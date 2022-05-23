飢餓三十行動講堂開跑，首集分享氣候變遷困境。台灣世界展望會邀您用行動守護孩子！

東非面臨40年來最嚴重乾旱、印度和巴基斯坦遭遇極端熱浪侵襲……。近期全球災害頻仍，為呼籲大眾重視國際人道議題，台灣世界展望會第33屆飢餓三十人道救援行動與關鍵評論網合作，規劃六集「國際大風吹之行動講堂」，由關鍵評論網節目製作人李漢威及金鐘得獎主持人蔡尚樺共同主持，透過線上講座及精華影片，帶領民眾看見急待救援兒童的需要，以及如何減緩世界的倒退。首集邀請資深媒體人范琪斐暢談氣候變遷議題，分享在數據背後氣候難民的真實處境，盼喚起更多人重視極端氣候下兒童的權益。

范琪斐指出，展望會回應氣候變遷的行動從緊急救援、適應到減緩，「三個方向同時做，就能看見明顯改變。」 Photo Credit：台灣世界展望會

根據聯合國IPCC《氣候變遷與土地報告》指出，若各國不採取有效的因應措施，2050年氣候變遷將導致全球糧食產能下降5%至30%。范琪斐表示：「已開發國家談到氣候變遷，多使用『本世紀末』、『數年後』等未來式。但對發展中國家而言，氣候變遷是現在進行式，而且最先衝擊最弱勢的族群。」世界展望會曾訪問一位在非洲安哥拉的女孩，她的家鄉因氣候變遷而缺糧，為求生存，她只好從事性交易以換取少量食物。范琪斐也舉肯亞的例子，當地乾旱造成人民流離失所，有些家庭被迫嫁女兒，好讓其他孩子活下去，「這些兒童新娘最小的只有9歲，她們被視為夫家的財產，遭受奴役、家暴、失學，落入貧窮的惡性循環。」

為搶救極端氣候下的兒童及家庭，世界展望會首先展開緊急救援，幫助遭受乾旱和洪災的人們取得糧食、飲水、臨時住所等資源。解決眼前急迫的問題之後，世界展望會協助人民適應氣候變遷的環境，例如提供耐旱作物的種子。最後則是培力家庭和社區減緩地球暖化，像是提供太陽能或生質能爐具，以及進行「農民管理的自然再生法』（Farmer-managed natural regeneration, FMNR），教農民「跟著土地走」，種原生植物以復甦地力。范琪斐指出，展望會回應氣候變遷的行動從緊急救援、適應到減緩，「三個方向同時做，就能看見明顯改變。」

「國際大風吹之行動講堂」邀請資深媒體人范琪斐暢談氣候變遷議題，分享在數據背後氣候難民的真實處境。 Photo Credit：台灣世界展望會

氣候變遷造成的全球衝擊，需要每個人都以行動來改變，「因為受氣候變遷影響最大的就是兒童，孩子是我們的未來，需要大家一起保護！」在講堂最後，范琪斐分享自己會做兩件事來落實節能減碳：「我的衣服始終維持同一數量，要先淘汰一件舊衣，才能再買一件新衣，如此可避免過度消費。這幾年也大幅減少吃牛肉的頻次，從生活中努力減少碳排量。」台灣世界展望會更邀請社會大眾從自身做起，減緩氣候變遷的負面影響，守護最脆弱兒童的權益；並響應第33屆飢餓三十人道救援行動，一起讓因氣候變遷、戰火衝突和疫情而倒退的世界，再次重啟前進！

「國際大風吹之行動講堂」將於5/31晚間舉辦第二堂「戰火衝突」，邀請民眾鎖定台灣世界展望會和關鍵評論網facebook專頁，關注戰火下兒童面臨的危機。