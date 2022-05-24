《赤道線的南洋密碼》：畢麒麟也「反清復明」？天地會曾主宰了馬來半島華人的命運

我們想讓你知道的是
由於脫離了帝國版圖，這裡的天地會組織可以用「百花齊放」、「蓬勃發展」來形容。在清朝初年一直到十九世紀末葉，天地會對馬來半島甚至整個東南亞各地開發的重要性相當大。甚至可以這麼說，當時舉凡有華人的地方，當地經濟開發、社會領袖、底層群眾，有大部分都具有天地會背景！
文：白偉權
在新山遇見天地會以及它的大佬們
反清復明的天地會是中國大歷史的一部分，天地會在清代各地基層社會其實扮演重要的角色，但因為它嚴格說來，還是一個地下組織，因此經常給人一種神祕且不可親近的感覺。
在台灣，清朝時期所發生的反清民變事件包含朱一貴事件、林爽文事件、戴潮春事件，都被認為很可能與天地會有關。天地會當然不一定是如我們想像中，有著「大檯」的抗清組織，它更像是一個反清的指標，只要是對於清朝有所不滿的人士，都可以高舉天地會、洪門會的旗幟來號召民眾，而各地的組織之間，並不見得具有從屬關係。另一方面，即使到了日治時代，在西來庵事件中領導抗日的余清芳，也打著 「大明慈悲國」的旗幟來號召鄉親抗日，他的聚眾手法非常「天地會」。
台灣雖然位在大清帝國邊陲，但天地會在台灣史上仍扮演舉足輕重的角色，但礙於天地會在清領下的台灣仍屬於非法組織，加上組織本身的私密性質，因此十分隱晦，很難找到有關天地會的史蹟。但在馬來半島這個清帝國的「化外之地」，天地會與民間關係的故事就變得很不一樣了。
天地會即生活
由於脫離了帝國版圖，這裡的天地會組織可以用「百花齊放」、「蓬勃發展」來形容。在清朝初年一直到十九世紀末葉，天地會對馬來半島甚至整個東南亞各地開發的重要性相當大。甚至可以這麼說，當時舉凡有華人的地方，當地經濟開發、社會領袖、底層群眾，有大部分都具有天地會背景！
這樣的說法或許會讓人覺得有點誇張，但根據英籍通譯官畢麒麟沒錯他就是曾經任職於打狗海關及天利洋行、協同李仙得走訪琅𤩝地區協調羅妹號事件的畢麒麟）在一八七六年的說法，在當時海峽殖民地及各土邦的華人社會中，大約有百分之六十的華人具有會黨身分，其餘的百分之四十即使不是會黨成員，但也深受會黨的影響，會黨可說是當時華人社會生活中的一部分。值得一提的是，畢麒麟來到馬來亞後，自己也加入了天地會，成為天地會的一員！
由此看來，除了一些會內儀式本身就具有祕密性質之外，它已經算是公開的團體了。因此，新馬地區早期的開發史，自然也與天地會組織脫離不了關係。既然天地會組織對於馬來亞有著這麼高的重要性，且公開程度又比較高，要在田野中尋找到它們的蹤跡，也並非是件困難的事情。
天地會組織與柔佛的開發
在馬來半島的開發歷史中，有兩個非常大的天地會分支，它們是義興會和海山會，各區域像是柔佛、森美蘭、馬六甲內陸、吉隆坡、霹靂等地的義興會和海山會並不見得有必然的連結或從屬關係，但它們的開發都離不開這兩大組織。以吉隆坡為例，它的開發者便是海山會的領袖葉亞來，在殖民時期，他也受委為甲必丹。若要尋找天地會蹤跡，筆者認為亞洲大陸最南端的城市—新山或許是一個不錯的選擇。
新山是柔佛州的首府，與新加坡隔海相鄰，現今人口大約一百萬餘人。新山開埠於一八五五年，它的開發主要與十九世紀新加坡的胡椒、甘蜜種植經濟有關。在當時，新加坡是本區域的胡椒、甘蜜種植中心，而在新加坡內陸從事種植的集團，幾乎都是天地會組織的成員，後因土地的不足以及土產價格波動，導致種植集團之間、種植者與收購者之間發生了土地及利益的糾紛。
在此情況下，獨具慧眼的柔佛統治者天猛公看好柔佛土地面積的優勢，便向新加坡的種植人伸出橄欖枝，邀請他們注資柔佛。同時，天猛公為了避免新加坡會黨惡鬥的情形在柔佛發生，他更在一八七三年的法令中明令獨尊義興的政策，意即任何進入從事胡椒、甘蜜種植的人，都必須承認義興是唯一的天地會組織。由此，偌大的柔佛成為天地會義興成員們的樂土。
歷史小辭典
天猛公
傳統馬來官僚體系中的重要官職。從馬六甲王朝以至（舊）柔佛王朝時期，其在朝中的地位便僅次於蘇丹底下的丞相（Bendahara）。天猛公相當於現代的內政部長以及總督，主要負責轄區內的司法、治安、防禦、外國（商）人事務和貿易商品的稅收等。其餘在馬來官僚體系中常見的官職還有財務大臣（Penghulu Bendahari）、海軍大將（Laksamana）以及港務官（Syahbandar）。
義興進駐柔佛之後，各地的原始森林開始轉化為片片的胡椒、甘蜜種植園，柔佛一躍成為十九世紀世界最大的胡椒、甘蜜出口國。椒蜜經濟自此也成為柔佛經濟的骨幹。由此可見馬來統治者與義興領袖、華商之間的緊密互惠關係。就連新加坡殖民政府要求柔佛統治者蘇丹阿布峇卡（Sultan Abu Bakar）封禁會黨，也遭到拒絕，甚至表示他自己就是義興的一員！因為義興公司在柔佛的法定地位，我們至今能夠在柔佛見到許多有關天地會組織的史蹟。
書籍介紹
本文摘錄自《赤道線的南洋密碼：台灣＠馬來半島的跨域文化田野踏查誌》，麥田出版。
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台灣和馬來半島又有什麼密不可分的連結？
台大中文系副教授高嘉謙主編［台灣@南洋］書系首發第一本。
《赤道線的南洋密碼》強調的是地理意義的「發現」，因此帶有一個值得思考的視角：人物與地方的關聯，如何置於大歷史的體系裡觀照？這些跨域的地方菁英，在地方的影響力與效應，其背後的交遊、交際網絡，觸及了一個跳脫單一地方脈絡的歷史語境。換言之，歷史的瑣細、片段的細節與線索，往往重構了地理意義上的一個歷史視角。
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。