擴散多國的「猴痘」有哪些症狀？如何傳染？又該如何預防？
我們想讓你知道的是
目前尚無針對猴痘的特效藥物或疫苗，但可控制疫情暴發。雖在過去已證明，接種天花疫苗可防止猴痘，有效率為85％，但天花疫苗在全球消滅天花後已不再供一般公眾使用；以前接種過天花疫苗可能會減輕猴痘病徵。
COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情未平息，歐美近日傳出罕見的人畜共通傳染病「猴痘」（monkeypox）案例，截至目前為止，已累積100多例確診或疑似病例。
感染途徑
根據世界衛生組織資料顯示，猴痘是一種罕見的病毒性人畜共患病（從動物傳播給人的病毒），病人症狀與過去在天花病人身上所觀察到的相似，但臨床嚴重程度較輕。隨著在1980年消滅了天花和隨後停止接種天花疫苗，猴痘成為最嚴重的正痘病毒，在非洲中部和西部地區熱帶雨林仍有猴痘散發病例。
二次傳播或人際間傳播，來自密切接觸感染者的呼吸道分泌物、感染者的皮膚損傷或剛被病人體液等檢體污染的物品而造成；另外也可能透過長時間的面對面接觸呼吸道飛沫傳播，因此確者個案的家庭成員面臨較大的感染風險。
潛伏期最短六天，感染分成兩個階段
猴痘的潛伏期（從感染到出現症狀之間的時間間隔）通常為5至16天，但可能長至21天，病程如下：
- 發病期（0－5天）：發熱、劇烈頭痛、淋巴結病（淋巴結腫大）、背痛、肌肉疼痛、重度疲乏無力（精神不振）。
- 皮疹期（出現發熱後1－3天內）：出現不同階段的皮疹，經常從面部開始，然後擴散到身體的其他部位。最常見於面部（95％）、手掌和腳掌（75％）。皮疹的變化從斑丘疹（底部扁平的病變）到小水皰（充滿液體的小皰）、膿皰，約10天後結痂，約3周後結痂才能完全消失。
部分病人在出現皮疹前，會發生嚴重的淋巴結病（淋巴結腫大），這有助於識別猴痘，因為其他類似疾病都無此特徵。
可能出現無症狀感染，兒童感染病狀嚴重
猴痘通常是一種自限性疾病，症狀持續14－21天；嚴重病例較常見於兒童，嚴重程度和病毒暴露程度、病人健康狀況和併發症的嚴重程度有關。居住在森林地區或附近的人們，可能間接或低濃度地暴露於感染動物，可導致無症狀感染。
猴痘出現流行時死亡率差異很大，在記錄病例中低於10％，主要發生於幼兒。一般來說，較年輕的年齡組似更容易發生猴痘。
無有效治療方式，天花疫苗可減輕病徵
目前尚無針對猴痘的特效藥物或疫苗，但可控制疫情暴發。雖在過去已證明，接種天花疫苗可防止猴痘，有效率為85％，但天花疫苗在全球消滅天花後已不再供一般公眾使用；以前接種過天花疫苗可能會減輕猴痘病徵。
在非洲，多種動物均有猴痘感染，包括繩松鼠、松鼠、岡比亞巨鼠、條紋小鼠、睡鼠和靈長類動物。目前對該病毒的自然史仍存有疑問，需進一步研究，以確定猴痘病毒的確切宿主及病毒在自然界的存續情況。
在美國，人們認為該病毒是從非洲動物傳播給與其混養的其他易感動物（如草原犬鼠）。
預防猴痘，降低人群感染風險
發生猴痘疫情時，與其他病人密切接觸是猴痘病毒傳播最重要的風險因素。在沒有特效治療和疫苗的情況下，減少人群感染的唯一方式，就是提高對危險因素的認識。
為降低動物與人之間的傳播風險，在猴痘病毒流行地區，預防傳播應首先注重避免與嚙齒動物和靈長類動物發生任何接觸；其次應限制直接接觸動物的血和肉，必須在徹底煮熟後才能食用。處理染病動物或感染組織以及在屠宰過程中，應配戴手套及其他適當的防護服。
此外，避免與猴痘感染者進行身體密切接觸，還應避免使用已被污染的材料；照看病人時，應戴上手套和防護器具，照看過病人或探視過病人後，應按規定洗手。一般建議在家中或在醫療機構中對病人予以隔離。
延伸閱讀
- 猴痘現蹤歐美、澳洲、以色列等15國，聯合國呼籲勿污名化LGTBI人士
- 歐美傳出多起不尋常「猴痘」疫情，密切觀察是否有人傳人跡象
- COVID-19後又有不尋常病毒：歐洲暴增100多起「猴痘」病例，WHO召開緊急會議
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。