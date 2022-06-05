《離線練習》：曾是「SNS傳教士」的我，出於三個理由開始對手機「斷捨離」

文：安藤美冬

現代人的通病「手機成癮症」、「連結疲乏症」

2010年代的重大革命之一，無疑為「手機革命」。

從此，人人不再只能被動接收訊息，而能主動出擊，成為活躍的訊息發送者。

於是，YouTuber、網紅、直播主等，利用SNS（社群網路服務）展現魅力的人、藉此營生的新興行業，如雨後春筍。

其中，有人更擁有數量足與藝人匹敵的粉絲群、追蹤者，進一步善用廣大的知名度而賺進大把鈔票。

你的自言自語能夠吸引目光，形成一股浪潮，引發世人熱議。

這已不是夢話，在今天，絕對可以成真。

透過六個人，你就能與遠在天涯海角的陌生人產生連結，這是著名的「六度分隔理論」，換句話說，只要有SNS，人人皆可透過共同認識的人產生連結，也能即時獲得古今中外的所有資訊。

智慧型手機是「21世紀的基礎建設」、「深具影響力的武器」、「美夢成真的工具」，也是你與世人、社會產生連結的「好夥伴」。

然而，這個好夥伴也同時為我們帶來後遺症：例如「手機成癮症」、「連結疲乏症」。

無時無刻，我們的心神因為與人產生連結而耗弱，因為龐大的資訊襲來而疲乏，卻不由自主地頻頻滑手機。

最近，終於有人對「手機成癮症」敲響警鐘，可我認為，這個聲音，相對於人們切實的苦惱、潛在的需求而言，實在太小了。

況且，世人普遍將「連結」視為美談，宣稱資訊都在安全網的保護中，那麼，談論如何取捨SNS、資訊、人際關係的機會就更少了。

「SNS傳教士」是我斷捨離手機的主因

我就是在2010年代初期， 經營Twitter（推特）、Facebook（臉書）等「自媒體」而改變人生的一個人。

我在SNS上分享訊息，與眾多人結緣，進而開創新事業，成為電視等大眾媒體的常客。

這些節目每每引爆話題， 於是我的追蹤人數， 光是Twitter就輕鬆超過五萬人，每天都收到大批信件及加入好友的請求。

有一天，不過短短數小時，我的Facebook交友邀請數度爆表，變成了「★」符號（大概是超過1000人吧）。

我原本是個沒沒無聞的上班族，離職後才一年半時間，就在數家雜誌及網站上連載，也經常上電視節目當評論員，接受媒體採訪，進行名人對談、演講等活動。

不隸屬任何組織，以個人技能為營業武器，這種稱為「自由工作者」的新工作型態，如今已廣為人知。

隨著免費Wi-Fi普及，日本各地皆有共同工作空間，許多企業也導入「居家辦公」、「遠距上班」系統，於是，在咖啡館打開筆電工作的「數位遊民」身影，已是日常風景。

不知我是否成為助長這種變化的一份子，總之，當時的我，可說是一名「SNS傳教士」，不斷向年輕世代宣揚新的「生活方式」、「工作方式」，並鼓勵他們善用社群網路資源。

可是，之後的數年間，我的心情及想法起了莫大變化。2017年，我開始與網路保持距離，翌年，我完全退出SNS，極力不碰手機，並限制上網時間。

之所以這麼做，是出於三個理由。

1. 自由時間變少了

我用電腦或手機上網的時間，每天平均達五至六小時。即便不上網，我依然心繫大家對貼文的反應及留言，以至無論工作或生活，皆無法「活在當下」。

而且，我把貼文當成工作，導致沒有危機感地讓SNS完全占據我的生活。

2. 無法自在貼文

隨著追蹤數增加、知名度提高後，我無法再像從前那樣自在貼文了。即便我已經謹言慎行，但一個不小心，依然有可能遭到批評，甚至被網友群起砲轟。

原本最喜歡的SNS變成一種麻煩，於是越來越不想碰，懷疑自己究竟所為何來。

3. 不適應「虛擬世界」

這點，不僅體現在我的個人發言，也包括別人的發言。

不得罪人的場面話、無傷大雅的小謊言、讓自己顯得更完美的做法⋯⋯

我對這種「大人的世故」感到厭煩。

不但覺得在網路上難以建立「真實的關係」，也找不到為此注入龐大心力的意義。

脫離SNS才領悟到的「六大好處」雖說如此，我也不是立馬就成功脫離SNS等網路世界。

脫離SNS最讓人害怕的一件事，就是失去許多的機會與連結。

事實上，一退出SNS，我的世界瞬間縮小了。

這下，只有真實世界的朋友及工作對象才聯絡得到我，世界變小是自然的，但反過來說，切斷SNS就切斷的人際關係，居然這麼多。

讓我不得不去思考：「究竟什麼才是真正的連結？」

脫離SNS前後的各種真實體驗，我將在第1章以後娓娓道來，這裡，我想先分享「放下手機的六大好處」。

1. 時間變多了

花在SNS、上網的時間，我個人是每天減少五、六小時，一般人平均是二至五小時，而多出來的時間，全都是自由時間。

2. 內心從容有餘

不再糾結別人的貼文，不再與人比較而落寞寡歡，也不會被「我要貼出更厲害的文章！」這種好勝心綁架。

終於得以回歸「我是我，別人是別人」這個極其理所當然的現實世界，用自己的方式過生活。

專心與重要的人交談，全心享受旅行的時時刻刻。於是，每天映入我眼簾的風景不一樣了。例如，我在通勤時會眺望天空，也會因花鳥草木之美而感動不已。我恢復我的感性了。

3. 朋友名單去蕪存菁

我意識到，我的人際關係其實很多是可有可無的。

離開SNS後，留下來的名單，都是我在現實生活中想見面、想聯繫的人。

我隨時可以透過電子郵件、LINE、電話、共同友人等，與這些朋友取得聯繫。