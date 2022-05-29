《報導者事件簿001：留學黑工》：教育部祭殺手鐧，欲斷私校與掮客「要外生也要錢」利益鏈
我們想讓你知道的是
私立科技大學與掮客、仲介聯手招生剝削外籍生的故事，像燒不盡的野火，接連發生。究竟是誰在複雜的國際招生鏈得利？教育部要如何阻斷這條利益鏈？
文：嚴文廷（《報導者》資深記者）
根據教育部統計處資料顯示，近10年來台攻讀學位的境外學位生人數在2020年達到62,387人，是2011年（25,107人）的近2.5倍；其中私立大專校院招收的人數，更增至21,836人，是2011年（4,687人）的4.7倍，凸顯國際招生政策奏效，私校尤其明顯。
加速招收外國學生的轉捩點，要回到2009年談起。當年教育部推出「萬馬奔騰計畫」鼓勵國內大學向外拓展高等教育，從擴大招收僑生開始，逐步放寬外國學生來台就學條件，但僑生主力的馬來西亞生源終究有限，2011年各大學開始將觸角擴及陸生。
受兩岸關係變化和COVID-19疫情影響，來台的陸生從2016年最高點的41,975人，到2020年只剩6,036人。蔡英文2016年競選總統時提出產業、貿易、人才等方面的新南向政策，在透過補助與放寬來台資格規定的助力下，不少大學開始往新南向國家招收學生，來彌補陸生大幅減少的缺口。根據教育部統計，新南向國家學生佔境外人生人數的比例從2011年的31.8% 攀升至2020年的56.5%，2019年擠下陸生成為境外生最大來源。
其中，教育部每年編列15億元預算，以「新南向產學合作國際專班」為主力，補助大學開設專班，讓新南向國家學生以班為單位，來台攻讀學位。2017至2020年已開設297班，註冊人數達11,230人，而2021年更開設83班，拓生人數達3,300人。
但人數激增的背後，卻也在2018年起陸續爆發私校外籍生打黑工或淪為廉價勞動力的醜聞。以《報導者》調查中州科技大學為例，非洲烏干達來台留學的外籍生，陷入淪為綁債勞工、聽不懂中文只能枯坐在教室的困境，凸顯部分後段私校失控的國際招生。
追逐註冊率的「國際化」：從組招生團，到外包掮客入校
由於在馬來西亞、印尼及越南等東南亞國家招生已逐漸進入紅海階段，後段私校應變速度很快，不只將目標轉向南亞，甚至在這兩、三年轉向非洲等開發中國家。
南華大學應用社會學系副教授、台灣高等教育產業工會理事長的周平分析，私校升格擴張後，台灣有152所大專院校，本土生源缺口必須由境外填補；境外生有三塊，僑生、外籍生、陸生，而2017年起陸生數開始減少，板塊擠壓下，學校招收外籍生的生源壓力更大，「哪邊有學生就往哪跑，早期是會說華語的馬來西亞生，接著是陸生，前段時間越南、蒙古國來得多，招生路徑已經從東南亞、南亞一路延伸到非洲。」
《報導者》訪談幾位仲介與曾經主責外籍生招聘的大學高階主管，他們都表示，後段私校近年的招生壓力實在太大。教育部過去規定，私立大學如果連續兩年註冊率未達七成，將扣減招生名額；註冊率未達五成的話，教育部給的各項獎勵經費將取消；註冊率在五成到八成之間的學校，獎勵經費扣減30％到50％。外籍生來台人數，也因此成為美化註冊率的關鍵。但也正是出現這樣的弊病，教育部已取消以註冊率當作獎勵經費多寡的指標。
曾擔任過南華大學國際長的周平觀察，台灣的高等教育經過擴張後，大學校內一級組織也擴張——教育部的系所評鑑、校務評鑑及各種補助計畫中都有「國際化程度」多項指標，私校便紛紛成立國際處，「為了招生，私校特別招攬熟悉這方面業務的人才，組成團隊專心衝外籍生人數。」他指出，私校國際處每年最重要的業務是到香港、馬來西亞、韓國、蒙古國等地參加教育展，甚至在當地開設先修班，再將學生整批引入台灣的學校就讀。
有些學校還能自己走出去招生，但有的學校為節省人事成本，無力招生又想快速取得生源，就開始外包招生業務給仲介或中間人。一開始，他們先外包夜間部、建教合作生、學分班學生等招生業務，緊接著，又轉向外包外籍生的招生業務。《報導者》訪談發現，除了台灣業者外，還有國外當地的仲介，甚至有業者在台灣與越南等地都有公司，一條龍式地承攬私校的外籍生招生業務。
你補生源、我拿回扣，後段私校招生亂象盡出
仲介與學校間各取所得：學校補生源，仲介取回扣。在移工市場過度競爭後走入學校的仲介或中間人，有的「按人頭抽服務費」、有的「拿第一年學費做回扣」，也有「達一定人頭額度後取得學費」（例如原本要招八人，超過的人數，其學費進入仲介口袋）的方式。
學校怎麼支付中間人經費？一家不具名的人力公司透露，學校都是法人，不可能直接付錢給外包業者，所以業者會成立賣教材的公司，學校以採購教材名義付費，規避教育部稽查。近年有私校因為與仲介拆帳出現糾紛，導致仲介經常跑進大學校園內要錢，有學校付錢了事，另外也有不少官司。
由於私校在兩國的仲介業者合作下招收外籍生，每個階段都可能向學生收取各式費用；此外，招生時為誘導學生來台而過度承諾獎學金，最後卻未發放，導致學生債台高築，赴台後陷入打工還債的漩渦。
2017年的康寧大學（斯里蘭卡學生）與2019年的建國科技大學（印尼學生）事件，就是因為仲介抽傭過多，再加上學生一週僅兩天在學上課，其餘全投入工廠並超時工作，有些學生的證件還遭仲介扣押，淪為血汗黑工。
康寧大學一案，士林地檢署將仲介與校方等六人以加重詐欺罪提起公訴。而建國科大則被教育部列為「專案輔導」學校1，108學年度起不得招收外籍生，並扣減補助經費，建國科大更在學校網站上公開道歉。
Tags：
講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。