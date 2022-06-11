【書評】游朝凱《內景唐人街》：小說與劇本交叉對話，一齣諷刺現實的華人移民悲喜劇

有著華人臉孔的好萊塢電影裡會出現什麼？功夫明星？傳統新年大紅燈籠下的舞龍舞獅？還是西方臉孔主角身旁的亞裔好朋友？

縱使知道是刻板印象，但這種電影成功的套路已然定型，對於亞裔生活在一個美國主流社會所搭建的「內景」（攝影棚內搭景的專有名詞）中，是怎麼看待自己的？

《內景唐人街》就是一部以劇本為形式，融合主角大量內心獨白與自嘲情境所書寫的長篇小說，它將華裔移民在美國生活所遭遇過的困境，濃縮成為一個移民家庭故事，卻能於這樣的家庭成員背景中看見時代變遷的縮影。作者游朝凱（Charles Yu）透過這樣內部探索的手法，窺見唐人街內真實的生活樣貌。

一齣《黑與白》的警匪劇，在唐人街上演

小說由七幕劇構成。首幕以〈平凡亞裔男〉交代了主角的夢想——成為功夫明星，然而通篇的主角——威利斯．吳，人稱卻是「你」，由第二人稱所撰寫，似乎也直指讀者內心，在觀看過程中會有何種心情的叩問。在這個電影工業所創造的唐人街裡，功夫明星是所有散房住民遙不可及的夢想，你只能從東方路人甲、亞裔死屍演起，一路緩慢上爬。偶爾倒敘穿插著你父母的過去，原來他們都來自台灣，追尋著美國夢的理想卻被摺疊在這小小的唐人街裡，而在這些散房公寓內所聚集的人們，更是明知有其天花板，但各個都希望出人頭地是自己的華人移民。

然而角色自說自話那可不行，故事都是有所對比才看得出差異。書中穿插了一部在唐人街金宮餐廳為主場景拍攝的警匪劇《黑與白》，由帥氣的黑人男警與美豔的白人女警雙搭檔，調查發生在唐人街內的亞裔死屍一案。這是一部「戲中戲」，威利斯．吳憑著一直以來的努力，好不容易能在這齣劇裡軋上一角，然而我們隨著他的演出，看到好萊塢是怎樣用刻板印象來定型所謂的亞裔演員。

身在台灣，或許無法深刻體會到一個亞裔移民在外生活的辛酸，但看著威利斯．吳不得不為了戲中亞裔一角而刻意換上帶口音的美語，不能太過突出，「要樣板，要平庸，要保護自己。把自己藏進這套戲服、這個角色裡。」

我們何嘗不是也常活在刻板印象裡，甚至，為了符合主流價值觀或他人觀看的眼光，不得不去刻意調整自己原先生活的樣貌？