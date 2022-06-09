國衛院院長梁賡義Ｘ群創光電榮譽董事長段行建：產官學如何共同對抗空污、發展精準治癌？

《癌症問康健》於「2022癌症趨勢論壇」邀請國家衛生研究院院長梁賡義、群創光電榮譽董事長段行建對談，分享本土醫學研究在精準治癌路上的貢獻，以及產官學如何共同對抗癌症？

圖片來源：癌症問康健

全世界正受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的嚴重威脅，但另一方面，也不能忽略癌症仍危害著全球人類的長期健康。其中，台灣肺癌死亡率連續十年排名第一，且早期發現率低，許多病人更沒有吸菸史。該如何找出環境中的致癌因子、更早篩出高危險群，成了對抗肺癌的當務之急。

段行建：抗癌、防空污 應該發生在每個人日常的生活中

「面板教父」群創光電榮譽董事長的段行健，自從罹癌後，他變身成為對抗空污的行動者，不僅四處演講、製作空污紀錄片《浮塵之島》，還發起企業共同減碳行動，獲得 200 多家企業主響應。

《浮塵之島》紀錄片：

段行健認為，面對看不見的環境致癌因子，防癌必須從日常做起。他強調，空氣污染不僅影響肺部健康，甚至也會導致其他癌症和慢性病，因此每個人都應重視自己所吸入的每一口空氣。

段行建一家人陸續確診肺癌，卻找不到致癌的家族基因，原來PM2.5才是隱形的殺手。

段行建母親因肺癌離世，之後他與哥哥也陸續發現罹癌，為此他遠赴美國接受基因定序檢查，卻發現似乎與基因遺傳無關。後來他再從篩檢影像中抽絲剝繭得知長在肺部上方的結節，有很高的機率是因為PM 2.5。

「我母親總是燒煤球做飯，再想到搭乘高鐵來回南北時，窗外總是一邊看不到山，一邊看不到海，」段行建這才發現他習以為常、整片霧濛濛的天空，是造成家族罹癌的主要原因之一。（延伸閱讀：不抽菸、無家族病史 陳佩琪：我才 50 多歲，為什麼會罹肺腺癌？）

段行建提醒，肉眼看不見PM2.5，室內的空氣品質尤其容易被忽略。當戶外空氣品質不佳時，即便緊閉門窗，但若未能徹底密合，室內外結果還是一樣糟。自從段行建發現空污與肺癌的關係，便十分重視空氣品質，他利用可攜帶的「空污偵測儀器」，監測居家、辦公環境，發現老舊的窗戶、換氣不佳的空調都是造成室內空氣惡化的因素。

自從開始監測空氣品質後，「我連吐出來的痰都變清了，」段行建建議，面對看不見致癌殺手，個人與企業都應該更加警惕，他也因此要求群創更換會議室空調，守護員工健康。

致癌因子無所不在，應長期監測國人體內化學物質濃度

回應段行建對空污的關注，國衛院院長梁賡義認為，相較基因難以改變，環境造成的致癌風險，反而有機會靠政府與個人的積極行動加以掌控。

梁賡義指出，台灣每年約有30％的人因癌症過世，佔6分之1的健保給付，不只對個人、家庭，對於整個社會都是非常嚴肅的議題。

「癌症是我們英文講的complex disease（複雜性疾病），機轉是比較複雜的，不只是基因，環境也是非常重要的因素。」梁賡義指出，作為「任務導向」的國家研究機構，國衛院正積極進行相關研究，例如，近期國衛院環境醫學研究所推動建立人體生物監測系統，目標是建立國人體內化學物質濃度的基本資料庫。

有了人體生物監測系統，當有急性的環境污染要進行風險評估時，資料庫便可以直接作為對照組。「如果說發現一個不健康的行為，想去尋找跟哪一個污染源有關，就可以很快了解之間的關聯。」梁賡義認為，從長遠看來這是極為重要的發展。

梁賡義也重申本土研究的重要性。國衛院第一個創立的研究單位就是癌症研究所，他認為台灣要對抗癌症，必須找出自己族群的基因特性，不能只仰賴歐美的研究。他舉例，早年肺癌多標靶藥物「艾瑞莎（Iressa）」，用在美國肺癌病人療效不佳，但國衛院發現台灣人的肺癌類型多有EGFR的基因突變，用這款藥反而效果很好，後來更成了健保給付的第一線用藥。（延伸閱讀：肺癌基因檢測對治療有什麼幫助？）

企業、政府與學界如何共同攜手抗癌？段行建：關鍵是這八個字

提及產官學如何共同對抗空污、發展精準治癌，梁賡義認為，近年醫療研究強調大數據、AI應用，資訊產業的投入帶來的助力很大。他以近日國衛院與華碩雲端、NVIDIA合作打造醫藥衛生專用的超級電腦為例，就是受益於民間純熟的AI運算應用能力與雲端服務。產學合作將擴大醫療研究量能，加速台灣精準醫學的發展。

AI應用於癌症研究的面向廣，國衛院現在也投入所謂「老藥新用」的研究，例如原本用來治療精神疾病的藥，經大數據的篩檢後發現與癌症基因構造相關，便有機會省略原本新藥開發第一期、第二期的臨床試驗，加速流程也節省了新藥開發的成本。其他也包括手術、診斷與健康管理，像是發展自然語言處理（Natural Language Processing），期盼利用AI技術將病歷系統化，加速醫療資訊的流通。

段行建則認為，對於空污防治，他信仰八個字：「有盯有管，必定有用。」也就是透過定時的監測與管理，必定能產生成效。台灣超過一半的用電量來自工業用電，政府與企業應該定時的追蹤與檢討每一季的用電量，只要能省下 1％、2％，段行建相信對台灣的環境都具有重大意義。

當空污成為致癌的重要因子，不僅政府、企業與學界應攜手加速精準醫學的發展，人人也必須加入對抗空污與防癌的行列，才有機會扭轉台灣不斷快轉的癌症警鐘，共同守護彼此的健康。

本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航