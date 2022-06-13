運動有助於自閉症、ADHD孩童調適情緒、專注學習，專家示範如何使用特定技巧引導
我們想讓你知道的是
足量的運動可幫助自閉症者減少「挑戰常規」的行為，例如發脾氣不肯配合班級常規，讓他們更願意配合生活中的流程，所以即便引導運動不容易，仍值得師長學習。
文：葉語容
自閉症、ADHD等注意力不足過動症孩子在社會適應上較辛苦，易累積情緒壓力，導致適應更困難，但運動可調節大腦中的杏仁核（情緒腦），增加情緒調適能力，減少「挑戰常規」的行為。由於特教生的情緒比一般人更強烈，師長要學會溝通方法，使用特定技巧引導，幫助他們克服障礙，才能享受運動刺激大腦、提升認知力、控制力等好處。
自閉症（ASD）與注意力不足過動症（ADHD）是特教生中人數最多的兩大類，因疾病性質不同，引導方式也大相逕庭，家有這兩種特教生的父母們請注意以下提醒。
自閉症者會自我隔絕，可引導「溝通」、延長運動時間
台灣師範大學特殊教育中心副研究員潘正宸解釋，自閉症小孩需要固定的生活SOP，並「視覺化」來引導他執行，如果脫離習慣的流程，易憤怒、不肯配合。
與其他特教生一樣，運動對自閉症患者有很大的幫助，所以師長的引導技巧相當重要。潘正宸曾透過訓練使一位20多歲、平常不主動講話的智能障礙及自閉症成人，增加在跑步機上中等運動強度的運動時間。以下是教學方式，也可用在20多歲以下的自閉症青少年、兒童。
首先在沒有任何刺激下，多次測試他獨立在跑步機上的快走時間，有時不到5分鐘就自行停止。之後在住家沙發上，潘老師在小黑板上寫了數字1～10，跟他約定「每當我圈到10（手也做出動作），你可拿到你最喜歡的網球（增強物）來玩。」然後這樣引導：
- 第一次直接圈「10」，給他網球（他可立刻玩），等待30秒後，收球。
- 再教學一次，「每當我圈到10，你可拿最喜歡的網球來玩。」
- 從「9」開始圈，隔數秒後再圈「10」，給他網球。依此類推，最後從「1」開始圈到「10」再給球玩，使其練習等待。
注意事項：
- 圈數字的過程，可增加數字間的秒數，並提醒要等待。
- 等完成教學，再進行跑步機快走任務。依據個案能力，可調整成數字1～20的預先學習引導。進一步引導圈到20，少年才能離開跑步機玩球。
家長可從小目標著手，善用增強物幫孩子累積信心，但增強物不能無止盡或濫用。增強訓練可使自閉症者對於任務的容忍度逐漸提升，達到增加運動量的目的，引導過程中可能因不耐煩，個案會對增強物發出「球！球！」的聲音，這是溝通行為，事實上「一定運動強度的運動量」與「發出聲音來溝通」是實驗目的；也就是說，透過有效的個人化增強系統，是發展自閉症者運動行為的一種方式。
系統性訓練後第九次，個案連續運動達26分鐘，平均每分鐘心跳率125到148。第十次褪除增強系統後，個案自行快走持續超過30分鐘。潘老師強調，善用有效的增強系統，才能使目標行為增加。
自閉症者不易像一般人自主地運動，但運動對其生理上的發展很重要，所以必須由他人來誘導運動。啟端職能治療診所創始人，也是前長庚大學職能治療學系講師吳端文解釋：「自閉症會沉迷在自我的行為裡或自得其樂，不會自行向外探索；如果沒有外界引導，可能已幾十歲仍自我封閉。」
「小大使」幫助不參與活動的孩子，能增加自閉兒運動機會
吳端文解釋：「一般人以為自閉症者不願與他人建立關係，其實不然。一個看似對操場上的遊戲不感興趣的自閉症孩子，可能是被操場上的喧鬧所淹沒。避免目光接觸的自閉症成年人，可能只是想避免過度刺激或想更專心於談話。固定節奏且重複性的動作（如拍打、搖擺身體等）是一些自閉症患者應對焦慮和不確定性的方式，不是他們對社交不感興趣。
國外某學校曾設立「小大使」來幫助不參與活動的孩子，這增加了自閉症兒童運動的機會，也帶來更好的社交網絡。
據研究，足量的運動可幫助自閉症者減少「挑戰常規」的行為，例如發脾氣不肯配合班級常規，讓他們更願意配合生活中的流程，所以即便引導運動不容易，仍值得師長學習。
過動兒太好動，注意安全並嘗試不同運動型態
跟自閉症相比，ADHD患者對外界的反應看起來完全相反。潘正宸形容，ADHD兒童可能有過度神化自己的傾向，認為可攀牆、爬樹，像蜘蛛人、超人般飛天遁地，需師長設立安全界線。ADHD有探索外界的特質，可讓他們嘗試不同型態的運動，包括「開放型」與「閉鎖型」運動，以便找到最適合的運動。
「開放型」是指變化較多的運動，如球類、遊戲類運動，需要及時應變後做出反應，其「認知負荷量」較高，可提升認知功能。而「閉鎖型」是指動作型態不斷重複，舉凡跑步、游泳等。每個孩子喜歡的運動不同，建議家長多嘗試，搭配這兩大類的運動讓ADHD孩童交替進行。長期下來，「運動」可幫助他們管理行為。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」