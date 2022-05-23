盼政府紓困：高中職以下停課，團膳業每週恐虧4.5億；疫情高原期拉長，觀光餐飲業寒冬再臨
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４月疫情大爆發，讓政府確立逐步與疫情共存的路線，但政策放鬆後的「正常」生活模式，卻讓團膳與觀光業者大喊吃不消，團膳業得隨時面臨停課所帶來的停餐損失，觀光業也只能默默放無薪假來因應旅遊人數銳減的現況，雙方都疾呼政府應盡快出手提出新的紓困補助政策。
在指揮中心宣布與疫情共存以來，本土疫情持續擴大延燒，全台已有十九個縣市陸續宣布高中職以下採線上教學，平時負責學童餐食的業者損失慘重，團膳業者表示，光4、5月全國食材損失就高達1億元，業者也預估，若本周全國停課五天，營業損失金額粗估將來到4.5億元。
從疫情爆發的四月起，高中職以下學校就時常因為學生確診而臨時全班、全校停課，天數因停課標準不同，短則7天，有時甚至長達10天，學校通常在前一天深夜才臨時通知業者停餐，導致鉅額損失，目前僅台北市有提出公告後3天團膳食材補助由北市政府來出，其他縣市則是請業者和學校自行協調。
全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，假如當天下午傍晚宣布臨時停課，由於備餐是照菜單走，因肉品要提早進貨，還要退冰、醃製，造成已準備好的肉品無法延後使用，這2個月常常把大量棄單的食材捐給社福機構。
陳明信說，自己的公司4月的營業額就損失近600萬，5月疫情大爆發，營業額損失更高達1300萬，2個月就損失了約1800萬；4月食材損失約150到180萬，5月約高達250萬。
陳明信也替其他團膳業者發聲，團膳業的淨利只有3-5％，利潤實在低到不行，此損失不應由業者自行吸收，呼籲經濟部比照去年給予紓困補助，希望教育部和地方政府訂定新學期的「學校午餐契約範本」時，應將因疫情停餐的補助機制一併納入。
陳明信說，這2年的疫情都在考驗公司的財務狀況，員工薪水還是要付，部分縣市為了服務廣大不同家庭樣態的學生，若學生實在有到校需求仍可到校，但為了供應這100多餐以同樣價金供餐，業者只會虧更多。
教育部則回應，因應疫情變化，學生停止到校上課導致供餐情形變動，團膳業者可檢視與學校所訂午餐供應契約中暫停執行相關規定，並據以辦理；有關紓困，仍需與行政院跨部會共同研議。
觀光餐飲寒冬再臨
除了因頻繁學校停課而慘賠的團膳業者，另一個重災區則是在國旅爆發後，再度因疫情升溫而進入產業寒冬的觀光、餐飲、旅宿業。
近幾日新增確診數逐漸緩降，疫情不再創高讓醫護人員得以暫時喘口氣，但也代表此波疫情的高原期將拉長，讓原先的短痛成為長痛，使餐廳、零售、觀光等內需型產業面對比去年五月還要更嚴峻的景況，全國商業總會理事長許舒博（18）日表示，這波影響比去年三級警戒時更慘，部分觀光業業績掉九成，暗示觀光業另一波海嘯將到來。
許舒博公布商總內部的調查顯示，觀光業在今年4、5月確診人數持續攀高以來，業績相較疫情爆發前的3月平均掉了將近5成，旅行和遊覽車業者更是掉了將近9成，甚至歸零。
在餐飲業方面，4月疫情大爆發後，民眾減少出門聚餐，即使政府不禁止餐廳內用，民眾自主類封城，餐飲業者業績平均下降4成至7成不等。
中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁22日表示：「旅行社死掉的都變成乾了」，台灣觀光產業再不救可能全軍覆沒；不少旅宿觀光業者疾呼政府比照去年對觀旅產業補助和紓困。
蕭博仁表示，政府目前針對特色旅遊、每團補助兩萬元，但在三劑令及疫情影響下，根本沒辦法出團，補助看得到卻吃不到，去年八月後政府對旅遊業者就沒有特別紓困補助，公會一再行文中央卻沒得到回應，在國外紛紛開放旅遊之下，台灣現在還沒開放規畫，希望政府及早因應。
災情遍布全台，嘉義、新竹、花蓮等觀光重地都有業者跳出來表示當地團客銳減，三劑政策與民眾自發取消旅遊行程，導致民宿、飯店平均住房率大幅降低，建議中央比照去年三級警戒期間，補助員工五成薪資，或讓員工免費受職訓，讓業者度過難關。
花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，去年沒疫苗，防疫政策拉高警戒，大家多自主停業。但今年政府選擇與病毒共存，防疫規定逐漸放寬，在正常營業的情況下，除了營運成本，更面臨員工確診的人力調度問題。目前最怕疫情持續到暑假，七、八月是旅遊旺季，如果疫情還在高原期徘徊，「生意真的很難做」。
台中市放無薪假人數本月再創今年新高，共有314家企業、1970人放無薪假，其中以服務業最多，餐飲業者表示，疫情緊張，大家都很怕，業者和勞工都叫苦，有了去年「經驗」，今年同業都且戰且走，並採增加休息日方式「悄悄放」無薪假。
大型展會以及各大商圈同樣受到疫情衝擊，會展業5月業績下降高達50%，以今年6月排定的加盟展為例，攤位登記不到六成。會展業者反映，目前取消或延期的保證金皆會遭到展覽館全數沒收，希望國貿局比照去年紓困方案，讓延期的廠商可以取回保證金、取消檔期的廠商可以全額退款。
原本該為人潮聚集地的商圈，也可觀察到民眾因疫情影響出門意願，逛街人數明顯減少，5月平日業績下降50%，假日下降3至4成。業者希望政府能給予薪資補貼並簡化申請流程，讓商圈小店家都能方便申請補助。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
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