《ESPN》調查報導：NBA多支球隊老闆在中國投資逾100億美元，面對極權只敢保持沉默
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NBA總共30支球隊，根據《ESPN》調查40位主要股東的投資，發現多位NBA球隊老闆在中國的投資總額超過100億美元，揭露其向美國喊社會正義，在中國極權下卻保持沉默之行為 。
根據《ESPN》調查報導分析，中國市場對於NBA的重要性，以及其背後營運者為何無法失去中國市場；NBA總共30支球隊，多位球隊老闆在中國市場的個人業務股份加上NBA盈利，總投資已超過100億美元，且每支球隊在中國市場的商業利益超過1.5億美元，整個NBA在中國市場的商業利益超過了50億美元。
央視復播NBA，ESPN揭露：球隊老闆在中國總投資已逾100億美元
2019年10月NBA休士頓火箭隊經理莫雷（Daryl Morey）在推特稱支持香港「反送中」民主示威後，引起中國球迷不滿，並掀起抵制NBA的浪潮，央視當月即立刻暫停所有NBA季前賽（中國賽）的轉播安排；除了2020年的總決賽，中國國家電視台幾乎完全停止了對該聯賽的轉播。
直到今（2022）年NBA季後賽前夕，央視再次復播NBA比賽，在將近3年禁賽轉播期間，聯盟花費數億美元向中國努力修復已經破裂的關係，但NBA老闆基本上保持沉默；這次悄無聲息的回歸，紐約或北京方面都沒有對這場激烈衝突的明顯結束發表任何言論，這似乎也暴露出NBA與中國威權政府之間做生意的複雜性。
根據《ESPN》調查報導指出，NBA總共30支球隊，其中包括NBA布魯克林籃網隊老闆蔡崇信、夏洛特黃蜂隊老闆麥可喬丹（Michael Jordan）、曼菲斯灰熊隊老闆佩拉（Robert Jacob Pera）、休士頓火箭隊老闆費爾蒂塔（Tilman Joseph Fertitta）與邁阿密熱火隊老闆艾瑞森（Micky Arison）等人在中國市場的投資，包括NBA，無線電通訊、船舶、物流個人業務方面的投資已經超過100億美元，每支球隊在中國市場的商業利益超過1.5億美元，加總起來總獲利超過50億美元。
專注於美中國安問題的戰略風險公司（Strategy Risks）分析報告提到，NBA本身在中國佔據的市場規模相當龐大，加上球隊老闆在中國的業務上擁有相當可觀的經濟利益，若失去中國市場帶來的損失是不可估量的，甚至就連ESPN的母公司迪士尼（Disney）在中國也擁有廣泛的業務。
熱火隊老闆與中船合資成立郵輪公司，CSIS向受中國軍事威脅國家示警
上述分析報告進一步指出，NBA球隊老闆在中國拓展業務時，將會面臨到財務與政治風險。例如，邁阿密熱火隊老闆艾瑞森（Micky Arison）透過NBA球隊與旗下的嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Lines）總共獲得超過3.75億美元的資金。
2018年艾瑞森的嘉年華郵輪公司與中國船舶工業集團（China State Shipbuilding Corporation Limited ，CSSC）有限公司合資，建立中船嘉年華郵輪有限公司，嘉年華首席執行官唐納德（Arnold Donald）在宣傳新的合作夥伴關係時表示：「我們在中國的郵輪合資企業的正式成立是中國強大和可持續的郵輪產業戰略發展的重要里程碑。」
中船集團是一家與中國軍方關係密切的國有企業集團。據《南華早報》報導，它為中國人民解放軍建造航空母艦，並正在開發該國第一艘核動力航母。
戰略與國際研究中心（Center for Strategic & International Studies，CSIS）在一份《戰艦的陰影下-外國公司如何幫助中國海軍現代化》報告中引用嘉年華郵輪公司和中船集團的合作關係，內容稱，中國航天中心是北京軍民融合戰略的關鍵，旨在升級人民解放軍和提升中國軍事科技產業，同時全面加強國家權力工具。
在提到嘉年華與中國船舶合作的關係後，從表面上看嘉年華郵輪公司與中國船舶共享資金與技術似乎無傷大雅，但這份報告卻向擔心著中國軍事力量崛起的國家發出危險信號。中國分析師施拉德（Schrader）表示，如果中國入侵台灣，很多船隻將由CSSC建造。
蔡崇信、麥可喬登向美國喊社會正義，在中國極權下仍保持沉默
NBA與球隊老闆在中國的曝光率非獨一無二，有許多企業試圖利用巨大的中國市場，但卻被指責出賣美國價值觀。上月《ESPN》揭露NBA籃網隊老闆蔡崇信在美國高喊社會正義，一方面支持中國政府的專制獨裁政策，以多種方式體現了NBA與中國關係中的妥協。
長期擔任中國政治領導人和在華跨國公司顧問的羅伯特・庫恩（Robert Kuhn）指出，這是美國公司面臨的一個重大問題，也代表兩極之間的緊張關係，看到企業在美國推動社會正義，但面對中國被認為嚴重問題時卻保持沉默。
無線設備製造商「優比快科技有限公司（Ubiquiti）」創始人、大股東以及曼菲斯灰熊隊老闆佩拉（Robert Jacob Pera）的無線電業務近10%收入來自亞洲，在中國的商業利益超過3.69億美元，更重要的是Ubiquiti的製造和物流業務主要位於華南地區。
蘭德里（Landry"s）餐廳總裁兼首席執行官、休士頓火箭隊老闆費爾蒂塔（Tilman Joseph Fertitta）在中國經營約有10家餐廳，每年銷售額約為5700萬美元，在中國的商業利益超過1.6億美元。
另外，夏洛特黃蜂隊老闆麥可喬丹（Michael Jordan）的品牌在中國非常知名，控告中國兩家公司使用了他的音譯名字喬丹和Air Jordan 標誌侵害其姓名權獲得勝訴。
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
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「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）