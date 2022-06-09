國衛院院長梁賡義Ｘ群創光電榮譽董事長段行建：產官學如何共同對抗空污、發展精準治癌？
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自從開始監測空氣品質後，「我連吐出來的痰都變清了，」段行建建議，面對看不見致癌殺手，個人與企業都應該更加警惕。回應段行建對空污的關注，國衛院院長梁賡義認為，相較基因難以改變，環境造成的致癌風險，反而有機會靠政府與個人的積極行動加以掌控。
《癌症問康健》於「2022癌症趨勢論壇」邀請國家衛生研究院院長梁賡義、群創光電榮譽董事長段行建對談，分享本土醫學研究在精準治癌路上的貢獻，以及產官學如何共同對抗癌症？
全世界正受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的嚴重威脅，但另一方面，也不能忽略癌症仍危害著全球人類的長期健康。其中，台灣肺癌死亡率連續十年排名第一，且早期發現率低，許多病人更沒有吸菸史。該如何找出環境中的致癌因子、更早篩出高危險群，成了對抗肺癌的當務之急。
段行建：抗癌、防空污 應該發生在每個人日常的生活中
「面板教父」群創光電榮譽董事長的段行健，自從罹癌後，他變身成為對抗空污的行動者，不僅四處演講、製作空污紀錄片《浮塵之島》，還發起企業共同減碳行動，獲得 200 多家企業主響應。
- 《浮塵之島》紀錄片：
段行健認為，面對看不見的環境致癌因子，防癌必須從日常做起。他強調，空氣污染不僅影響肺部健康，甚至也會導致其他癌症和慢性病，因此每個人都應重視自己所吸入的每一口空氣。
段行建一家人陸續確診肺癌，卻找不到致癌的家族基因，原來PM2.5才是隱形的殺手。
段行建母親因肺癌離世，之後他與哥哥也陸續發現罹癌，為此他遠赴美國接受基因定序檢查，卻發現似乎與基因遺傳無關。後來他再從篩檢影像中抽絲剝繭得知長在肺部上方的結節，有很高的機率是因為PM 2.5。
「我母親總是燒煤球做飯，再想到搭乘高鐵來回南北時，窗外總是一邊看不到山，一邊看不到海，」段行建這才發現他習以為常、整片霧濛濛的天空，是造成家族罹癌的主要原因之一。（延伸閱讀：不抽菸、無家族病史 陳佩琪：我才 50 多歲，為什麼會罹肺腺癌？）
段行建提醒，肉眼看不見PM2.5，室內的空氣品質尤其容易被忽略。當戶外空氣品質不佳時，即便緊閉門窗，但若未能徹底密合，室內外結果還是一樣糟。自從段行建發現空污與肺癌的關係，便十分重視空氣品質，他利用可攜帶的「空污偵測儀器」，監測居家、辦公環境，發現老舊的窗戶、換氣不佳的空調都是造成室內空氣惡化的因素。
自從開始監測空氣品質後，「我連吐出來的痰都變清了，」段行建建議，面對看不見致癌殺手，個人與企業都應該更加警惕，他也因此要求群創更換會議室空調，守護員工健康。
致癌因子無所不在，應長期監測國人體內化學物質濃度
回應段行建對空污的關注，國衛院院長梁賡義認為，相較基因難以改變，環境造成的致癌風險，反而有機會靠政府與個人的積極行動加以掌控。
梁賡義指出，台灣每年約有30％的人因癌症過世，佔6分之1的健保給付，不只對個人、家庭，對於整個社會都是非常嚴肅的議題。
「癌症是我們英文講的complex disease（複雜性疾病），機轉是比較複雜的，不只是基因，環境也是非常重要的因素。」梁賡義指出，作為「任務導向」的國家研究機構，國衛院正積極進行相關研究，例如，近期國衛院環境醫學研究所推動建立人體生物監測系統，目標是建立國人體內化學物質濃度的基本資料庫。
有了人體生物監測系統，當有急性的環境污染要進行風險評估時，資料庫便可以直接作為對照組。「如果說發現一個不健康的行為，想去尋找跟哪一個污染源有關，就可以很快了解之間的關聯。」梁賡義認為，從長遠看來這是極為重要的發展。
梁賡義也重申本土研究的重要性。國衛院第一個創立的研究單位就是癌症研究所，他認為台灣要對抗癌症，必須找出自己族群的基因特性，不能只仰賴歐美的研究。他舉例，早年肺癌多標靶藥物「艾瑞莎（Iressa）」，用在美國肺癌病人療效不佳，但國衛院發現台灣人的肺癌類型多有EGFR的基因突變，用這款藥反而效果很好，後來更成了健保給付的第一線用藥。（延伸閱讀：肺癌基因檢測對治療有什麼幫助？）
企業、政府與學界如何共同攜手抗癌？段行建：關鍵是這八個字
提及產官學如何共同對抗空污、發展精準治癌，梁賡義認為，近年醫療研究強調大數據、AI應用，資訊產業的投入帶來的助力很大。他以近日國衛院與華碩雲端、NVIDIA合作打造醫藥衛生專用的超級電腦為例，就是受益於民間純熟的AI運算應用能力與雲端服務。產學合作將擴大醫療研究量能，加速台灣精準醫學的發展。
AI應用於癌症研究的面向廣，國衛院現在也投入所謂「老藥新用」的研究，例如原本用來治療精神疾病的藥，經大數據的篩檢後發現與癌症基因構造相關，便有機會省略原本新藥開發第一期、第二期的臨床試驗，加速流程也節省了新藥開發的成本。其他也包括手術、診斷與健康管理，像是發展自然語言處理（Natural Language Processing），期盼利用AI技術將病歷系統化，加速醫療資訊的流通。
段行建則認為，對於空污防治，他信仰八個字：「有盯有管，必定有用。」也就是透過定時的監測與管理，必定能產生成效。台灣超過一半的用電量來自工業用電，政府與企業應該定時的追蹤與檢討每一季的用電量，只要能省下 1％、2％，段行建相信對台灣的環境都具有重大意義。
當空污成為致癌的重要因子，不僅政府、企業與學界應攜手加速精準醫學的發展，人人也必須加入對抗空污與防癌的行列，才有機會扭轉台灣不斷快轉的癌症警鐘，共同守護彼此的健康。
- 完整精彩對談請點此：精準醫學與對抗空污，如何改變台灣癌症命運？
延伸閱讀
- 細懸浮微粒PM2.5透過兩種途徑影響人體，長期暴露對健康會造成哪些危害？
- 肺癌治療進入「精準醫療」時代，可依據基因突變點量身訂做治療計畫
- 肺癌專家圖文解析：「癌症骨轉移」讓患者痠痛不適，卻常被誤以為退化或工作勞累
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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