘋狂」。
【展覽】
名稱｜2022 X-site：藍屋
時間｜2022/5/21（六）- 2022/7/31（日）
地點｜臺北市立美術館戶外廣場（臺北市中山區中山北路三段181號）
詳請請點擊
X-site計畫以美術館戶外廣場為基地，以各種開創性議題與當代跨域形式的臨時性裝置提案，建構出美術館、公共廣場及公眾三者間對話的整合性實驗。
《藍屋》透過單一而獨特的藍色為主題，提供了一個感性的濾鏡，試圖超越語言、超越詞彙、超越建築理性，展開一段深富詩意的篇章：可以是遼闊，是靜謐，是神祕，是浪漫，或憂傷；可以是星空，是海洋，是宇宙，或科技。
回看建築本體，以木構創造出各具抽象 意義的細部表徵，超尺度的結構體、曲面地板、斜屋頂，形成殊異的都市開口與身體性經驗，再透過展期間公眾活動，讓空間與身體感知的多重性逐一被意識與觸發。
名稱｜「休息 QK」張碩尹計畫 QK Ting-Tong Chang’s Project
時間｜2022/5/14（六）- 2022/6/14（二）
地點｜客來思樂賓館（臺北市大安區羅斯福路三段241號5F）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊
休息一詞源自於休憩（きゅうけい），在日語中意指休息，而台語中QK則逐漸演變成開房間的代稱。
《休息QK》為就在藝術計劃所舉辦的off site project，其為藝術家張碩尹以老式賓館為場域打造ㄧ沈浸式體驗展覽，並使用線上APP、機械手臂、立體投影技術、整合線上與線下，創造虛擬與物理空間的全新沈浸式體驗。來到展場的觀眾需在櫃台購買「休息」，在房間中獨自觀展，並透過此私密儀式體驗作品。
名稱｜2022攝影與認同主題特展 專家導覽
時間｜2022/5/29（日）下午2:00-4:00
地點｜國立臺灣美術館：國美館102、202展覽室、美術街（臺中市西區五權西路一段二號）
詳請請點擊
國美館將邀請知名攝影藝術研究專家姜麗華教授，為本次攝影與認同主題的立陶宛與臺灣兩檔大展進行專家導覽。
呼應立陶宛展覽主題，國美館與國家攝影文化中心亦以台灣當代攝影主題大展「覆寫真實：臺灣當代攝影中的檔案與認同」進行對話，以國美館及國家攝影文化中心收藏之當代攝影作品、及邀請當代藝術家的新作品共同展出，呈現臺灣當代攝影中的多元創作方法與作品，讓觀眾從多種角度思考「認同」之核心概念。
【影視】
名稱｜𝟚𝟘𝟚𝟚臺北文學・閱影展
時間｜2022/5/27（五）- 2022/6/09（四）
地點｜光點台北（台北市中山區中山北路二段18號）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊
剎那間的永恆
是否
為我終生所尋求的標的
抑或是我期待的終點
本次影展放映多部改編或啟發自《追憶似水年華》的電影作品，開幕片《來自巴黎的情書》，就以一封情書的書寫時間，沈澱了愛情中的無盡繾綣思念，也向普魯斯特的愛情書寫致敬，《找我經紀人》男主角格雷戈里蒙泰爾在片中的深情演出令人動容。
剎那間的永恆，當然是終生所追求的標的與期待的終點，不管是《那一夜我們說相聲》裡一直沒抹去的下巴上的牛油，普魯斯特的瑪德蓮蛋糕，還是希臘風景中的朦朧霧雨，2022年的此刻，我們看電影，這剎那的感動就是永恆。
【音樂】
名稱｜復活 ! 爛泥發芽高雄場
時間｜2022/5/28（六）- 2022/5/29（日）
地點｜高雄橋頭糖廠十鼓文化園區 （高雄市橋頭區糖廠路24號，近高捷橋頭火車站）
備註｜本活動為售票活動
詳請請點擊
#我就爛 #泥發財
#持續擴張屬於我們的游擊戰
爛泥發芽經過了三年的游擊，終於築起台北最真實場景。這次我們要將遠征高雄，將最直接的音樂祭帶到最有人情味的地方！
於高雄橋頭的廢棄糖廠，爛泥發芽將與大家攜手，再次搭建屬於我們的城市堡壘。
名稱｜2022 城市巨响音樂節
Tags：
加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
我們想讓你知道的是
台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列