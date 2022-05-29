《報導者事件簿001：留學黑工》：教育部祭殺手鐧，欲斷私校與掮客「要外生也要錢」利益鏈

文：嚴文廷（《報導者》資深記者）

根據教育部統計處資料顯示，近10年來台攻讀學位的境外學位生人數在2020年達到62,387人，是2011年（25,107人）的近2.5倍；其中私立大專校院招收的人數，更增至21,836人，是2011年（4,687人）的4.7倍，凸顯國際招生政策奏效，私校尤其明顯。

加速招收外國學生的轉捩點，要回到2009年談起。當年教育部推出「萬馬奔騰計畫」鼓勵國內大學向外拓展高等教育，從擴大招收僑生開始，逐步放寬外國學生來台就學條件，但僑生主力的馬來西亞生源終究有限，2011年各大學開始將觸角擴及陸生。

受兩岸關係變化和COVID-19疫情影響，來台的陸生從2016年最高點的41,975人，到2020年只剩6,036人。蔡英文2016年競選總統時提出產業、貿易、人才等方面的新南向政策，在透過補助與放寬來台資格規定的助力下，不少大學開始往新南向國家招收學生，來彌補陸生大幅減少的缺口。根據教育部統計，新南向國家學生佔境外人生人數的比例從2011年的31.8% 攀升至2020年的56.5%，2019年擠下陸生成為境外生最大來源。

其中，教育部每年編列15億元預算，以「新南向產學合作國際專班」為主力，補助大學開設專班，讓新南向國家學生以班為單位，來台攻讀學位。2017至2020年已開設297班，註冊人數達11,230人，而2021年更開設83班，拓生人數達3,300人。

但人數激增的背後，卻也在2018年起陸續爆發私校外籍生打黑工或淪為廉價勞動力的醜聞。以《報導者》調查中州科技大學為例，非洲烏干達來台留學的外籍生，陷入淪為綁債勞工、聽不懂中文只能枯坐在教室的困境，凸顯部分後段私校失控的國際招生。

追逐註冊率的「國際化」：從組招生團，到外包掮客入校

由於在馬來西亞、印尼及越南等東南亞國家招生已逐漸進入紅海階段，後段私校應變速度很快，不只將目標轉向南亞，甚至在這兩、三年轉向非洲等開發中國家。

南華大學應用社會學系副教授、台灣高等教育產業工會理事長的周平分析，私校升格擴張後，台灣有152所大專院校，本土生源缺口必須由境外填補；境外生有三塊，僑生、外籍生、陸生，而2017年起陸生數開始減少，板塊擠壓下，學校招收外籍生的生源壓力更大，「哪邊有學生就往哪跑，早期是會說華語的馬來西亞生，接著是陸生，前段時間越南、蒙古國來得多，招生路徑已經從東南亞、南亞一路延伸到非洲。」

《報導者》訪談幾位仲介與曾經主責外籍生招聘的大學高階主管，他們都表示，後段私校近年的招生壓力實在太大。教育部過去規定，私立大學如果連續兩年註冊率未達七成，將扣減招生名額；註冊率未達五成的話，教育部給的各項獎勵經費將取消；註冊率在五成到八成之間的學校，獎勵經費扣減30％到50％。外籍生來台人數，也因此成為美化註冊率的關鍵。但也正是出現這樣的弊病，教育部已取消以註冊率當作獎勵經費多寡的指標。

曾擔任過南華大學國際長的周平觀察，台灣的高等教育經過擴張後，大學校內一級組織也擴張——教育部的系所評鑑、校務評鑑及各種補助計畫中都有「國際化程度」多項指標，私校便紛紛成立國際處，「為了招生，私校特別招攬熟悉這方面業務的人才，組成團隊專心衝外籍生人數。」他指出，私校國際處每年最重要的業務是到香港、馬來西亞、韓國、蒙古國等地參加教育展，甚至在當地開設先修班，再將學生整批引入台灣的學校就讀。

有些學校還能自己走出去招生，但有的學校為節省人事成本，無力招生又想快速取得生源，就開始外包招生業務給仲介或中間人。一開始，他們先外包夜間部、建教合作生、學分班學生等招生業務，緊接著，又轉向外包外籍生的招生業務。《報導者》訪談發現，除了台灣業者外，還有國外當地的仲介，甚至有業者在台灣與越南等地都有公司，一條龍式地承攬私校的外籍生招生業務。

攝影：楊子磊，圖片提供：報導者 高教工會理事長周平分析私校招攬外籍生的現象，已逐漸從東亞、南亞一路延伸至非洲。

你補生源、我拿回扣，後段私校招生亂象盡出

仲介與學校間各取所得：學校補生源，仲介取回扣。在移工市場過度競爭後走入學校的仲介或中間人，有的「按人頭抽服務費」、有的「拿第一年學費做回扣」，也有「達一定人頭額度後取得學費」（例如原本要招八人，超過的人數，其學費進入仲介口袋）的方式。

學校怎麼支付中間人經費？一家不具名的人力公司透露，學校都是法人，不可能直接付錢給外包業者，所以業者會成立賣教材的公司，學校以採購教材名義付費，規避教育部稽查。近年有私校因為與仲介拆帳出現糾紛，導致仲介經常跑進大學校園內要錢，有學校付錢了事，另外也有不少官司。

由於私校在兩國的仲介業者合作下招收外籍生，每個階段都可能向學生收取各式費用；此外，招生時為誘導學生來台而過度承諾獎學金，最後卻未發放，導致學生債台高築，赴台後陷入打工還債的漩渦。

2017年的康寧大學（斯里蘭卡學生）與2019年的建國科技大學（印尼學生）事件，就是因為仲介抽傭過多，再加上學生一週僅兩天在學上課，其餘全投入工廠並超時工作，有些學生的證件還遭仲介扣押，淪為血汗黑工。

康寧大學一案，士林地檢署將仲介與校方等六人以加重詐欺罪提起公訴。而建國科大則被教育部列為「專案輔導」學校1，108學年度起不得招收外籍生，並扣減補助經費，建國科大更在學校網站上公開道歉。