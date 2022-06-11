【漫畫】《章魚嗶的原罪》：「軟爛」章魚嗶的天真，為孩子們鋪成通往地獄的階梯

充滿爆炸性的開頭

（以下含有劇透）

瘦弱、且身上總是帶著不知來由傷痕的可憐少女小靜，卻依舊對一個傻呼呼的外星人章魚嗶伸出了援手，為了報恩的章魚嗶決定拿出自己畢生的本領，就是希望能讓這位溫柔的女孩可以展顏歡笑——這就是《章魚嗶的原罪》的故事開頭，也是章魚嗶自陳自己為何犯下無法挽救的「罪過」的起因。

封面女主角小靜是一副慘兮兮的模樣，搭配宛如童話故事、思考邏輯彷彿隨時盛放花朵的章魚嗶，還有一直霸凌小靜的同班同學茉莉奈，家庭功能徹底失調的環境，再加上失去了自己唯一的心理寄託的小靜上吊自盡的場面......這些情報都足以灌爆初讀者的腦袋，一讀就會覺得這部漫畫真不得了！讓人忍不住繼續追問天真的章魚嗶到底犯了什麼罪、以及不幸的小靜到底能不能獲得幸福？

圖片來源：《章魚嗶的原罪》

其實有經驗的讀者看到標題特意指明了年代，實在不難以想到這部漫畫肯定涉及了時間軸操作的問題，但很容易被首話的章魚嗶為了追問小靜為何死去的原因，並且一直進行時光跳躍的行動而短暫阻止了腦袋的追問，直到事情再也無法挽回的時候，才會流出悔恨的淚水。

是的，這是一部即使可以回到人還沒死前的時間線上，卻依然能感覺自己手上沾染了未來才存在的鮮血的故事，真是沒有比「原罪」更切題的詞彙了。

成事不足，敗事有餘的章魚嗶

圖片來源：《章魚嗶的原罪》

作者「タイザン5」老師曾經就有提過：「自己想畫一個濕軟的哆啦A夢」，而從章魚嗶不斷拿出各種道具的情景，即使是無聲的漫畫，也都會讓人不自覺配上哆啦A夢拿出道具時的經典配樂。拿出道具的地方是有了，那麼這些道具真的有為孩子們解決困擾嗎？

圖片來源：《章魚嗶的原罪》

其實哆啦A夢裡也不乏孩子們因為自己的私慾濫用道具而自食惡果的場景，但哆啦A夢都能及時把道具收回，讓情況不至於變成無法挽回的慘劇；但對小靜無法招架的章魚嗶，根本完全無法阻止一切事情往最壞的方向走，它自以為好心所拿出的所有道具，都不是在幫助小靜這名少女走向更好的地方。