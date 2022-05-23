盼政府紓困：高中職以下停課，團膳業每週恐虧4.5億；疫情高原期拉長，觀光餐飲業寒冬再臨

在指揮中心宣布與疫情共存以來，本土疫情持續擴大延燒，全台已有十九個縣市陸續宣布高中職以下採線上教學，平時負責學童餐食的業者損失慘重，團膳業者表示，光4、5月全國食材損失就高達1億元，業者也預估，若本周全國停課五天，營業損失金額粗估將來到4.5億元。

從疫情爆發的四月起，高中職以下學校就時常因為學生確診而臨時全班、全校停課，天數因停課標準不同，短則7天，有時甚至長達10天，學校通常在前一天深夜才臨時通知業者停餐，導致鉅額損失，目前僅台北市有提出公告後3天團膳食材補助由北市政府來出，其他縣市則是請業者和學校自行協調。

全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，假如當天下午傍晚宣布臨時停課，由於備餐是照菜單走，因肉品要提早進貨，還要退冰、醃製，造成已準備好的肉品無法延後使用，這2個月常常把大量棄單的食材捐給社福機構。

陳明信說，自己的公司4月的營業額就損失近600萬，5月疫情大爆發，營業額損失更高達1300萬，2個月就損失了約1800萬；4月食材損失約150到180萬，5月約高達250萬。

陳明信也替其他團膳業者發聲，團膳業的淨利只有3-5％，利潤實在低到不行，此損失不應由業者自行吸收，呼籲經濟部比照去年給予紓困補助，希望教育部和地方政府訂定新學期的「學校午餐契約範本」時，應將因疫情停餐的補助機制一併納入。

陳明信說，這2年的疫情都在考驗公司的財務狀況，員工薪水還是要付，部分縣市為了服務廣大不同家庭樣態的學生，若學生實在有到校需求仍可到校，但為了供應這100多餐以同樣價金供餐，業者只會虧更多。

教育部則回應，因應疫情變化，學生停止到校上課導致供餐情形變動，團膳業者可檢視與學校所訂午餐供應契約中暫停執行相關規定，並據以辦理；有關紓困，仍需與行政院跨部會共同研議。

觀光餐飲寒冬再臨

除了因頻繁學校停課而慘賠的團膳業者，另一個重災區則是在國旅爆發後，再度因疫情升溫而進入產業寒冬的觀光、餐飲、旅宿業。

近幾日新增確診數逐漸緩降，疫情不再創高讓醫護人員得以暫時喘口氣，但也代表此波疫情的高原期將拉長，讓原先的短痛成為長痛，使餐廳、零售、觀光等內需型產業面對比去年五月還要更嚴峻的景況，全國商業總會理事長許舒博（18）日表示，這波影響比去年三級警戒時更慘，部分觀光業業績掉九成，暗示觀光業另一波海嘯將到來。

許舒博公布商總內部的調查顯示，觀光業在今年4、5月確診人數持續攀高以來，業績相較疫情爆發前的3月平均掉了將近5成，旅行和遊覽車業者更是掉了將近9成，甚至歸零。

在餐飲業方面，4月疫情大爆發後，民眾減少出門聚餐，即使政府不禁止餐廳內用，民眾自主類封城，餐飲業者業績平均下降4成至7成不等。

中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁22日表示：「旅行社死掉的都變成乾了」，台灣觀光產業再不救可能全軍覆沒；不少旅宿觀光業者疾呼政府比照去年對觀旅產業補助和紓困。

蕭博仁表示，政府目前針對特色旅遊、每團補助兩萬元，但在三劑令及疫情影響下，根本沒辦法出團，補助看得到卻吃不到，去年八月後政府對旅遊業者就沒有特別紓困補助，公會一再行文中央卻沒得到回應，在國外紛紛開放旅遊之下，台灣現在還沒開放規畫，希望政府及早因應。

災情遍布全台，嘉義、新竹、花蓮等觀光重地都有業者跳出來表示當地團客銳減，三劑政策與民眾自發取消旅遊行程，導致民宿、飯店平均住房率大幅降低，建議中央比照去年三級警戒期間，補助員工五成薪資，或讓員工免費受職訓，讓業者度過難關。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，去年沒疫苗，防疫政策拉高警戒，大家多自主停業。但今年政府選擇與病毒共存，防疫規定逐漸放寬，在正常營業的情況下，除了營運成本，更面臨員工確診的人力調度問題。目前最怕疫情持續到暑假，七、八月是旅遊旺季，如果疫情還在高原期徘徊，「生意真的很難做」。

台中市放無薪假人數本月再創今年新高，共有314家企業、1970人放無薪假，其中以服務業最多，餐飲業者表示，疫情緊張，大家都很怕，業者和勞工都叫苦，有了去年「經驗」，今年同業都且戰且走，並採增加休息日方式「悄悄放」無薪假。

大型展會以及各大商圈同樣受到疫情衝擊，會展業5月業績下降高達50%，以今年6月排定的加盟展為例，攤位登記不到六成。會展業者反映，目前取消或延期的保證金皆會遭到展覽館全數沒收，希望國貿局比照去年紓困方案，讓延期的廠商可以取回保證金、取消檔期的廠商可以全額退款。

原本該為人潮聚集地的商圈，也可觀察到民眾因疫情影響出門意願，逛街人數明顯減少，5月平日業績下降50%，假日下降3至4成。業者希望政府能給予薪資補貼並簡化申請流程，讓商圈小店家都能方便申請補助。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航