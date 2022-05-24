擴散多國的「猴痘」有哪些症狀？如何傳染？又該如何預防？

COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情未平息，歐美近日傳出罕見的人畜共通傳染病「猴痘」（monkeypox）案例，截至目前為止，已累積100多例確診或疑似病例。

感染途徑

根據世界衛生組織資料顯示，猴痘是一種罕見的病毒性人畜共患病（從動物傳播給人的病毒），病人症狀與過去在天花病人身上所觀察到的相似，但臨床嚴重程度較輕。隨著在1980年消滅了天花和隨後停止接種天花疫苗，猴痘成為最嚴重的正痘病毒，在非洲中部和西部地區熱帶雨林仍有猴痘散發病例。

二次傳播或人際間傳播，來自密切接觸感染者的呼吸道分泌物、感染者的皮膚損傷或剛被病人體液等檢體污染的物品而造成；另外也可能透過長時間的面對面接觸呼吸道飛沫傳播，因此確者個案的家庭成員面臨較大的感染風險。

潛伏期最短六天，感染分成兩個階段

猴痘的潛伏期（從感染到出現症狀之間的時間間隔）通常為5至16天，但可能長至21天，病程如下：

部分病人在出現皮疹前，會發生嚴重的淋巴結病（淋巴結腫大），這有助於識別猴痘，因為其他類似疾病都無此特徵。

可能出現無症狀感染，兒童感染病狀嚴重

猴痘通常是一種自限性疾病，症狀持續14－21天；嚴重病例較常見於兒童，嚴重程度和病毒暴露程度、病人健康狀況和併發症的嚴重程度有關。居住在森林地區或附近的人們，可能間接或低濃度地暴露於感染動物，可導致無症狀感染。

猴痘出現流行時死亡率差異很大，在記錄病例中低於10％，主要發生於幼兒。一般來說，較年輕的年齡組似更容易發生猴痘。

無有效治療方式，天花疫苗可減輕病徵

目前尚無針對猴痘的特效藥物或疫苗，但可控制疫情暴發。雖在過去已證明，接種天花疫苗可防止猴痘，有效率為85％，但天花疫苗在全球消滅天花後已不再供一般公眾使用；以前接種過天花疫苗可能會減輕猴痘病徵。

在非洲，多種動物均有猴痘感染，包括繩松鼠、松鼠、岡比亞巨鼠、條紋小鼠、睡鼠和靈長類動物。目前對該病毒的自然史仍存有疑問，需進一步研究，以確定猴痘病毒的確切宿主及病毒在自然界的存續情況。

在美國，人們認為該病毒是從非洲動物傳播給與其混養的其他易感動物（如草原犬鼠）。

預防猴痘，降低人群感染風險

發生猴痘疫情時，與其他病人密切接觸是猴痘病毒傳播最重要的風險因素。在沒有特效治療和疫苗的情況下，減少人群感染的唯一方式，就是提高對危險因素的認識。

為降低動物與人之間的傳播風險，在猴痘病毒流行地區，預防傳播應首先注重避免與嚙齒動物和靈長類動物發生任何接觸；其次應限制直接接觸動物的血和肉，必須在徹底煮熟後才能食用。處理染病動物或感染組織以及在屠宰過程中，應配戴手套及其他適當的防護服。

此外，避免與猴痘感染者進行身體密切接觸，還應避免使用已被污染的材料；照看病人時，應戴上手套和防護器具，照看過病人或探視過病人後，應按規定洗手。一般建議在家中或在醫療機構中對病人予以隔離。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航