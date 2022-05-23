美國「美南浸信會」爆數百起性虐待醜聞，前主席性侵牧師妻子、高層忽視隱瞞並阻撓調查

美國最大的新教教派美南浸信會（SBC）爆出性虐待醜聞，《美聯社》的報導指出，該教會教友有人從小就受到性侵、有人持續15年收到仇恨郵件，該教會領導人在近20年一方面尋求保護自己的名譽，另一方面還持續阻撓指控性虐待事件的教友。

根據《田納西人日報》的報導，這份由獨立公司Guidepost Solutions訪談了330人、並研究了5TB的數據，耗費7個月所作出的調查報告指出，福音教派牧師、SBC前主席亨特（Johnny Hunt）在2010年與喬治亞州的牧師，於海灘度假期間性侵另一位牧師的妻子，但亨特在接受訪談時否認與該名女子有任何身體接觸。

另外，一名男子在2006年到2011年期間不斷向委員會提出指控，他被一名年輕牧師威力（Frankie Wiley）從12歲虐待到15歲，威力不只騷擾並強暴他們，他最終坦承自己虐待了無數人。

布朗（Christa Brown）表示自己在青少年時期，曾在SBC教會受到其他年輕人和輔導的性虐待，當他在幾個月後提出指控時，被指示不要談論這件事。此外，在過去15年間，他還因此收到大量的仇恨郵件、糟糕的網路評論和尖酸刻薄的來電。

《美聯社》的報導指出，該調查緣起於2019年《休士頓紀事報》和《聖安東尼奧快報》所發布的一則報導，該報導記載了SBC的數百起性虐待案件，其中一些案件的嫌犯當時甚至還在教會中服務。

調查發現，SBC高層一直以來，都在保護一份名單，該名單記載了被指控從事與性有關不當行為的牧師名單。他們手上拿著這份名單，卻什麼也沒做。

同時，教會領導人對性虐待倖存者發表不當言論，更試圖淡化事件的嚴重程度，SBC的律師一直建議領導人在被問到相關問題時，不要採取任何行動，並保護SBC不需承擔法律責任。

「為了實現這個目標，倖存者和其他提及性虐待事件的人被忽視且不被信任」，報告指出：「這意味著被指控的性騷擾者會繼續在教會中，沒有人注意到或警告會眾。」

根據《美聯社》的報導，性虐待的倖存者和其他SBC成員，多年來一直向SBC執行委員會提出指控，但卻不斷受到抵制、阻撓，甚至面對徹徹底底的敵意。

SBC主席立頓（Ed Litton）在週日的一份聲明中表示，對於受害者深感悲傷，並感謝上帝讓SBC走到今天，他呼籲教會必須進行改革。「我祈禱SBC從今天開始，採取慎重的行動來處理這些失敗，並在安那翰（Anaheim）會議中制定新的方針。」立頓提及的會議將在6月中旬舉行，SBC會在加州安那翰舉行全國集會。

前SBC公共政策部門負責人摩爾（Russell Moore），過去曾指責執委會高層拖延性虐待問題的處理，最後離開了這個教會。「危機這個詞不足以形容，這是世界末日」，他在報告出爐後表示：「雖然我對SBC執委會的看法非常負面，但調查揭示了一個遠遠超乎我想像的，極為邪惡且系統性的真實。」

倖存者布朗表示：「調查報告是一個開始，而不是結束」，他強調這項調查工作會持續進行，且沒有人應該忘記，在調查開始之前，有多少人為了這個起跑點而努力。

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責任編輯：李芯

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