今日本土新增6萬6283例、死亡40例：1歲幼童睡眠中昏迷死亡，家長需注意兒童腦炎8重症前驅症狀

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增6萬6283例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6萬6247例本土個案及36例境外移入（29例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增40例死亡。

今日新增之病例為3萬1588例男性、3萬4625例女性、34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布前5名為新北市1萬5708例、桃園市8636例、高雄市7286例、台北市7185例、台中市7140例。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，本日新增的死亡個案中，37人有慢性病史，15位沒有接種過疫苗，27位沒打滿3劑，約有一半年齡超過80歲。除了小於5歲的2名個案外，成人只有1位沒有慢性病史。

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羅一鈞表示，1名1歲幼童是在家裡睡午覺期間被家人發現昏迷，到院前沒有生命徵象、四肢發紫，急救無效過世。法醫後續相驗沒有發現外傷，也沒有心肌炎等心臟急症，目前判斷死因是在醫院急救過程中檢驗出的COVID-19。

這起案例是今年本土的死亡個案中，年紀最小的1例。羅一鈞表示，究竟是怎樣的病程變化，導致在家中昏迷死亡，這部分無法詳細確認。

另1名死亡的3歲男童沒有慢性病史，發燒到38多度快篩陽性，PCR採檢後評估狀況適合返家。隔天發燒到41.3度、合併四肢發紫，再度到急診就醫。男童急診時意識喪失、四肢痙攣、頭部僵硬，檢查發現有肺炎、腦水腫，住院期間併發嚴重腦炎、缺氧、心律不整以及休克，不幸在住院第4天過世，診斷有腦炎合併神經性休克。

羅一鈞表示，這例是本土疫情以來第6例兒童腦炎個案，先前兒童重症病例加上今天2例總共14例，總共4例死亡、3例腦炎個案，1例就是在家昏迷1歲。他提醒家長要特別觀察小朋友，如果有8個重症的前驅症狀，很可能是染疫出現腦炎的情形，要趕快再去就醫評估。

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口服抗病毒藥物適用條件修訂、移除吸菸風險因子

指揮官陳時中表示，這2天台北的空床率有稍微下降，全國空床率44.2％，台北空床率為29.8％、新北市32.2％，集中檢疫所與加強型防疫旅館剩47.7％和43.6％。

另外，在今日的記者會中，陳時中再次強調，並不是所有確診的人都需要使用藥物。國外藥廠的研究指出，藥物要具有一些相關風險，使用起來才會有效果，如果完全沒有風險，那有無用藥結果都差不多。

其中，口服抗病毒藥物Paxlovid的適用條件，是輕度至中度未使用氧氣、發病5天內、12歲以上、體重40公斤以上，如果不滿足條件至少要有一項風險因素，例如糖尿病、癌症、心血管疾病等等。莫納皮拉韋（Molnupiravir）的適用條件則主要是輕度到中度、未使用氧氣、發病5天內，18歲以上者。

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吸菸或已戒菸者本來被列為風險因子，陳時中表示，在5月21日的專家會議中，認為這項因子證據不足所以移除。國外的吸菸或已戒菸者，是搭配其他任一其他風險因子判斷用藥，所以把這個條件拿掉不會有影響。

專家會議也決定，孕婦產後6週內若要使用口服抗病毒藥物Paxlovid，由於目前沒有這項臨床資料，需臨床醫師評估使用效益大於風險，充分告知病患後、病人同意下可使用。

陳時中澄清，有人認為篩檢站會變成診斷加上領藥的地方，但篩檢站不會變成例行性領藥處，篩檢站還是維持主要功能，快篩陽性病人做PCR、經過醫師診斷確診，確診以後可能需要領抗病毒藥物或症狀的藥物，而不是確診的人覺得不舒服就跑來拿藥。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航