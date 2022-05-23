《ESPN》調查報導：NBA多支球隊老闆在中國投資逾100億美元，面對極權只敢保持沉默

根據《ESPN》調查報導分析，中國市場對於NBA的重要性，以及其背後營運者為何無法失去中國市場；NBA總共30支球隊，多位球隊老闆在中國市場的個人業務股份加上NBA盈利，總投資已超過100億美元，且每支球隊在中國市場的商業利益超過1.5億美元，整個NBA在中國市場的商業利益超過了50億美元。

央視復播NBA，ESPN揭露：球隊老闆在中國總投資已逾100億美元

2019年10月NBA休士頓火箭隊經理莫雷（Daryl Morey）在推特稱支持香港「反送中」民主示威後，引起中國球迷不滿，並掀起抵制NBA的浪潮，央視當月即立刻暫停所有NBA季前賽（中國賽）的轉播安排；除了2020年的總決賽，中國國家電視台幾乎完全停止了對該聯賽的轉播。

直到今（2022）年NBA季後賽前夕，央視再次復播NBA比賽，在 將近3年 禁賽轉播期間，聯盟花費數億美元向中國努力修復已經破裂的關係，但NBA老闆基本上保持沉默；這次悄無聲息的回歸，紐約或北京方面都沒有對這場激烈衝突的明顯結束發表任何言論，這似乎也暴露出NBA與中國威權政府之間做生意的複雜性。

根據《ESPN》調查報導指出，NBA總共30支球隊，其中包括NBA布魯克林籃網隊老闆蔡崇信、夏洛特黃蜂隊老闆麥可喬丹（Michael Jordan）、曼菲斯灰熊隊老闆佩拉（Robert Jacob Pera）、休士頓火箭隊老闆費爾蒂塔（Tilman Joseph Fertitta）與邁阿密熱火隊老闆艾瑞森（Micky Arison）等人在中國市場的投資，包括NBA，無線電通訊、船舶、物流個人業務方面的投資已經超過100億美元，每支球隊在中國市場的商業利益超過1.5億美元，加總起來總獲利超過50億美元。

專注於美中國安問題的戰略風險公司（Strategy Risks）分析報告提到，NBA本身在中國佔據的市場規模相當龐大，加上球隊老闆在中國的業務上擁有相當可觀的經濟利益，若失去中國市場帶來的損失是不可估量的，甚至就連ESPN的母公司迪士尼（Disney）在中國也擁有廣泛的業務。

熱火隊老闆與中船合資成立郵輪公司，CSIS向受中國軍事威脅國家示警

上述分析報告進一步指出，NBA球隊老闆在中國拓展業務時，將會面臨到財務與政治風險。例如，邁阿密熱火隊老闆艾瑞森（Micky Arison）透過NBA球隊與旗下的嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Lines）總共獲得超過3.75億美元的資金。

2018年艾瑞森的嘉年華郵輪公司與中國船舶工業集團（China State Shipbuilding Corporation Limited ，CSSC）有限公司合資，建立中船嘉年華郵輪有限公司，嘉年華首席執行官唐納德（Arnold Donald）在宣傳新的合作夥伴關係時表示：「我們在中國的郵輪合資企業的正式成立是中國強大和可持續的郵輪產業戰略發展的重要里程碑。」

Photo Credit: 美聯社 邁阿密熱火隊老闆艾瑞森（Micky Arison）透過球隊和嘉年華郵輪公司在中國擁有超過3.75億美元的資金。

中船集團是一家與中國軍方關係密切的國有企業集團。據《南華早報》報導，它為中國人民解放軍建造航空母艦，並正在開發該國第一艘核動力航母。

戰略與國際研究中心（Center for Strategic & International Studies，CSIS）在一份《戰艦的陰影下-外國公司如何幫助中國海軍現代化》報告中引用嘉年華郵輪公司和中船集團的合作關係，內容稱，中國航天中心是北京軍民融合戰略的關鍵，旨在升級人民解放軍和提升中國軍事科技產業，同時全面加強國家權力工具。

在提到嘉年華與中國船舶合作的關係後，從表面上看嘉年華郵輪公司與中國船舶共享資金與技術似乎無傷大雅，但這份報告卻向擔心著中國軍事力量崛起的國家發出危險信號。中國分析師施拉德（Schrader）表示，如果中國入侵台灣，很多船隻將由CSSC建造。

蔡崇信、麥可喬登向美國喊社會正義，在中國極權下仍保持沉默

NBA與球隊老闆在中國的曝光率非獨一無二，有許多企業試圖利用巨大的中國市場，但卻被指責出賣美國價值觀。上月《ESPN》揭露NBA籃網隊老闆蔡崇信在美國高喊社會正義，一方面支持中國政府的專制獨裁政策，以多種方式體現了NBA與中國關係中的妥協。

長期擔任中國政治領導人和在華跨國公司顧問的羅伯特・庫恩（Robert Kuhn）指出，這是美國公司面臨的一個重大問題，也代表兩極之間的緊張關係，看到企業在美國推動社會正義，但面對中國被認為嚴重問題時卻保持沉默。

Photo Credit: 美聯社 曼菲斯灰熊隊老闆佩拉（Robert Jacob Pera）是Ubiquiti的創始人和大股東，該公司在中國擁有製造和物流業務。

無線設備製造商「優比快科技有限公司（Ubiquiti）」創始人、大股東以及曼菲斯灰熊隊老闆佩拉（Robert Jacob Pera）的無線電業務 近10%收入來自亞洲， 在中國的商業利益超過3.69億美元， 更重要的是Ubiquiti的製造和物流業務主要位於華南地區。

蘭德里（Landry"s）餐廳總裁兼首席執行官、休士頓火箭隊老闆費爾蒂塔（Tilman Joseph Fertitta）在中國經營約有10家餐廳，每年銷售額約為5700萬美元，在中國的商業利益超過1.6億美元。

另外，夏洛特黃蜂隊老闆麥可喬丹（Michael Jordan）的品牌在中國非常知名，控告中國兩家公司使用了他的音譯名字喬丹和Air Jordan 標誌侵害其姓名權獲得勝訴。