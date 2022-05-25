《赤道線的南洋密碼》：從檀香山到吉隆坡，孫中山的亦師亦盟友杜南

杜南的革命事業

地處海外的吉隆坡遠離中國，相對自由的風氣也使杜南能夠積極向僑眾推廣革命思想。其中，身為基督徒的他，也巧妙地運用了他所屬的福音堂教會來組織「吉隆坡中國青年賽益會」，並由英國牧師擔任會長，自己則是副會長，該會成為有志進行革命者聚會商議的地方。聳立在廣州的黃花崗七十二烈士紀念公園中的七十二塊海外組織獻石當中，就有一塊來自馬來亞的獻石，那便是「英屬雪蘭莪吉隆坡中國青年益賽會閱書報社」。

杜南在吉隆坡另一個宣傳革命的組織是「中和講堂」。中和講堂屬於吉隆坡中和堂的組織，是海外眾多中和堂之一。杜南的中和講堂旨在向社會中下階層工人群體宣揚革命大義。每當中和講堂有講演活動時，杜南更高掛青天白日旗，據說這也是南洋各地最早公開懸掛此旗的地方。

歷史小辭典： 書報社 書報社是馬新地區革命志士用以宣揚革命思想，啟迪民智的機構，對於孫中山在南洋的革命運動扮演重要角色。據統計，在1908年至1911年間，馬新各地共有五十多家的書報社先後成立。 運作上，它主要透過辦報、印刷與流通雜誌書刊、辦理演說、演劇來宣傳三民主義革命思想，推動地方僑民的國族意識。革命成功後，書報社開始走向沒落，但也有許多的書報社領導人以書報社為基礎，興辦新式學校，繼續在本地區扮演教育國民的角色。 至今，仍有少部分書報社持續運作，像是麻坡啟智書報社、新加坡同德書報社、峇株巴轄群益書報社、檳城閱書報社、安順培智書報社等，它們已轉型為推動地方文化和教育事業的文教團體。

在1906年孫中山與張永福、陳楚楠等人在新加坡晚晴園成立同盟會之後，同年八月便北上吉隆坡成立同盟會分會。孫中山在吉隆坡時，也由杜南接待。杜南及三個兒子也加入同盟會。經過在吉隆坡近十年的奮鬥，這時的杜南已是吉隆坡地區具有影響力的僑領了，因此孫中山在吉隆坡的演講行程也由杜南打點。為了號召大眾出席孫中山的演講大會同時防止保皇派攪局，杜南也邀請了自己的學生，時任華民護衛司的列志慈（Mr. Henry Charles Ridges）・作為大會嘉賓。他也安排自己的兒子及其他志士擔任孫中山的保鏢。當時候的演講相當成功，吉隆坡革命派的聲勢大為提升。

當然，杜南的革命事業並不僅止於這裡，他也使用各種不同方式來傳播革命思想，像是他和兒子創辦吉隆坡報局，發行《吉隆日報》，作為宣傳喉舌。組織振武戒菸社並發起七州府戒菸運動。開設大中華巡迴流動電影院，到各地播放進步意識的電影（例如《拿破崙革命大戰記》），吸引觀眾前來，在播放電影之後，再進行宣傳講演。他也創辦振武慈善劇社演劇籌款，倡辦中華總商會、福音堂英文女書館、尊孔學校等，透過公益事業來宣傳革命的正面進步形象。

杜南多年來的投入並沒有白費，雖然間中許多次的革命都尚未成功，但是在同志的努力下，辛亥武昌起義終於將滿清推翻，民國建立，杜南自然也成為開國有功的建國元勛。然而民國成立之後，政治依然紛亂，杜南也繼續對於軍費進行輸捐，因此民國元年孫中山就任臨時大總統時，便給他頒發旌義狀。不像南洋其他積極投入革命的華商，他們在民國建立之後多被政府邀請返回國內擔任政府要職，杜南始終留在吉隆坡生活，這也難怪資料檔案上少有對於他的紀錄。

Photo Credit：白偉權 位於吉隆坡的杜南先生之墓。

Photo Credit：白偉權 中華民國政府給予杜南先生的旌義狀。

吉隆坡是孫中山海外革命事業的其中一個據點，綜觀杜南和孫中山活動的地點大體上離不開現今吉隆坡的老市區。記錄上，杜南最早成立的杜南學校以及安置孫中山所在的古路律便是今天的敦陳修信路（Jalan Tun Tan Siew Sin），雖然確切位置不詳，但中和講堂的講演活動以及南洋地區最先掛起的青天白日旗，便是發生在這條街了。杜南依靠教會掩護而組織的吉隆坡中國青年益賽會，便位在今天的尊孔學校山腳下一帶的地區。

1906年孫中山吉隆坡大宣講所在的大中華映戲院，則在今天的蘇丹街（Jalan Sultan），該處後來在很長的一段時間也是作為戲院用途，在幾經轉手後，目前則被重新活化，成為「麗士雜錦REX KL」藝文中心。而杜南所屬的教會福音堂則是吉隆坡第一座華人教會，也位在蘇丹附近。每個點位之間距離都不超過600公尺。2016年接任中國國民黨主席的洪秀柱，在上任後也曾到訪這些地點，緬懷國父的足跡。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 圖為吉隆坡「麗士雜錦REX KL」藝文中心，這裡曾是一家戲院，也是1906年孫中山在此宣揚革命的地方。

書籍介紹

本文摘錄自《赤道線的南洋密碼：台灣＠馬來半島的跨域文化田野踏查誌》，麥田出版。

* momo網路書店

* Readmoo讀墨電子書

* Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

* 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

★第一本以「跨域」的角度，深刻書寫馬來半島、台灣及世界華人關係的大歷史

★跨域角度，全面觀看：探討議題包括「地方產業」、「地方經濟」、「歷史事件」



「誰是馬來西亞的先住民？誰是外來者？」

馬來人？華人？還是印度人？誰是先，誰是後？

台灣和馬來半島又有什麼密不可分的連結？



台大中文系副教授高嘉謙主編［台灣@南洋］書系首發第一本。

《赤道線的南洋密碼》強調的是地理意義的「發現」，因此帶有一個值得思考的視角：人物與地方的關聯，如何置於大歷史的體系裡觀照？這些跨域的地方菁英，在地方的影響力與效應，其背後的交遊、交際網絡，觸及了一個跳脫單一地方脈絡的歷史語境。換言之，歷史的瑣細、片段的細節與線索，往往重構了地理意義上的一個歷史視角。

作者簡介

白偉權

出生於新加坡，馬來西亞華裔，國立台灣師範大學地理學系博士，在台期間曾任中國地理學會秘書、國家教育研究院學術名詞審譯委員會編輯委員、東吳大學兼任助理教授，國立中央大學客家學院博士後研究員。現為馬來西亞新紀元大學學院中國語言文學系兼東南亞學系助理教授、馬來西亞董教總統一課程委員會地理科學科顧問、《當今大馬》專欄作者。 研究旨趣包括馬來西亞區域地理、歷史地理、華人研究、地名學。著有《柔佛新山華人社會的變遷與整合：1855-1942》（2015），主編《新山華族歷史文物館年刊》（2018-2021）。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範