《離線練習》：曾是「SNS傳教士」的我，出於三個理由開始對手機「斷捨離」
我們想讓你知道的是
2017年，我開始與網路保持距離，翌年，我完全退出SNS，極力不碰手機，並限制上網時間。之所以這麼做，是出於三個理由。
文：安藤美冬
現代人的通病「手機成癮症」、「連結疲乏症」
2010年代的重大革命之一，無疑為「手機革命」。
從此，人人不再只能被動接收訊息，而能主動出擊，成為活躍的訊息發送者。
於是，YouTuber、網紅、直播主等，利用SNS（社群網路服務）展現魅力的人、藉此營生的新興行業，如雨後春筍。
其中，有人更擁有數量足與藝人匹敵的粉絲群、追蹤者，進一步善用廣大的知名度而賺進大把鈔票。
你的自言自語能夠吸引目光，形成一股浪潮，引發世人熱議。
這已不是夢話，在今天，絕對可以成真。
透過六個人，你就能與遠在天涯海角的陌生人產生連結，這是著名的「六度分隔理論」，換句話說，只要有SNS，人人皆可透過共同認識的人產生連結，也能即時獲得古今中外的所有資訊。
智慧型手機是「21世紀的基礎建設」、「深具影響力的武器」、「美夢成真的工具」，也是你與世人、社會產生連結的「好夥伴」。
然而，這個好夥伴也同時為我們帶來後遺症：例如「手機成癮症」、「連結疲乏症」。
無時無刻，我們的心神因為與人產生連結而耗弱，因為龐大的資訊襲來而疲乏，卻不由自主地頻頻滑手機。
最近，終於有人對「手機成癮症」敲響警鐘，可我認為，這個聲音，相對於人們切實的苦惱、潛在的需求而言，實在太小了。
況且，世人普遍將「連結」視為美談，宣稱資訊都在安全網的保護中，那麼，談論如何取捨SNS、資訊、人際關係的機會就更少了。
「SNS傳教士」是我斷捨離手機的主因
我就是在2010年代初期， 經營Twitter（推特）、Facebook（臉書）等「自媒體」而改變人生的一個人。
我在SNS上分享訊息，與眾多人結緣，進而開創新事業，成為電視等大眾媒體的常客。
這些節目每每引爆話題， 於是我的追蹤人數， 光是Twitter就輕鬆超過五萬人，每天都收到大批信件及加入好友的請求。
有一天，不過短短數小時，我的Facebook交友邀請數度爆表，變成了「★」符號（大概是超過1000人吧）。
我原本是個沒沒無聞的上班族，離職後才一年半時間，就在數家雜誌及網站上連載，也經常上電視節目當評論員，接受媒體採訪，進行名人對談、演講等活動。
不隸屬任何組織，以個人技能為營業武器，這種稱為「自由工作者」的新工作型態，如今已廣為人知。
隨著免費Wi-Fi普及，日本各地皆有共同工作空間，許多企業也導入「居家辦公」、「遠距上班」系統，於是，在咖啡館打開筆電工作的「數位遊民」身影，已是日常風景。
不知我是否成為助長這種變化的一份子，總之，當時的我，可說是一名「SNS傳教士」，不斷向年輕世代宣揚新的「生活方式」、「工作方式」，並鼓勵他們善用社群網路資源。
可是，之後的數年間，我的心情及想法起了莫大變化。2017年，我開始與網路保持距離，翌年，我完全退出SNS，極力不碰手機，並限制上網時間。
之所以這麼做，是出於三個理由。
1. 自由時間變少了
我用電腦或手機上網的時間，每天平均達五至六小時。即便不上網，我依然心繫大家對貼文的反應及留言，以至無論工作或生活，皆無法「活在當下」。
而且，我把貼文當成工作，導致沒有危機感地讓SNS完全占據我的生活。
2. 無法自在貼文
隨著追蹤數增加、知名度提高後，我無法再像從前那樣自在貼文了。即便我已經謹言慎行，但一個不小心，依然有可能遭到批評，甚至被網友群起砲轟。
原本最喜歡的SNS變成一種麻煩，於是越來越不想碰，懷疑自己究竟所為何來。
3. 不適應「虛擬世界」
這點，不僅體現在我的個人發言，也包括別人的發言。
不得罪人的場面話、無傷大雅的小謊言、讓自己顯得更完美的做法⋯⋯
我對這種「大人的世故」感到厭煩。
不但覺得在網路上難以建立「真實的關係」，也找不到為此注入龐大心力的意義。
脫離SNS才領悟到的「六大好處」雖說如此，我也不是立馬就成功脫離SNS等網路世界。
脫離SNS最讓人害怕的一件事，就是失去許多的機會與連結。
事實上，一退出SNS，我的世界瞬間縮小了。
這下，只有真實世界的朋友及工作對象才聯絡得到我，世界變小是自然的，但反過來說，切斷SNS就切斷的人際關係，居然這麼多。
讓我不得不去思考：「究竟什麼才是真正的連結？」
脫離SNS前後的各種真實體驗，我將在第1章以後娓娓道來，這裡，我想先分享「放下手機的六大好處」。
1. 時間變多了
花在SNS、上網的時間，我個人是每天減少五、六小時，一般人平均是二至五小時，而多出來的時間，全都是自由時間。
2. 內心從容有餘
不再糾結別人的貼文，不再與人比較而落寞寡歡，也不會被「我要貼出更厲害的文章！」這種好勝心綁架。
終於得以回歸「我是我，別人是別人」這個極其理所當然的現實世界，用自己的方式過生活。
專心與重要的人交談，全心享受旅行的時時刻刻。於是，每天映入我眼簾的風景不一樣了。例如，我在通勤時會眺望天空，也會因花鳥草木之美而感動不已。我恢復我的感性了。
3. 朋友名單去蕪存菁
我意識到，我的人際關係其實很多是可有可無的。
離開SNS後，留下來的名單，都是我在現實生活中想見面、想聯繫的人。
我隨時可以透過電子郵件、LINE、電話、共同友人等，與這些朋友取得聯繫。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。